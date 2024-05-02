操作简单功能纯粹 科技擦窗神器科沃斯窗宝W2 PRO

【天极网家电频道】作为科沃斯家庭服务机器人家族的一员，窗宝系列机器人已经成为了家庭用户清洁玻璃幕墙、外窗的得力助手，其中的最新旗舰产品窗宝W2 PRO，更是进一步解决了大户型家庭的外窗清洁痛点。

科沃斯窗宝W2 PRO拥有白色与银灰色搭配的现代感设计，整个基站同时也是一体化的携行箱，配备便捷的可旋转提手，前部的机器人收纳区域和后部的清洁布、基站安全绳、基站电源线收纳仓设计精巧，常见使用环境一机即可覆盖。

机器人的方形机身同样拥有象牙白与深空灰搭配的轻奢气质，皮质提手的一端为带有背光的启动按键，另一端则是亮面科沃斯Logo，在圆环设计元素中设计了清洁液加注口。机器人的侧面，主要是前后两端均有广角配置的三颗清洁液喷头，喷淋范围可大幅覆盖窗宝的前进区域，提升清洁效果。

机身底部则是吸附与行走区域，借助浮动支架与湿润的清洁布维持与清洁表面间的气密性，并在运行中保持5500Pa超大吸力。配备高耐磨抗摩擦同步带的行走机构类似“坦克履带”，采用差速转向。

科沃斯窗宝W2 PRO拥有简单而实用的功能定位：通过吸附、行走、清洁机构，将清洁能力覆盖到一般情况下人所不能及的光滑表面区域，最典型的例子就是玻璃幕墙的外表面。

在清洁能力上，它采用清洁液喷淋+湿布擦拭的方式，能够去除表面浮尘，使窗外景色更加通透。它还能使用基站按键或APP切换不同模式，包括快速、精细、深度与沿边清洁。基于多种内置传感器以及WIN-SLAM4.0算法，窗宝W2 PRO能够感知玻璃边缘形状、尺寸等信息，并进行路径规划，宽玻璃采用的清洁路径为“Z”字形。在遇到表面障碍物时，也可在撞板初次接触后进行绕行避让。

“六合一”的多功能基站不仅作为收纳、携带空间，通过5.5米二合一线与窗宝机器人相连，同时作为外置电源，提供长达130分钟清洁续航。二合一线采用自动卷线器，拥有智能收放线功能与落锁防护能力，基站自重5.2千克，底部吸盘拥有800牛吸附力，且在后部带有1米安全绳，提供额外安全防护。

简评

作为擦窗机器人的科沃斯窗宝W2 PRO操作简单且功能纯粹，为室内外玻璃窗和幕墙等光滑的平整表面提供了一种行之有效的清洁方案。相比前代产品，它借助二合一线与基站相连的设计一举多得，从安全、续航、清洁效率等多个角度增强了实用性。