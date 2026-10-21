【天极网家电频道】美国《时代》周刊10月15日公布2026年度“最佳发明”榜单，全球300项创新成果入选，苹果首款折叠屏iPhone Duo、AI工具Claude Code等重磅产品悉数在列。TCL X11L SQD-Mini LED电视进入消费电子类别，是该类别中唯一入选的中国电视产品。

“科技界奥斯卡”，唯一上榜的中国电视

《时代》年度最佳发明榜单创立于2000年，至今已走过26个年头，这份榜单被称为“科技界奥斯卡”，是全球历史最悠久、影响力最大的年度创新评选之一。它不设排名，门槛却极高：每一项入选成果，都要经过《时代》全球编辑团队从原创性、实效性、创新雄心和影响力四个维度的筛选。

《时代》给 X11L 的标题是：“一台更出色的电视”。撰稿人、该刊长期科技专栏作家贾斯廷・波特(Justin Pot)在入选理由中写道：“电视制造商为胜过竞争对手不断寻找新路径，或在设计上另辟蹊径，或追求难以匹敌的画质，X11L 承诺的是后者。”

作为全球首款搭载 SQD-Mini LED 技术的电视，X11L 走的正是最难的那条路，不在形态上另辟蹊径，而是在画质上正面硬碰：100% BT.2020 全局高色域、98 20736 个万象分区、绚彩 XDR 10000nits。“更出色”是《时代》的概括，也是这条技术路线最直白的注脚。

从技术创新到产品落地，SQD何以入选“最佳发明”

“最佳发明”的关键词是“发明”二字：能登上这份榜单的，从来不是参数的堆砌式改良，而是真正改写了技术路径的变革。《时代》在报道中写道，X11L“能够以比现有技术更精确的纳米波长发光，由此呈现的画面色彩极为准确，同时亮度可观”。被这份榜单认可的技术，正是由 TCL 首创的 SQD-Mini LED。

它的“新”，不在于单方面优化某一部分色彩硬件，而在于让背光与屏幕成为一套协同系统。背光激发超级量子点输出纯净三色光，再经过屏幕层的晶粹高色阻材料进行像素精准控色，滤色微粒从传统工艺的 60 纳米收窄到 5 纳米，杜绝了相邻分区间的色彩串扰。发光、滤色、显色各司其职，最终换来 100% BT.2020 全局高色域，不是某个场景下的峰值，而是无论单色还是多色画面都不跳水的稳定。

如果说色域是画面的“血肉”，那对比度就是画质的“骨架”，X11L 搭载的万象分区并不是简单的物理分区堆砌，而是一套从发光芯片、超聚光微透镜、微距 OD 技术到光影算法的全链路系统级控光方案。色彩与控光之外，画质铁三角的最后一环是峰值亮度，X11L通过超动态控光绚彩 XDR 技术，把高光从“一瞬间的峰值”变成“可持续的输出”，其峰值亮度最高可达 10000 尼特，把量产电视的亮度带进万尼特级。

高色域要有足够亮度才看得见，亮度拉高又会稀释色彩的纯度，而要把暗场做干净，往往又得牺牲亮部的空间。这三项在传统方案里长期此消彼长，也正是 Mini LED 多年来“参数好看、画面不耐看”的根源。SQD 的意义，在于让它们第一次可以同时站在高位，画质铁三角由此从“三选一”变成了“三个都要”。

多项国际奖项加持，彰显产品实力

作为TCL的年度旗舰，X11L被业界称为“机皇”。这份底气，写在参数里，也写在一长串权威奖项和评测里。X11L最高配备20736个控光分区，采用“屏幕天花板”超级蝶翼华曜屏，静态对比度7000:1，整机反射率1.8%，机身厚约2厘米，音响由丹麦品牌Audio by Bang & Olufsen参与调校，提供75、85、98英寸三种尺寸。

在第三方评测中，美国科技媒体The Verge实测给出9分(满分10分)，评价其在电影人模式下5%窗口峰值亮度超过8800尼特，是评测者“测过的最高峰值亮度”。

而在《时代》之前，X11L已经获得过多次国际重要奖项：它通过德国莱茵TÜV感知立体色域认证，成为全球首款获得该认证的Mini LED电视;在CES期间斩获Global Top Brands评选颁发的“创新显示技术金奖”;还拿下AWE 2026艾普兰金奖，并在IFA 2026期间同时摘得Tom’s Guide评选的“Best in Show Award at IFA 2026”和Android Authority评选的“IFA Breakthrough 2026 Award”两项海外大奖。从 CES、IFA 到《时代》，一连串含金量十足的国际荣誉，持续印证产品与技术的硬实力。

从一台旗舰，到一个产业的未来

一项真正的好发明，价值不止于一款旗舰，更在于它能走多远。市场已经给出了回应。

2026年上半年，TCL电视全球出货量市占率达14.9%，稳居全球前二;以SQD-Mini LED技术为核心升级的Mini LED电视，全球出货量达243万台，同比增长77.1%，出货量市占率稳居行业第一。

而SQD屏上路线所要求的屏幕定制能力，恰恰是长期深耕“面板―整机”一体化的中国企业的强项。依托自研核心器件，以及与上游面板厂的深度定制、联合研发，TCL正持续把SQD-Mini LED技术从旗舰产品向更多产品系列延伸，让顶级画质走向更广阔的大众市场。

从一台电视到一条技术路线，从“用市场换技术”到“产品出海”“技术出海”“标准出海”，中国创新正在点亮世界的视野。TCL X11L入选《时代》“最佳发明”，更像是一个新的起点――当中国企业开始用原创技术回答世界的问题，全球显示产业的未来，注定会有越来越多的中国答案。