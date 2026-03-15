【天极网家电频道】当2026年中国家电及消费电子博览会(AWE)的聚光灯再次亮起，一个熟悉而又深刻的问题被不断提及：在存量市场中，家电行业的下一个增长引擎是什么？是更炫酷的智能互联，还是更极致的参数内卷？莱克电气给出了一个更具象、更人文的答案――定义场景，而非仅仅升级产品。

3月12日，AWE现场，莱克电气携旗下LEXY莱克、bewinch碧云泉、Dr.coffee咖博士三大品牌，以一场“新三件・新品质”的主题体验，明确提出了“品质家电新三样”的概念：三合一洗地吸尘器、免安装煮茶净饮机、全自动咖啡机。 这并非简单的产品罗列，而是一套针对当代中国家庭进阶需求的系统性“生活方案”。

从满足“温饱与效率”的彩电、冰箱、洗衣机“老三件”，到追求“健康、智能、高品质”的“新三样”，其背后是中国消费市场的深层逻辑变迁：大众消费正从“基础功能刚需”的“能用”时代，全面迈向追求“悦己体验”与“情绪价值”的“好用”与“爱用”时代。莱克的“新三样”，正是精准卡位了这一结构性升级的节点。

一、 三角支撑：清洁、健康、格调，构建稳固的“品质生活金字塔”

莱克“品质家电新三样”的核心洞察在于，它构建了一个稳固的“品质生活三角”――全屋清洁的“省心”、饮水健康的“安心”、闲暇格调的“悦心”。 这个三角，分别对应了家庭物理环境、成员身体健康与精神愉悦三个维度，几乎覆盖了高品质家庭生活的核心诉求。

1. 清洁省心：从“劳动负担”到“时间返还”，定义全屋清洁新范式

家的舒适，始于洁净。但传统的清洁工具分散、流程繁琐，清洁本身常常成为侵占闲暇的“家务负担”。莱克天狼星S10Pro三合一洗地吸尘器的价值，在于其通过技术创新，系统性解决了“全屋深度清洁”的场景痛点，其目标是“把更多的时间还给生活本身”。

莱克天狼星S10Pro

其技术内核是莱克自主创新的500W大吸力干湿两用镁铝合金电机。官方数据显示，其效率提升超50%，吸力达同类产品的3倍。这不仅是参数领先，更为“三合一”(地毯吸尘、地板洗地、沙发床铺除螨)的一站式解决方案提供了真正的动力基石。用户无需在扫帚、拖把、吸尘器、除螨仪之间频繁切换，一机即可完成从硬地板到软装，从干垃圾到湿污渍的全场景覆盖。

这标志着清洁家电的思路从“提供单一功能工具”转变为“提供全屋清洁闭环服务”。它削减的不仅是体力消耗，更是决策与切换的“心智成本”，真正实现了从被动劳动到主动享受居家空间的转变。

2. 健康安心：从“安全饮水”到“精准滋养”，演绎家庭水健康新理念

如果说清洁关乎环境，那么饮水则直接关乎家庭成员的健康根基。莱克旗下高端净水品牌碧云泉，已连续11年蝉联高端台式净水机全国销额、销量双第一，其提出的“免安装”概念早已深入人心。但在“新三样”的体系中，碧云泉的角色更进一步――从“安全饮水供应商”升级为“家庭精准健康饮水方案商”。

此次亮相的碧云泉煮茶净饮机T5 MAX是这一理念的集大成者。它不再仅仅满足于“出纯净水”，而是将净水技术与中国传统茶文化、现代多元饮品需求深度融合。内置6种智能煮茶程序，意味着它能精准还原不同茶叶的最佳冲泡温度与时间，让茶汤甘甜醇厚。同时，精准控温功能轻松应对泡奶粉、冲咖啡等场景。

碧云泉煮茶净饮机T5 MAX

更值得关注的是其“积木”式设计理念。通过搭配最新研发的“冰沙模组”和“汽水模组”，一台基础净饮机瞬间可扩展为夏日冰爽饮品站。这背后是极强的用户场景洞察：饮水不仅是解渴，更是乐趣、风味和个性化体验。碧云泉T5 MAX将饮水从一项基础的生理需求，拓展为一个可定制、充满惊喜的家庭健康生活仪式。

3. 格调悦心：从“功能消费”到“仪式投资”，解锁居家闲暇新价值

在物质丰裕的当下，生活的“质感”愈发体现在非必需的、能带来精神愉悦的消费上。咖啡，正是这种“悦己消费”和“生活仪式感”的典型载体。莱克旗下品牌咖博士，将商用咖啡机领域的“隐形冠军”实力下沉，带来了家商两用的Grace 200全自动咖啡机，完美诠释了“新三样”中的格调担当。

这款机器的核心在于“专业级的便捷”。配置商用级陶瓷平刀磨豆机，支持一键制作超过20款专业咖啡饮品。它打破了“专业=复杂”、“高品质=高门槛”的固有认知，将咖啡馆级的复杂工艺无缝集成，降低在家庭和办公室场景复现的专业门槛。

Grace 200全自动咖啡机

“随时随地享受一杯好咖啡”成为标配，这背后是生活方式的进化。它意味着，高品质的闲暇时光和社交时刻，不再需要特定的空间(咖啡馆)和额外的出行成本。无论是居家独处的阅读时光，还是家庭朋友的午后小聚，或是办公室的提神一刻，一杯由专业设备制作的咖啡，成为瞬间提升场景格调与个人愉悦感的“情绪开关”。这不再是为功能付费，而是为生活氛围和内心满足感投资。

二、 协同进化：多品牌矩阵如何形成“1+1+1>3”的场景合力

莱克“品质家电新三样”的另一重启示在于，它并非单一品牌的独角戏，而是LEXY莱克(清洁)、bewinch碧云泉(健康饮水)、Dr.coffee咖博士(格调饮品)三大专业品牌协同作战的成果。每个品牌在其垂直领域都已建立深厚的技术壁垒和市场认知(如碧云泉的“免安装”和连续11年第一，咖博士的商用背景)，这使得“新三样”的提议并非空泛的概念，而是有强大产品力和品牌力支撑的可靠方案。

这种多品牌矩阵战略，让莱克能够深度聚焦，在每个细分赛道做到极致，再通过“场景定义”将其整合，为用户呈现出一套完整、高端、互不妥协的品质生活图景。它们共同回答了现代家庭生活的三个关键问题：如何住得更轻松(清洁)？如何过得更健康(饮水)？如何活得更愉悦(闲暇)？三者环环相扣，构成了一个自洽的、具有强大吸引力的“美好生活”提案。

结语

在2026年的AWE，莱克电气通过定义“品质家电新三样”，完成了一次从“产品制造商”到“生活方案商”的鲜明亮相。它敏锐地捕捉到了消费升级的核心――从拥有产品到享受生活，从满足功能到定义场景。

莱克电气现场发布会

“老三件”定义了上一代中国家庭的物质基础框架;“新三样”则在试图定义新一代中国家庭的生活品质内涵。这不仅仅是三款产品的成功，更是一种基于深度用户洞察的战略范式的胜利。在高质量发展成为主旋律的今天，莱克的实践表明，真正的创新不止于技术参数的突破，更在于对“何为美好生活”的深刻理解与具象化构建。这条路径，或许正是家电行业穿越周期、迈向价值竞争新阶段的关键密码。