极米携Horizon Max 智能投影、Aladdin神灯亮相CES 2024

【天极网家电频道】CES 2024是一场全球瞩目的科技盛会，各大厂商都在此展示自己的最新技术和产品，今年的展会主题多样，涵盖了人工智能、物联网、智能家居、无人驾驶等多个领域，在CES 2024上，相信我们已经看到许多令人惊叹的创新产品，除了智能汽车、智能机器人、家居设备等新品的涌来，每年CES展会之中的显示技术也十分值得期待。

除了8K、QD-OLED、Mini LED、MicroLED等新型显示技术产品等，在CES 2024上，投影仪技术是一个备受关注的领域，许多厂商展示了最新的投影产品和解决方案，这类产品不仅具有高清晰度、高亮度等特点，还具备智能化的操作系统和多样化的应用场景。另外，在CES 2024上，还有一些厂商展示了基于投影技术的互动游戏和虚拟现实应用，实现了更加沉浸式的交互体验。

其中，包括当贝、极米、联想、光峰科技、海信、三星、LG等知名厂商品牌亮相CES 2024展会，那作为国内投影市场龙头企业极米也在展会之中展出了Horizon Max 4K投影仪、Aladdin阿拉丁神灯等产品，接下来，随着我们的脚步来具体看一看。

Horizon Max 智能投影仪

极米年度旗舰投影仪产品―Horizon Max主要搭载了Dual Light 2.0三色激光护眼技术，据了解，Dual Light 2.0技术是极米“宽光谱+窄光谱”光源技术路线的最新成果，采用自主研发的激光融合光学架构，不仅画质全面领先，拥有媲美顶级影院投影的观感表现，更让三色激光拥有了前所未有的健康护眼体验。

同时，延续了“宽光谱+窄光谱”光源的技术路线，极米Dual Light 2.0护眼三色激光可以大幅消除了普通三色激光的散斑和彩边重影。

Horizon Max采用了4K分辨率，并且根据极米公司表示，Horizon Max的亮度达到了3100流明，相较于上一代旗舰产品Horizon Ultra提高了35%，对比度达到2000:1，在该公司产品中是最亮的一款投影产品。官方介绍称，Horizon Max 智能投影仪这款投影仪还配备 ISA 5.0 屏幕架构技术，号称能够智能识别场景，实现全自动梯形校准、并可实现“在一面墙壁上看电影、在另一面墙壁上玩游戏”的功能。

另外，据了解，这款年度旗舰投影仪产品还是首款经过 IMAX Enhanced认证的长焦智能投影机，这项技术将给家庭影院带来革命性的变化，将以其高亮度和清晰图像而闻名的独特IMAX 体验带入客厅。目前，关于Horizon Max 投影仪的价格官方还没有公布，不过预计这款投影仪将会在今年年末上市，感兴趣的朋友们可以关注一波。

Aladdin阿拉丁神灯

除了我们上文提到的Horizon Max，极米还推出了Aladdin，这是一款集吸顶灯、高端投影仪和联网扬声器于一体的创新三合一产品。

其实，对于极米神灯系列产品也不算是陌生面孔，2022年，极米科技在“光从东方起”2022新品发布会之中正式为广大用户带来了期盼已久的新品――极米神灯，这也让国内市场用户对这一全新形态的投影仪有了进一步的了解。

这种全新的智能投影吸顶灯产品，重新思考家与投影的关系，实现了投影仪吸顶灯、投影和音箱等单品与家居生活的无缝连接也给用户提供了一种卧室的新生活方式。而对于此次展出的Aladdin新品，根据官方介绍称，这款投影仪的分辨率为1080P，投射比0.7:1，支持投射100英寸的画面。Aladdin神灯内置了Harman Kardon扬声器，声场效果十分出色。

官方还强调了这款投影仪的“氛围”特性，号称拥有匹配室内场景的动态壁纸、环境氛围音、儿童互动书籍等特性。该设备也被公认为CES创新奖获得者，Aladdin也将于今年六月份在日本市场上市，售价为129800日元。

据了解，极米Horizon Series系列、Horizon Pro、Horizon UItra等多款极米投影也会在CES 2024展会之上亮相，另外还有，1080p流媒体投影仪和360度Harman Kardon蓝牙音响系统等产品。CES展会之上，极米展示了其最新的产品和解决方案，向全球消费者展示了其在该领域的实力和创新能力，而备受关注及好评。