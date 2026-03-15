【天极网家电频道】2026年3月初，在AWE(中国家电及消费电子博览会)开幕前夕，天极网受邀前往苏州，探访了刚刚乔迁至吴淞江畔的科沃斯机器人新全球总部。总部大楼入口处，“E起上上迁”的标语格外醒目，这不仅是物理空间的升级，更像是一个隐喻――科沃斯正携其深耕二十余年的产业积累，向上攀登至一个名为“具身智能”的全新战略高地。

几天后，上海新国际博览中心E1馆内，科沃斯以“进军具身智能元年”为主题，首次系统性地展出了覆盖从清洁、整理到情感陪伴的全场景服务机器人矩阵。从地面清洁霸主地宝X12，到全球首款全能基站擦窗机器人窗宝W3，再到首款首款搭载OpenClaw的管家机器人“八界”和AI仿生陪伴机器人“毛团儿”，产品线的广度与深度令人印象深刻。

然而，大会展厅令人眼花缭乱的技术演示与暖心互动背后，真正的基石却藏在此前苏州之行的另一站――位于湖州南浔的科沃斯集团控股子公司 泰鼎新能源。这次从总部战略分享到上游供应链实探的完整行程，让我们清晰地看到，科沃斯在AWE 2026上展现的具身智能宏图，其底气不仅源于算法与创意，更根植于对核心硬件供应链的深度掌控与垂直整合。

一、 AWE 2026：一场从“工具”到“伙伴”的全场景进化秀

在今年AWE上，科沃斯的展台如同一幅服务机器人进化的“全景图”。科沃斯明确提出了机器人从“工具”到“管家”再到“伴侣”的三级演进路径，而展品正是这一路径的具象化体现。

工具的极致化：清洁王牌的“内卷”与突围。 旗舰新品地宝X12系列，堪称科沃斯在成熟赛道技术实力的集中爆发。它并非简单的参数升级，而是针对“顽渍”与“死角”两大终极痛点的系统性解决方案。其搭载的OZMO ROLLER 3.0恒压活水洗地系统配合智能污渍识别与喷洒消融功能，实现了对地板深层污垢的“手术式”清除。而TruEdge灵隙3.0零距恒贴边与TruePass灵越自适应四驱越障系统，则让机器人得以深入传统设备无法触及的缝隙与门槛。这一切强大功能的背后，是对电机、电池、传感器协同工作的极致要求。

管家的初现：具身智能迈出家庭第一步。 首款搭载OpenClaw的管家机器人“八界”，是科沃斯叩开具身智能商业化大门的标志性产品。它告别了清洁这一单一维度，尝试理解并管理更为复杂的家居物品秩序。通过全局感知与机械臂操控，“八界”能够自主识别并收纳散落的杂物，这意味着服务机器人开始从被动执行指令，向具备一定环境认知与决策能力的“主动管家”进化。“八界”的诞生，标志着传统依赖预设规则的服务机器人，开始进化为能够在真实家庭中持续学习，由用户自己养成自己的管家机器人。

伴侣的诞生：情感赛道的“数字生命”探索。 最引人注目的莫过于AI仿生陪伴机器人“毛团儿”。它完全跳出了功能主义的框架，以马尔济斯犬为原型，主打情感价值。通过多模态感知(视觉、触觉、声音)与内置的大模型芯片，“毛团儿”能感知用户情绪并给予共情反馈，其性格还会在与主人的长期互动中个性化成长。科沃斯产品经理在分享中强调，其设计初衷是提供一个“不易出戏”的温暖陪伴，恒温的躯体、仿生的皮毛触感以及拒绝语音对话的设定，都是为了强化这种生命感与陪伴的真实性。这标志着科沃斯的机器人技术，正式延伸到“情感理解与拟宠物化行为”这一全新场景。

这三条产品线，共同构成了科沃斯对“全场景服务机器人”的野心。但要让“八界”稳定抓取、“毛团儿”持久陪伴、“X12”强力清洁，一个稳定、高性能且可深度定制的“动力心脏”与“运动关节”至关重要。而这，将我们的视线从上海的光鲜展台，拉回了苏州与湖州的制造车间。

二、 深入“电池心脏”：泰鼎新能源与垂直整合的“确定性”优势

在科沃斯新总部的分享中，提及到公司在扫地机器人领域积累的 “供应链能力” 是切入新赛道的重要优势。为了印证这一点，我们随后来到了科沃斯集团三大供应链支柱企业之一――泰鼎新能源(浙江)有限公司。

泰鼎新能源并非简单的供应商，而是科沃斯(603486)的控股公司，专注于聚合物锂离子电池的研发与生产。其总投资约12亿元、占地118亩的南浔基地，规划年产能高达2GWh。参观中我们了解到，到2026年，其B工厂投产后，月产能将达800万颗电芯、160万电池包。

这里的“垂直整合”优势变得具体而清晰：

定制化能力：与竞争对手普遍采用通用标准电池方案不同，科沃斯可以基于自家产品(如扫地机器人、陪伴机器人)的独特内部结构、空间布局和功耗模型，与泰鼎新能源协同研发 “异形电池” 或特定性能的电芯。例如，为追求超薄机身或特殊形状的产品设计专属电池，最大化利用内部空间，从而在相同体积下实现更长的续航。这在X12地宝以及“毛团儿”这类对形态和手感要求极高的产品上，价值尤为突出。

技术快速迭代与稳定性：泰鼎新能源的研发团队与科沃斯产品部门深度绑定，能够针对机器人的特定工作模式(如扫地机的浅充浅放、往返充电、快速充电)优化电池算法与管理系统(BMS)。这种从电芯化学体系到BMS软硬件的全栈自研，确保了电池性能与整机功能的最优匹配，以及长期使用的可靠性与安全性。科沃斯在AWE上强调的“独家自研稳定长续航快充软包动力电池”，正是这一优势的直接体现。

供应安全与成本可控：作为集团内部的核心支柱，泰鼎新能源的首要任务是保障科沃斯与添可两大品牌的核心物料供应稳定，不受外部市场波动影响。同时，内部协同减少了中间环节，在成本控制上也更具优势，这让科沃斯在激烈竞争中能更从容地将资源投向技术创新而非价格战。

这种对上游关键零部件(电池、电机、传感器等)的深度布局，构成了科沃斯产品创新的“确定性”基础。它意味着科沃斯不再只是技术的整合商，而是能够从底层定义产品形态与性能的创造者。

三、 结语：具身智能的竞争，终将是体系化能力的竞争

理解了上游布局，再回头看AWE上发布的三大新品，其突破性便有了更扎实的注脚。通过这次从苏州总部到湖州工厂，再到上海展台的完整动线探访，我们看到了一个更立体、更坚实的科沃斯。AWE 2026上华丽的“具身智能”展示，并非空中楼阁，其下方是长达二十余年构建的、涵盖电机、电池、算法、制造与全球渠道的完整“能力栈”。

科沃斯集团董事长钱程提出的全新品牌理念“科沃斯，创造无难事”(ECOVACS, Created for Ease)，在此次探访中有了双重解读：对用户而言，是机器人代为处理清洁、整理、陪伴等生活难题;对企业自身而言，则是通过垂直整合与前瞻研发，将产品创新和量产中遇到的“难事”――如定制化电池、高性能电机、复杂系统集成――在内部体系内“科学拆解”并攻克。

具身智能的元年已然开启，这场竞赛的维度远超单纯的算法优劣。它考验的是企业将前沿AI技术，与复杂的物理实体、真实的消费场景、稳定的量产制造相结合的系统性能力。科沃斯通过此次AWE 2026的全面亮相，以及其对上游产业链的深度把控，展示了一条清晰的发展路径：以扎实的硬件供应链和制造能力为盾，以对家庭场景的深刻洞察与AI技术创新为矛，稳步推进机器人从单一功能工具，向全能管家乃至情感伴侣的进化。

当行业还在讨论具身智能的技术可能性时，科沃斯已经将其与具体的产品、可控的供应链和明确的品牌愿景相连，试图将未来生活的蓝图，一步步转化为消费者可感、可用的现实。这条从“制造”到“智造”，再到“创造”的路径，或许正是其在“具身智能元年”敢于喊出“创造无难事”的最大底气。