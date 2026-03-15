【天极网家电频道】2026年的AWE，清洁电器赛道热闹非凡。各家旗舰产品海报上，“爬楼/飞行机器人”、 “机械臂”、“高温热水”、“超长续航”等词汇高频出现，预示着行业在过去一年要么沉迷于参数上的“缝缝补补”，要么在清洁力之外找“花样”。然而，一个长期存在的用户痛点却始终如鲠在喉：面对打翻的泡面、凝固的酱油渍、厨房重油污等干湿混合的复杂垃圾，大多数机器人依然选择“绕着走”或“和稀泥”，最终仍需用户手动处理。但这个问题在3月12日得到了解决，以智能视觉物联网见长的萤石(EZVIZ)，基于多年扫地机器人的技术积累，发布了全球首款AI蒸汽洗地机器人Stella星辰系列，实现干湿混合垃圾一起洗。

AWE 2026萤石展台

与其说这是一款新产品，不如视为萤石对当前高端清洁赛道“创新窘境”的一次技术性回答。它没有跟随主流厂商在既有路径上优化，而是以“双擎双热活水洗地方案”和“萤石星辰世界模型”两大自研系统，直指行业底层逻辑，试图重新定义“干净”与“智能”的标准。这一创新实力也获得了权威认可：该系列荣获尚普咨询颁发的“全球AI双擎蒸汽洗地机器人首创”市场地位认证。此次亮相AWE的Stella星辰系列涵盖星辰09 Pro及星辰10系列(含Pro、Master两款型号)，并将于近期在萤石发布会正式面向全球发布，开启家庭清洁的全新篇章。

行业窘境：当“微创新”无法解决真问题

根据行业普遍的技术演进划分，扫地机器人已从早期“以脏拖脏”的1.0时代，历经活水洗地、高温活水洗地，步入5.0时代。当前主流高端机型已能实现高温热水洗地、基站自清洁等体验。然而，文档中援引的行业分析犀利地指出，5.0技术在面对干湿混合垃圾、凝固污渍、重度油污、深层杀菌四大场景时，已触及瓶颈。另外在智能化层面，大多数机器人的AI能力也仅停留在基础的障碍物识别，缺乏对环境的深度理解与主动决策。这构成了当前市场的吊诡景象：厂商竞相追逐更高的热水温度、更长的续航时间，但用户“一遍扫拖干净”的最核心诉求仍未得到满足。行业陷入了“内卷式创新”和“花样式创新”，急需外部力量带来新的技术变量。

技术破局：用“系统重构”代替“功能叠加”

萤石的破局思路，是回归清洁的本质，进行物理原理和系统架构层面的重构。在现场发布会上，天极网也与萤石家用服务机器人事业部负责人王涛先生进行了交流，进一步了解本次的创新技术。

1.清洁系统重构：干湿物理隔绝，实现真正干湿垃圾混吸

吸得彻底：BiCore Suction双擎分区直吸系统。这或许是本次最颠覆性的硬件创新。与业内普遍采用的单风机方案不同，萤石全球首创了“飓风负压干风机”与“涡流负压湿风机”双风机独立架构。简单来说，它像为机器人配备了两套独立的“肺”，一套专吸尘土毛发等干垃圾，另一套专吸汤汁污水。从源头实现了干湿垃圾的物理隔离，彻底解决了手持洗地机单风道易堵塞、易发臭的百年难题。这使其首次真正具备了处理“泡面级”干湿混合垃圾的能力，而非简单地避开或制造更大的污染。

洗得干净：HotSteam Wash澎湃蒸洗双热系统。在“热水洗地”已成为高端机型标配的当下，萤石引入了“蒸汽”这一维度。其方案是105℃双泵增压蒸汽先行软化并高效杀菌(实验室数据除菌率99.9%)，再由85℃黄金热活水进行深度擦洗。这与仅靠热水浸渍溶解油污的方案相比，在对付厨房重度凝固油污时，理论上具备阶跃式的清洁力提升。这相当于为洗地增加了“预处理”环节，从“热水擦”升级为“蒸+洗”，是对清洁物理过程的深度优化。

蒸汽洗动态GIF

2智能逻辑重构：“龙虾”级的 “主动认知”

如果说清洁系统的重构解决了“体力活”，那么“萤石星辰世界模型”的引入，则旨在赋予机器人“脑力”。这并非简单的障碍物识别升级，而是致力于构建家居环境的3D语义化理解。其核心差异点在于 “行为预测”，这就有点像目前火爆的新一代智能体“龙虾”，你都不用想怎么做，它就已经做到。

普通机器人的AI停留在“识别-绕行”的被动反应阶段。而萤石星辰世界模型能尝试预测宠物、家人的移动轨迹，并提前规划避让路径。例如，当检测到宠物从客厅跑向餐厅时，机器人不会等宠物跑到眼前再急停，而是提前计算其路径并调整自己的清洁路线，实现“无感”避让。

这种“思考”能力，具象为萤石星辰世界模型的四大核心支柱：环境建模过程中构建家居3D语义地图、行为预测是萤石星辰世界模型的差异化亮点、智能决策则是根据场景自主选择最优策略，持续学习的能力。正是这种从重构底层逻辑出发的智能化跃迁，标志着机器的智能从“看见”物体，向“理解”场景与行为演进，是迈向“家庭友好型”智能体的关键一步。

生态智能融合――从单一清洁工具到全屋智能

萤石的此次入局，其威胁性或许不仅在于硬核的清洁技术。更深层的优势在于其作为智能视觉物联网公司的生态基因。

萤石Stella星辰系列的发布，并非孤立的产品迭代，也是其“2+5+N”产品生态体系的重要补充。这意味着，它并非一个孤立的清洁工具。它可以与萤石的智能摄像机、智能门锁等设备联动：例如，门锁识别主人离家后自动启动清扫;摄像机发现宠物在客厅打翻东西后，通知机器人前往特定区域进行重点清理;甚至协助发现家中的异常情况(如老人跌倒、漏水等特殊情况)，实时推送警报至用户手机。

这构建了一个传统清洁品牌或互联网品牌难以短期复制的场景壁垒：萤石的清洁机器人，同时可以成为家庭安防、看护的一个移动感知节点。它将清洁动作融入了全屋智能的决策流，从“单一功能设备”进化为了“智能家居的有机组成部分”。这种“生态化”的思考，可能是其区别于其他竞品，构建长期护城河的关键。

结语：

纵观萤石Stella星辰系列的发布，其传递的信号明确：在高端清洁市场，用户需要的不是另一个热水温度更高、续航多十分钟的“改良品”，而是一个能系统性解决历史遗留痛点、且能更好融入智能家居环境的“全能解决方案”。

它通过“双擎双热”挑战了清洁的物理极限，又通过“萤石星辰世界模型”重新设定了智能的内涵。在行业徘徊于微创新之际，这种跨界的、基于底层技术重构的解题思路，不仅为消费者提供了新的选择，更可能为整个赛道的技术演进，推开一扇新的大门。最终的胜负虽有待市场检验，但这种打破常规的冲击，本身就是对行业健康发展的一次有益催化。