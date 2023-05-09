酷开投影X5评测：千元价位性价比优选，更适合年轻人“口味”的智能投影仪

【天极网家电频道】在抖音、小红书等社交媒体平台，我们时不时可以看见关于智能投影仪的“种草”笔记或视频出现在首页推荐页。据不完全数据统计，抖音平台的“投影仪”话题有接近32亿次播放，小红书上有超过45万篇投影仪笔记产出，凭借使用便携、操作智能、大屏观影等优势，智能投影仪越来越受年轻消费群体的青睐。

其中，在家用智能投影仪市场上，单片LCD投影更对年轻人的“口味”。一方面，随着技术的革新以及产品的改良，目前市面上的不少单片LCD投影产品就能以不俗的亮度、清晰的画面、对比明显的色彩满足年轻用户对智能投影仪的“尝鲜”需求;另一方面，单片LCD投影千元左右的价格定位也更为符合年轻人的意向选购价格区间，将单片LCD投影作为年轻人的第一台入门级别智能投影仪，可谓是再合适不过。

近日，我们收到了酷开投影全新发布的单片LCD投影产品――酷开X5，它通过新一代LCD芯片显示技术的搭载，配合高透光全玻璃镀膜镜头的使用，能够为我们带来全高清1080P乃至超高清4K的画质显示。此外，它还搭载了酷开自研投影系统，拥有三秒联网、快速投屏、全能搜索等个性化智能操作，而999元的预售定价更是诚意满满。下面，天极网评测室将通过详细测评，带大家一起了解这款酷开投影X5。

外观设计

作为一款面向年轻消费群体的智能投影产品，酷开X5在外观上首先采用了紧凑型设计，整机尺寸仅有215*235*155mm，小巧的身材不论是摆放在书桌、床头柜、窗台上都不会显得突兀，而且便携的特性也适配年轻人多变的租房生活。

在配色的选用上，酷开X5延续了酷开X系列的简约风格，深灰色的机身与黑色的镜头模组组成整体外观上的撞色设计，整体观感高端时尚，符合年轻人对精致科技好物的追求。它的结构设计也十分简约，镜头、对焦以及音频模组组成了正面的主要元素。上方的投影镜头占据了大部分的面积，音频模组环绕在机身正侧面中部，对焦校正模组布局在投影仪正面接近底部的位置。

机身背面集成了酷开X5的散热系统，它搭载尾喷气动散热技术进行高效散热，能够避免部件温度过高而影响投影仪的使用寿命。散热格栅上方则是酷开X5的接口区域，从左往右分别拥有电源接口、USB2.0接口、HDMI2.0接口以及音频接口，基本能够满足用户的外部连接需求。

酷开X5的顶部与底部继续维持了简约流畅的设计风格，机身顶部仅有一个前部物理电源键;底部则在边缘四角配有防滑、防震的胶质脚垫。中间设计有供支架连接的通用螺纹接口，用户也可以翻起集成在底部的盖板支架，解锁更多样的架设使用。

配件方面，酷开X5标配有遥控器、电源适配器、HDMI线、电池以及说明书，让用户的使用更加方便舒心。

硬件配置

尽管智能投影仪具备即放即投、大屏无边框、便携不占地等诸多优势，但是亮度、清晰度等显示层面上的先天不足让其一直备受用户的诟病。为了突破智能投影仪的亮度痛点，酷开X5采用了新一代自研定制光机，通过高透光玻璃镜片与定制高透过率LCD屏的配合，带来均值可达800ANSI流明的高亮度。

亮度表现

在画质显示方面，得益于新一代LCD芯片技术的搭载以及高透光全玻璃镀膜镜头的使用，酷开X5能够呈现出1080P全高清画质细节，满足众多线上影视资源的高清观看需求。同时，在高性能芯片的加持下，酷开X5还能够向上兼容4K影片的播放，配合高速传输接口的使用载，用户可以享受到更超高清的画面体验。

此外，酷开X5所采用的LCD成像元件能够以液晶显色成像的方式避免DLP投影中因色轮滤光所带来的彩虹纹现象，在投影漫反射特性的基础上也更加护眼，即使是长时间观影，用户的眼睛也不会感到干涩。

除了画质方面的不错性能，在音质呈现方面，酷开X5内置了酷开投影家族的独立重低音单元，它通过被动盆实现声音的更大压缩比，让低音下潜更深、更显沉稳。加以原哈曼金耳朵的专家设计调校，酷开X5也能深度还原不同影片声场中的大动态与小细节。

而在对焦校正模组的配置上，酷开X5搭载了视觉感知对焦系统，在前置CMOS摄像头以及6轴陀螺仪的协同作用下，投影仪能够在开机或移动后的数秒内，实现画面的清晰对焦。同时，依托酷开系统算法与内置对焦模块的配合，即使是在侧投、斜投状态下，酷开投影X5也能迅速得到方正自然的画面。

智能算法对焦

位移自动校正

在其他硬件配置方面，酷开X5配备了MT9269高性能SoC，搭配1+16GB运存内存组合，能够为用户带来流畅稳定的运行体验。此外，在蓝牙5.0技术以及重低音辐射器的协同作用下，酷开X5可在关屏后进入蓝牙音响模式，解锁更多方面的投影仪玩法。

重低音辐射器

蓝牙音箱模式

画质体验

接下来我们通过一些测试内容与拍摄样张来体验酷开X5的画质和色彩表现，在常见环境(非完全暗室)中选择一面白墙，正面投出约60英寸大小的画面，拍摄样张效果因多次数码转换、网页压缩以及显示设备的性能不一，仅供参考，产品性能以实际体验为准。

在画面清晰度方面，我们首先以4K超高清线图来测试酷开X5的清晰度表现，将4K超高清线图放大显示，实测可见投影画面中的对焦准确，线条边缘像素清晰。解码4K视频，画面流畅不卡顿，车胎与地面产生的烟雾效果逼真，溅起的泥土颗粒真实。

4K超高清线图

解码4K影片

色彩过渡的观感测试中，可见投影画面中的色彩金字塔整体色彩观感自然，红蓝绿区域有较为明显的色度区分;而在果蔬图进行的色彩还原测试中，投影画面里中的果蔬色彩饱满贴近现实，果蔬表面颗粒、光泽等细节被充分保留。

色彩金字塔测试

果蔬图测试

对比度测试方面，在1080P全高清显示的基础上，酷开X5还搭载了HDR10高动态图像解析，对比测试图中的明暗部分均有不错的边缘区分，色彩明暗反差强，亮度、观感自然。

总的来说，作为一款千元级紧凑型家用智能投影仪，酷开X5不错的画质以及色彩表现能够满足用户对高质量影片的观看需求，同时800ANSI的流明亮度也足以支持绝大多数居家场景下的观影需要，酷开X5值得推荐。

系统功能

系统是决定一款智能投影仪是否好用的重要条件，这对于喜欢尝鲜的年轻用户来说更是如此。为了优化用户体验，酷开投影X5特别搭载了酷开OS 9.1智能投影系统，其中在投影仪配网以及影视投屏的操作上，它只需用户使用手机扫码就可以完成对投影仪的配网连接以及设备间的影视投屏，进一步省去了使用遥控器逐步选择操控的繁琐操作。

扫码投屏界面

小程序端界面

扫码投屏过程

系统页面采用了横向分区导航与纵向内容拓展的布局，首页拥有影视、K歌、体育、游戏等细分版块，用户可在酷开OS 9.1系统上享受到更为丰富的娱乐体验场景。此外，酷开OS 9.1系统还开放了多种应用资源的下载，在应用百宝箱界面下，用户不仅可以省心选择下载每周六更新的推荐应用，也可以在下拉页面中选择自己心仪的应用进行下载，非常方便。

细分版块资源

应用百宝箱

同时，酷开智能爱投屏软件也支持苹果AirPlay、DLNA等多种高清无线投屏协议，年轻用户在卧室内的游戏、办公、学习等场景，都能轻松通过投屏实现。此外，酷开X5还拥有近场语音功能，触控遥控器上的语音按键即可进入语音模式，在AI语音系统的加持下，酷开投影X5能够准确识别用户的语音指令，实现更方便的交互体验。

手机无线投屏

另外，无开机广告、快速启动台、氛围屏等个性便捷功能的加持，也切实提升了酷开X5的系统使用方便性与实用性。

氛围模式

评测总结

作为酷开X系列产品线上的又一全新力作，酷开X5以800ANSI流明亮度、自研OS 9.1智能投影系统、创新独立重低音单元等配置，为年轻租房群体提供便利、随心的影音娱乐功能体验，同时999元的价格在同价位LCD投影产品中可谓非常具有竞争力。目前，这款酷开投影X5已在各大平台开启预售，感兴趣的朋友不妨关注一下。