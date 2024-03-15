AWE 2024：九阳健康家电系列亮相 创新“太空科技”吸引观众体验

【天极网家电频道】一年一度的中国家电及消费电子博览会AWE已于3月14日在上海新国际博览中心重磅开幕。本届AWE 2024以“智能科技,创享生活”为主题，聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果。

作为载人航天太空厨房研制单位，九阳在AWE展会现场带来太空科技2.0系列健康家电产品：0涂层不粘电饭煲N1S、变频轻音破壁机B1、速嫩烤空气炸锅V1 Fast、太空热小净R5等。以创新方式解决电饭煲涂层脱落的健康隐患、破壁机工作噪音大和空气炸锅烹饪又慢又柴、净水器不干净且换芯昂贵等痛点，用太空科技带来一场厨房革命。

N1S是九阳推出的第二代不锈钢材质内胆、0涂层不沾电饭煲产品，借助风冷精准控温太空技术，在内胆与米饭之间形成水润膜，并通过内胆壁结构设计使其面积增加、附着力更强，减少米饭与内胆接触面积，从而实现不沾效果。解决电饭煲清洗难题的同时，也让用户不再需要担心涂层脱落，安心享用更健康美味的米饭。

九阳带来的健康家电还有我们熟悉的品类：破壁机。九阳变频轻音破壁机B1提供不止于低噪音在内的多种优质特性，变频技术帮助其实现刀片研磨方向与速度的无极可调，适应多种食材、不同口感的破壁磨浆需求。

速嫩烤空气炸锅V1 Fast则是一款行业首创“无需翻面”的空气炸锅，九阳引入太空科技同源的720°立体热风循环加热技术，实现食材立体均匀加热，既能为用户免去手动翻面的操作，还能有效控制食材火候。借助240℃远红外高温加热技术，V1 Fast也是九阳烹饪最快速的空气炸锅，缩短烹饪时间的同时还能加快食物表面美拉德反应，吸引了许多热爱美食的观众驻足。

在AWE九阳展位现场，更多品类的生活家电也悉数亮相，包括我们体验过的太空热小净R5净水器，它将氧化锌抗菌材料应用在滤芯与内部管路上，有效抑制细菌滋生，搭配旋流芯自清洁技术，有效延长滤芯使用寿命至6年，为家庭用户带来一杯健康好水的同时，节省了大量更换滤芯等耗材费用。可以说九阳从厨电领域长期深耕的核心科技，成为了今天拓展更多家电品类的实力基础。

关于AWE2024

专题报导：www.yesky.com/awe2024/

由中国家用电器协会主办的2024年中国家电及消费电子博览会(AWE2024)定于2024年3月14-17日在上海新国际博览中心举办，展会规模15万平方米。作为全球三大家电及消费电子展之一，AWE将汇聚千余家全球领先的家电和消费电子企业，为观众带来数万件最具科技含量的创新产品和技术解决方案。今年的AWE展会以“智能科技，创享生活”为主题，集中展示智能科技、智慧场景和创新产品，引领家电与消费电子产业的发展趋势和消费方向，实现全域价值的升维。

AWE2024以“智能科技，创享生活”为主题，将聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果，集中呈现高端化、定制化、场景化的智慧物联生活解决方案以及智能家电、智能家居、消费电子、3C数码、智慧显示、智慧娱乐、智慧健康、智慧出行等领域的创新，让观众可以一-站式体验充满科技感的智慧生活。AWE2024还将进一步跨界、破圈，为消费者开启未来生活新征程。AWE也是洞察全球家电及消费电子产业技术发展方向、投资热点和消费趋势的绝佳平台。