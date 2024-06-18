美博集团携手李小龙IP，以中国制造精神打造真功夫空调

【天极网家电频道】十多年前，我们常说德国和日本的制造是工匠精神，随着中国制造逐渐取代德日制造登上全球舞台，得到全球认可，我们也一直在思考，中国制造是什么精神？我们是学习德日还是基于5000年中华文化自成一派？聊到中国，海外的朋友一般都会想到“中国功夫”，而“Kung Fu”这个英文就是由中华武打明星李小龙带来的，而李小龙的真功夫展现了强大的武术基本功和出色的搏击技术，让全球对中华文化精神有了一个正面的认知。

2024年6月17日，美博集团在广东省佛山市顺德区均安李小龙乐园举办了主题为“一起见证真功夫――美博热泵空调X李小龙IP战略发布会”，此次发布会汇聚了众多嘉宾，

顺德区委常委，均安镇党委书记吴永科，均安镇党委副书记、镇长黄东青，李小龙有限责任公司中国代理人，锦天城律师事务所高级合伙人郑建军，中国家用电器研究院副院曲宗峰，上海交通大学机械与动力工程学院制冷与低温工程研究所教授动力与能源工程系主任丁国良，以及腾讯、李宁等李小龙IP授权企业代表。这标志着美博集团成为中国空调行业获得李小龙IP独家授权的企业正式启动运行。这一战略合作不仅彰显了美博集团的创新实力，也为全球家电行业注入了全新的品牌活力。

发布会以一场令人耳目一新的表演拉开帷幕――来自均安顺峰小学的100名学生手持双节棍，灵活自如地演绎了李小龙的经典武术动作。孩子们的表演充满了青春的活力和澎湃的激情，不仅展现了李小龙武术精神的传承，更生动地诠释了他所代表的勇气与毅力，使在场嘉宾深切感受到了李小龙精神在新一代中的传递与发扬。

顺德区委常委，均安镇党委书记吴永科在致辞中对美博集团与李小龙IP的合作给予了高度评价，并表示这种强强联合将有力推动本地经济和文化的发展。他强调，李小龙不仅是均安的骄傲，更是全球文化的象征。这一合作不仅有助于弘扬李小龙的精神，更将助力均安企业在国际市场上展现风采，促进地方经济的繁荣与文化的传承。

“美博真功夫”系列空调是由李小龙有限公司及李小龙资产的唯一继承人李香凝女士联合签署后推出的，产品需要得到李小龙有限公司审核才上市。

美博集团董事长余方文表示“李小龙不仅是武术界的传奇，更是全球文化的象征。他所代表的精神鼓舞着我们不断超越自我，致力于打造具有国际竞争力的中国家电品牌。”美博真功夫系列产品电商全网以及线下渠道同步上市，美博集团也积极响应国家号召，推出了行业最高的以旧换新补贴政策，最高可达1400元。

美博集团推出的“美博真功夫”系列联名空调，用功夫之道打造空调，美博空调首创行业DEST(Double Expansion valan Solenoid valve Two Way)技术(双向双阀控温技术)。美博真功夫热泵空调通过电子膨胀阀+电磁阀技术，达到双向双阀控温。无论是在寒冷的-35℃极端低温环境下，还是在高达60℃的酷热天气中，都能稳定运行，实现强劲制热与强力制冷,双出风立式空调拥有1350方强劲大风量，搭载科大讯飞，实现语音控制。

美博集团旗下子品牌MEIPONT美邦空调也推出了李小龙IP联名盾甲坦克(T-Tank)系列空调，作为鸿蒙智联的合作伙伴，MEIPONT空调将智能互联的理念融入产品中，进一步丰富了用户的智能生活体验。

中国家用电器研究院副院长曲宗峰为美博真功夫李小龙联名空调颁发了宽温域热泵空调器性能认证证书，并对该产品的技术创新和节能环保表示高度肯定。上海交通大学机械与动力工程学院教授、动力与能源工程系主任丁国良介绍了应用于美博真功夫系列产品的新型换热器材料及其专利技术，进一步提升了产品的性能和可靠性。

李小龙精神传承于5000年的中华文化，李小龙精神的核心内涵，是自强不息、开拓创新，和力求完美，而美博真功夫空调正是李小龙精神的完美体现。美博以李小龙精神制造真功夫空调，为全球用户带来高效能、高品质、高技术的空调产品。而美博这次携手李小龙IP，将让中国制造精神再全球舞台得到再一次的升华，为中国制造赋予文化烙印，让全球用户铭记于心。