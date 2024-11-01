政府+平台狂补家电 双十一入手科沃斯旗舰地宝太值了！

【天极网家电频道】对于家庭清洁来说，扫地机器人逐步成为一个必不可少的重要家电，每天回家光脚的感觉不仅超好，而且地面持续保持干净也让生活更健康。然而选择一款省心好用的扫地机器人并不容易，不过对于预算充足的朋友来说，直接选择领导品牌的旗舰产品准没错。而扫地机器人行业的领导品牌科沃斯的旗舰产品无疑是最值得选择的。今年双十一或许是有史以来力度最大的双十一，不仅平台大幅提高补贴，政府也带来了全国各地的补贴，而家电则基本是补贴力度最大的品类，产品价格越高补贴越大，因此买旗舰产品就更划算了。

科沃斯最新推出的两款旗舰产品：地宝X8 PRO PLUS洗地机器人和地宝T50 PRO扫拖机器人在本次双十一活动中综合折扣接近7折，科沃斯产品的价格一直都比较坚挺，难道这次综合折扣力度那么大，家人们千万别错过了。我们一起来看看，这两款旗舰机器人都有哪些创新技术。

科沃斯 地宝X8 PRO PLUS 洗地机器人

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地宝X8 PRO PLUS开创性地融合了科沃斯的前沿智能技术与添可的洗地机核心技术OZMO ROLLER恒压活水洗地系统，通过独特的滚筒式洗地结构，实现了对地压强的显著增大，从而有效提升顽固污渍的清洁效果。

地宝X8 PRO PLUS还搭载了TruEdge灵隙2.0双恒贴边技术、全新AIVI 3D 3.0万物沿边技术、ZeroTangle灵缠2.0气旋梳齿防缠绕技术以及AINA 2.0 人工智能导航模型等前沿科技，实现了贴合边角以及障碍物的精准清洁，有效减少毛发缠绕，并能智能识别污渍进行快速响应，极大程度地提升了清洁覆盖率及清洁效率。

地宝X8 PRO PLUS同时配备了全新升级的YIKO-GPT智能助手，依托行业首款自研大语言模型，机器人能够在实时对话中进行精准的清洁操作，为用户提供更智能、便捷的地面清洁解决方案。

科沃斯 地宝T50 PRO 扫拖机器人

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地宝T50 PRO拥有81mm纤薄机身，是科沃斯的超薄扫拖机器人产品，有效解决了家庭低矮环境和盲区清洁难题。地宝T50 PRO在清洁、智能、自清洁维护上也做到了全面顶配，搭载了包括TruEdge™灵隙™2.0 双恒贴边、ZeroTangle灵缠™2.0气旋梳齿防缠绕技术和YIKO-GPT等一系列*新的科沃斯自研技术，“薄而强大 全面顶配”的科沃斯T50系列无疑是3000-4000元价位段内的全能扫拖机器人旗舰。

为应对边角清洁难题，地宝T50 PRO搭载了升级后的TruEdge™灵隙™2.0 双恒贴边技术，新增边刷常态外扩，成为科沃斯首款边刷拖布双外扩的全能扫拖机器人。借助三维全向感知系统精准感知实时环境，扫拖时边刷、拖布盘常态伸出，遇障碍物时自适应柔性伸缩，紧贴障碍物边缘清洁，地宝T50 PRO真正实现了100%边角清洁覆盖。

ZeroTangle灵缠™2.0气旋梳齿防缠绕则是地宝T50 PRO搭载的又一行业*技术，滚刷采用V型螺旋结构配合45°斜植毛，有效减少了毛发被缠绕的概率，同时能够引导毛发吸口位置聚拢，在V型梳齿与15800Pa冠军吸力的共同作用下，毛发在随滚刷高速转动中被吸入尘盒，减少手动维护频率，对宠物、地毯家庭更为友好。