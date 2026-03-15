【天极网家电频道】当前AI技术正在走向规模化应用和产业融合的新阶段，以AI为核心的智能技术广泛应用于产品创新、场景构建、用户体验层面。本届AWE 2026以“AI科技、慧享未来”为主题，聚焦智慧家庭、智慧出行、智慧城市等场景的快速落地与迭代升级，展示新质生产力下的创新成果与智慧生活图景。

作为近年来在高端个护赛道成长最迅猛的品牌之一，追觅在其主场展馆举办了“美发行业巅峰论坛暨追觅个护新品品鉴会”。在这场发布会上，追觅集中展示了其吹风机和造型器领域的最新技术成果与全系产品矩阵。现场的从业者、消费者与媒体共同见证了一个明确信号：高端个护行业的主导权，正从过去的；定义者手中，向新的技术破壁者转移。

从“现象”到“时代”：技术成为增长硬通货

追觅个护的崛起速度，本身就是一种现象。据公开数据显示，2025年度，追觅吹风机收入同比增长100%，产品畅销全球120多个国家和地区。从今年强势登陆春晚舞台，到CES、IFA等国际展会斩获大奖，再到此次AWE的集中技术亮剑，追觅的每一步都踩在了技术与市场双重爆发的节点上。

追觅个护事业群全球总裁许梦靖女士在发布会上道出了追觅吹风机增长的核心逻辑：“真正支撑品牌走得更远的，永远是深耕多年的技术底气，以及对用户需求的持续洞察。”这份底气，源自追觅科技对底层技术的长期主义投入。公开资料显示，追觅的研发人员占比超70%，累计申请专利超万件。吹风机事业部，正是将这种“清华基因”与“航天底蕴”下的高速数字马达等核心科技应用到个护领域，构建起难以复制的技术护城河。

从“工具”到“方案”：用“全球首创”重构体验护城河

当业界仍在比拼“风速”与“温控”时，追觅的解法是回归场景，用一系列“全球首创”将单品功能整合为系统性解决方案，彻底改变用户体验。

1重构“便携”标准：Pocket P10 Ultra凭借全球首创的180°柔性折叠技术，将一台高性能吹风机折叠至手机大小，机身重量约300克。这不仅是一次形态创新，更是对短途出行、差旅乃至健身房等碎片化护发场景痛点的精准回应。

2重构“效率”逻辑：Aero Straight Pro直发器首创冷热风双流道科技，实现了热风吹干与冷风定型一步完成，将多步骤造型流程极致简化，专为追求高效的用户设计。其搭载的智能发质识别与湿度监测，则让效率与个性化得以兼顾。

3重构“造型”定义：Airstyle Pro Hi智能美发棒，则通过智能识别发质，实现吹、卷、直一机搞定，终结了浴室台面被多种造型工具占据的“凌乱时代”，让沙龙级复杂造型走入日常。

4重构“护发”认知：即将上市的G40高端护发精华吹风机，则代表了追觅对“养发”需求的深度回应。其搭载的全球首创7微米雾化科技，能将精华以微米级分子雾化并渗透至发芯，将吹发从“事后补救”变为“即时养护”，实现了“吹、护、养”三位一体的体验闭环。

这些技术并非参数的简单堆砌，而是基于深度用户洞察的功能创造。追觅正将其“将沙龙级护发体验带入日常生活”的品牌目标，转化为一个个可感知、可触达的颠覆性产品。

从“品牌溢价”到“技术溢价”：高端个护价值逻辑的重塑

追觅在AWE的集中展示，其背后折射的是高端个护赛道价值逻辑的深刻变化。过去，高端市场由品牌溢价的“神话”所主导。而追觅的路径则是通过可感知的“技术体验溢价”取而代之。

追觅吹风机通过可感知的技术体验(如极速干发、极致轻量化、主动养发)，在消费者决策中成功建立了“技术领先=产品更好”的新认知，从而切入了曾被国际巨头牢牢把控的高端价格带。

现场，多位行业专家在点评产品时也指出，追觅的布局是基于底层核心技术的深度创新。例如，其全球首个实现量产的20万转/分钟高速数字马达，不仅是性能的基石，更是其技术标准满足全球不同市场高门槛要求的“通行证”，是全球化布局中最硬的硬实力。技术驱动的模式，正在从追觅的产品竞争力，跃升为其参与全球市场竞争、定义新规则的通用语言。

从“参数竞争”到“体验竞争”：开启高端个护的“追觅时代”

在发布会最后的造型师秀场环节，国内顶尖的造型师们，用追觅的产品快速打造了一系列前沿造型。他们在分享体验时普遍认为，高速吹风机大幅提升了造型效率，而精华雾化等技术则直接提升了发丝的质感和光泽，为造型的最终效果加分。

这正是追觅试图传递的核心信息：技术不是冰冷的数字，其最终目的是服务于人，服务于体验的提升。当行业陷入同质化的参数竞争泥潭时，追觅通过“技术下放日常”，将“吹、护、养”三维一体从一个营销概念，转化为用户每一次使用中都能真实感受到的温柔重构。

从打破国际垄断自研核心马达，到开创全新的品类标准;从春晚舞台的全民瞩目，到AWE展会的硬核秀场，追觅个护的路径愈发清晰，从基础的功能满足，迈向情感连接与体验升级的关键拐点，追觅正以其硬核的研发实力和深刻的用户洞察，推动一场静默的变革。

这不再只是关于一台吹风机的故事，而是关于一个中国科技品牌，如何以底层创新为矛，以用户洞察为盾，在全球高端消费电子领域，从一个标准的跟随者，成长为一个新时代的定义者。一个以技术创新为底色的高端个护“追觅时代”，其序幕已然拉开。