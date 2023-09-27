°Ù»¨Æë·Å´ýÕù¸ßÏÂ ÁÄÁÄ2023ÄêµÄ¸ß¶ËÏÔÊ¾¼¼Êõ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿2023ÄêÊ±ÒÑ¹ý°ë£¬ÎÞÂÛÊÇ¹ú¼Ê»¹ÊÇ¹ú²úÆ·ÅÆ¶¼ÒÑ¾ÄÃ³öÁË½ñÄêµÄ×îÇ¿²úÆ·¡£µçÊÓ¼¼Êõ·½Ãæ£¬Mini LED¡¢QD-OLED¡¢Micro LED¡¢QLED...¿ÉÎ½ÊÇ°Ù»¨Æë·Å£¬½ñÄê×¢¶¨ÊÇÏÔÊ¾ÐÐÒµµÄ²»Æ½·²Ò»Äê£¬Ì«¶à´îÔØÁË²»Í¬ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ¶¥¼¶²úÆ·Í¬Ì¨ÕùÑÞ¡£ÄÇÃ´£¬ÏÖÔÚ¾ÍËæ×Å±ÊÕßµÄ½Å²½£¬Ò»ÆðÀ´¿´¿´£¬2023ÄêµÄ¾«²ÊµÄÏÔÊ¾¼¼Êõ¸ñ¾Ö°É¡£
Mini LED Ëø¶¨´óÆÁÈüµÀÒ»Æï¾ø³¾
¹ØÓÚMiniLEDÏÔÊ¾¼¼ÊõÏàÐÅ´ó¼ÒÒÑ¾¶¼²»Ä°ÉúÁË£¬¿ÉÒÔ¼òµ¥Àí½âÎªÊÇ¸üÐ¡¡¢¼ä¾à¸üÃÜ¼¯µÄLED£¬ÆäÎ¢Ð¡³Ì¶È½éÓÚLEDºÍMicro LEDÖ®¼ä¡£¼øÓÚ´ËÌØÐÔ£¬³¬´ó³ß´çÒº¾§Ãæ°å¿ÉÒÔ¾¡¿ÉÄÜµÄ·Ö¸î£¬ÐÎ³É³ÉÇ§ÉÏÍòµÄ±³¹â·ÖÇø£¬´øÀ´¸ßÁÁ¶È¡¢¸ß¶Ô±È¶È£¬¾«×¼É«²Ê±íÏÖµÈÏÔÊ¾ÌØµã¡£Í¬Ê±£¬Ëæ×ÅMini LEDÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄµÄ¹æÄ£Ð§Ó¦³õÏÖ£¬¼¼Êõ³É±¾Ò²´ïµ½ÁË×îÓÅ½×¶Î£¬¶ÔÓÚ¸ß¶ËµçÊÓ¡¢´ó³ß´ç¡¢³¬´ó³ß´çµçÊÓÀ´Ëµ£¬Mini LED¼¸ºõÒÑ¾³ÉÎª²»¶þµÄÑ¡Ôñ¡£
ÔÚMiniLEDÏÔÊ¾ÕóÓª£¬2023Äê×î³ö²ÊµÄ²úÆ·µ±³õTCL X11G Max¡£¼òµ¥ËµËµÎªÊ²Ã´£¿Ê×ÏÈ£¬ÕâÊÇÒ»Ì¨³ß´ç´ïµ½ÁË115Ó¢´çµÄ³¬¾ÞÄ»µçÊÓ£¬ÔÚ±³¹â·ÖÇøÉÏ£¬ÓµÓÐ2Íò+¼¶±³¹â·ÖÇø£¬¿ÉÒÔÇáËÉÊµÏÖÏñËØ¼¶µÄµã¿Ø¹â£¬¾«×¼ÏÔÊ¾Ã¿Ò»Ö¡»ÃæµÄÎ¢Ð¡Ï¸½Ú¡£ÖÁÓÚÔÚÁÁ¶ÈÉÏ£¬X11G MAXÓëÉÏ´úX11ÏµÁÐÒ»Ñù£¬¿ÉÒÔ´ïµ½5000nitsµÄ·åÖµÁÁ¶È£¬¼¸ºõ´ú±í×ÅÄ¿Ç°Mini LEDµçÊÓ·ÖÇø¡¢ÁÁ¶È£¬Ï¸½Ú±íÏÖÁ¦MAX¡£
QD-OLED ·æÃ¢³õÏÖÄ¿±ê¶¥¼¶
QD-OLEDÏÔÊ¾¼¼ÊõÍÑÌ¥ÓÚOLEDÏÔÊ¾£¬2019ÄêÈýÐÇÈ«Ãæ¹Ø±ÕÒº¾§Éú²úÏß£¬²¢´«³öÁËÖØ½ðÑÐ·¢QD-OLEDµÄÏûÏ¢£¬2022ÄêË÷ÄáÊ×´ÎÓ¦ÓÃÁË¸Ã¼¼Êõ¡£¹ØÓÚQD-OLEDÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄÔÀí£¬ÀûÓÃºìÉ«ºÍÂÌÉ«¹âÖÂ·¢¹âQDÁ¿×Óµã²ÄÁÏ£¬ÐÎ³ÉÂÌÉ«ºÍºìÉ«µÄ×ÓÏñËØ£¬²¢ÅäºÏ±¾¹âÔ´µÄÀ¶É«¹¹³É¡°RGBÈýÔÉ«¡±½øÐÐÏÔÊ¾£¬ËãÊÇÒ»ÖÖ½áºÏÁËÈýÐÇÁ¿×Óµã²ÄÁÏÓëOLEDÏÔÊ¾ÓÅÊÆµÄ½áºÏ¼¼Êõ£¬Ò»ÖÖ¸üÎª¸ß¶ËµÄOLEDÏÔÊ¾¼¼Êõ¡£
2023Äê¹ØÓÚ×î¼ÑQD-OLEDµçÊÓ£¬Ä¿Ç°²¢Ã»ÓÐ¶¨ÂÛ£¬¶ø×îÇ¿Á½¿îÏû·Ñ¼¶QD-OLEDµçÊÓ·Ö±ðÊÇË÷ÄáµÄA95LºÍÈýÐÇµÄS95Z¡£
A95L×ÔÈ»²»±Ø¶àÌá£¬Ë÷ÄáÌØÓÐµÄXRÈÏÖªÐ¾Æ¬£¬»ã¾ÛÁËË÷ÄáÔÚÓ°Ïñ¼¼ÊõºÍÀí½âÉÏµÄÈ«²¿ÊµÁ¦£¬Õë¶ÔQD-OLEDËùÑÐ·¢µÄÖî¶à»ÖÊÌáÉý¼¼Êõ£¬ÆÁÄ»·¢Éù¼¼Êõ...Ò»Ì¨³äÂúºÚ¿Æ¼¼µÄÏÔÊ¾²úÆ·£¬ÔÚ»ÖÊÉÏ¸üÊÇÓÐ×ÅË¢ÐÂÈÏÖªµÄÊµÁ¦;¶ø×÷ÎªÁ¿×ÓµãOLED(QD-OLED)µçÊÓµÄ´´ÔìÕß£¬ÈýÐÇµÄS95ZÒ²ÊÇ¿´µãÂúÂú£¬ÖîÈçÈýÐÇÉñ¾ÔªÁ¿×Óµã´¦ÀíÆ÷£¬²»½öÄÜ¹»ÖðÖ¡·ÖÎöÓÅ»¯¡¢´ó·ùÌáÉý»ÖÊ±íÏÖ£¬»¹ÄÜ½áºÏÒôÖÊ¶Ô²¥·Å³¡¾°ÊµÊ±·ÖÎö£¬×öµ½Òô»ºÏÒ»£¬Ôì¾ÍÊÀ½ç¶¥¼¶Òô»¬ÖÊ±íÏÖ¡£
Micro LED ÈýÐÇ¶¨ÒåÉîÔ¶µÄÒ°Íû
ºóÒº¾§Ê±´ú£¬ÖÚ¶àÓÅÐãÏÔÊ¾¼¼ÊõÖ®¼äµÄ¾ºÕù·Ç³£¼¤ÁÒ£¬¶øMicro LEDÈ´Á¦ÅÅÖÚÒé£¬³ÉÎª±»Òµ½çÆÕ±éÈÏÎªÊÇ´ÎÊ±´úµÄÏÔÊ¾¼¼Êõ¡£½èÓÃMini LEDµÄ¶¨Òå£¬Micro LEDÒ²ÊÇÖ¸¸üÐ¡¡¢¼ä¾à¸üÃÜ¼¯µÄLED£¬µ«ÊÇÖ»ÓÐÐ¡Ã×50Î¢Ã×²ÅÄÜ±»³ÆÖ®ÎªMicro LED¡£¶ÔÓÚMicro LEDÏÔÊ¾£¬Ä¿Ç°Éæ×ã½ÏÉîµÄÆ·ÅÆÓÐÇÒÖ»ÓÐÈýÐÇÒ»¼Ò£¬2020ÄêÒàÊÇÍÆ³öÁËÊ×¿î¼ÒÓÃMicro LED²úÆ·£¬µ«ÊÛ¼Û¸ß´ï°ÙÍòÔª¡£
ËäÈ»ÕâÏîÏñ¼¼ÊõÃ»ÓÐÐÎ³ÉÐÇ»ðÁÇÔÖ®ÊÆ£¬µ«ÊÇÔÚÈýÐÇ×Î×Î²»¾ëµÄÍÆ¶¯ÏÂ£¬Ä¿Ç°Ò²È¡µÃÁË·Ç³£´óµÄ·¢Õ¹¡£½ñÄêÈýÐÇÍÆ³öÁË×îÐÂµÄ89Ó¢´çMicro LEDÐÂÆ·£¬¼¯ºÏÁËÈýÐÇ¼«ÖÂÉè¼Æ¡¢ÖÇ»Û¼Ò¹¹Ïë¡¢MICRO AI´¦ÀíÆ÷¡¢OTSÒô»×·×ÙµÈµÈÈýÐÇ×îÇ¿ÀíÄî¡¢¼¼Êõ¡£²»½öÎªÊÀ½çÕ¹ÏÖºÎÎª×î¼«ÖÂµÄÏÔÊ¾£¬¸üÊÇ°ÑÒ»Ì¨Ò£²»¿É¼°µÄµçÊÓ´ÓÔÂÁÁÕªµ½ÁËÊÀ¼ä£¬ÈÃÎÞÊýÏû·ÑÕß¿´µ½ÁËÎ´À´µçÊÓµÄÖÕ¼«Ä¿±ê¡£
2023Äê£¬ÎÒÃÇÄÜ¹»Ã÷ÏÔ¸Ð¾õµ½Ã¿Ò»¸öÆ·ÅÆ¶¼ÔÚ²»¶ÏË¼¿¼ºÍ´´ÐÂ£¬ÏÔÊ¾¼¼Êõ¡¢²úÆ·¶¼Õ¹ÏÖ×Å´ó¿çÔ½Ê½µÄÉý¼¶£¬´ÓºËÐÄµÄ»ÖÊµ½ÈíÓ²¼þÅäÖÃµÄÍÆ³Â³öÐÂ£¬·á¸»µÄÏÔÊ¾¼¼Êõ´Ó¸ù±¾ÉÏÌá¹©¸ü¿í¹ãµÄË¼¿¼¿Õ¼ä£¬Ò²ÕýÊÇÈç´Ë£¬ÏÔÊ¾ÁìÓò²ÅÄÜ¹»¾«²Ê·Ç·²¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â