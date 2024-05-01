2024年Mini LED旗舰电视的标杆形态 TCL Q10K Pro

【天极网家电频道】一直以来，TCL推出的Q10系列电视作为Mini LED旗舰电视的代表广为人知，历代产品都凭借着硬件堆料与优异的画质表现深受消费者喜爱，同时也在同代产品中作为完美平衡了性能与价格的高端旗舰标杆。

来到2024年，Q10家族的最新成员Q10K Pro同样具有这样的特点，搭载超高规格背光、TCL最新全域光晕控制技术的它再次成为我们在选购同类产品时必须参考的对象。

TCL Q10K Pro全系均为全链路4K分辨率144Hz刷新率，推出了65、75、85、98英寸四个尺寸版本，其中尺寸最小的65英寸版也配备多达3024个背光分区，并达到XDR 5000nits峰值亮度，可以说在万元内Mini LED电视产品中再次刷新了显示性能新高。

同时，作为新一代产品的Q10K Pro也沿用了TCL自研全域光晕控制技术，六晶方芯II微米级发光芯片、超聚光微透镜、微距OD技术，结合瞬态响应、双向16bit精密背光控制，以及HVA广角低反屏的双向抗光能力，呈现参考级画质表现。

在TCL多种旗舰画质技术加持下，Q10K Pro拥有98%DCI-P3色域、5000nits峰值亮度、5000万：1动态对比度，带来超高动态范围内容的完美呈现能力。

SoC硬件方面，TCL Q10K Pro除领曜芯片M2以外还搭载了自主研发的TSR独立画质芯片，集合众多自研画质调校算法，拥有像素级调校能力。丰富的SoC与无线/有线接口配置有效助力Mini LED电视的多方面综合体验。

音频方面，Q10K Pro同样拥有重大升级，配备一套2.1.2声道Hi-Fi级专业音响，拥有7单元共90W大功率的同时，还借助4颗独立功放芯片、50Hz引力星环重低音，以及2*10W独立天空声道带来全方位的沉浸音效。

值得一提的是各方面都出众的硬实力，都融入了Q10K Pro超薄一体化的机身设计中。得益于微距OD技术，Q10K Pro进一步降低了机身厚度，并实现背板纯平无凸起，搭配定制超薄磁吸挂架挂装时能够更优雅地与家装设计融为一体。

当前TCL Q10K Pro系列Mini LED电视正在京东、天猫等平台官方旗舰店开售，并可享受新品上市的各式首销福利，其中65英寸版本上市到手价低至8499元，万元内即可享受超高分区数、超高峰值亮度的旗舰级Mini LED体验，近期有选购高端电视需求的读者值得关注。