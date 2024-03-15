AWE2024访德意智家阮金成：大风压冠绝行业

【天极网家电频道】3月14-17日，中国家电及消费电子博览会(AWE2024)将在上海新国际博览中心召开。德意电器在展会上带来了德意六件套、集成灶领航者系列、除氯燃气热水器等新品亮相。会上，德意智家营销总经理阮金成接受了天极网助理总编陈波的采访，探讨了今年AWE的流行风向，德意的大风压技术，对智能化的实践，以及对2024年的行业趋势展望。



AWE2024，德意展区

AWE2024风向趋势

天极网：这次参加AWE最大的感受是什么，如果挑选一个词来概括，您认为是什么？如健康、低碳、创新、智能化、场景化、定制化、一体化等等。以及，为什么会选择这个词？

阮金成：我印象最深刻的有两个方面，第一个是套系化，第二个是场景化。套系化是6件套或者7件套的产品，无论我们还是友商都在做。未来的新装绝大部分都将突破两件套或三件套，转向多件套，嵌入式的比重会越来越高。

第二个是场景化。无论是传统的分体厨电，还是集成厨电，我们都提供了定制服务，提供的都是方案，而非简单的烟机灶具陈列。消费者看到场景就可以了解你的厨房的样子。所以今年主题我认为应该是套系和场景，业内大家可能不约而同地想到了同一个点，这就是今年我最大的感受。



德意智家营销总经理阮金成，天极网助理总编陈波

天极网：我看到你们有白色的产品，是否是根据今年的流行喜好做的设计？

阮金成：我们除了德意电器外，还有丽博家居品牌。目前在家居行业中，销售最好的颜色是浅咖色和奶白色。所以我们配对的厨电产品就采用了白色，在内部发布时效果很好。你在展馆走一圈会发现很多友商也在做白色。大家可能更喜欢简洁明亮的厨房空间。另外在换装市场，白色存在量比较大。因为老厨房的油比较重，厨房相对更昏暗一点，用了白色的产品后，整个厨房会更亮堂一点。所以白色的需求量也会更大。



白色套系

德意大风压冠绝行业

天极网：大风压一直是德意厨电的优势。您分享一下，今年带来了哪些重点产品或技术方案？

阮金成：今年我们带来了三款大风压烟机，两款大风压集成灶。目前德意烟机的风压已经达到了1300Pa，做到了行业内最大。集成灶风压实现突破，因为我们是分体式结构，原来风压相对较少，现在突破达到了1000Pa，风压和吸力都很大。可以这样讲，风压1300Pa和1000Pa已经冠绝了整个行业。

天极网：大力创造奇迹!保证了厨房的洁净。



德意大风压油烟机



德意大风压集成灶

德意的智能化实践

天极网：智能化方面，人工智能是近两年最热的技术，也在与家电深度融合。在智能化方面德意有哪些部署、实践？

阮金成：德意智家成立时就提到，我们要做智能化产品。现在智能化产品还在思考，但是产品本身的智能化已经起步了。今天我们看到的德意6件套，都会有一套独立的控制系统，实现智能控制，这是第一点。

第二点，智能化不只局限于产品，还可应用于B端销售。现在我们家电销售只需要按键操作演示即可，不需要设计。但以后是场景化，需要设计。消费者需要直观看到厨房的样子。这时候软件提供了一键设计、AI设计功能，可以直接呈现出厨房的样子。无论家里是毛坯或者装修好，只需拍摄一张照片，就可以生成你想要的效果图。可以选择你喜欢的风格，如法式或者北欧风格，你需要的烟机是黑色或者白色。这样生成效果图，非常直观，这就实现了智能销售，而非仅是智能产品。

2024年厨电行业发展趋势

天极网：对2024年行业发展的趋势展望，您有什么看法？以及德意今年的规划，包括出海规划等。

阮金成：今年行业内大家都推行套系化，这比较明确是要做新房，因为新房大部分是套系化产品。另一条路是存量房市场，即更新改造。为什么现在很多品牌会做定制柜？因为大家发现，未来的改造将包括厨房，一体的，而非只是电器。我们刚才提到套系化和场景化，套系化解决了新房的问题，场景化要绝大部分地解决存量房市场，局部改造的问题。它提供整个厨房改造的方案，而非单纯的产品。这种现象已经产生有好几年，但分水岭可能就是2024年。

天极网：我们是否提供给消费者一些解决方案？例如，多少万元一套整体方案？

阮金成：我们已经在策划，例如三米橱柜，加上烟机、灶具和水槽，是否可以做到15999，使厨房焕然一新？给我三天时间，更换一个新厨房。如果顶地不动，三天时间基本足够。

天极网：这是如何实现的？

阮金成：如果顶地不动，那么它的尺寸是固定的。我可以先生产，生产完成之后，花费一天时间拆除原来的柜子，再花费1、2天时间安装新的即可。基本一个周末，就可以完成厨房换新。否则用户可能需要去住酒店，那么成本会相对较高。另外成熟小区，邻居担心被打扰，需要照顾他们的情绪。因此更新时间必须短，需要考虑得非常细致。

天极网：感谢阮总接受我们的专访，谢谢。