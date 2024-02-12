替代人工劳动 扫地机逐步向全自动化清洁迈进

【天极网家电频道】像早期我们家中开始接触到的像空调、冰箱、洗衣机等家用电器，大多数是白色的外观，因此归纳为白电，所谓的白色家电其实是家用电器里面的一个细分品类，指可以替代人们家务劳动的电器产品，主要包括洗衣机、部分厨房电器和改善生活环境提高物质生活水平的家电。

随着科技生活的日新月异，有越来越多的白色家电产品开始走进了我们的日常生活之中，解放双手。扫地机器人就是其中一个具有代表性的一个品类。通过清扫机器人的形式，扫地机可以完成地面吸尘、拖地、擦地等任务，具有多种不同的工作模式和吸力设置，根据不同的地面材质和清洁需求进行调整。智能化的控制系统，扫地机可以通过遥控器或者手机APP进行控制，设置定时清扫和自动回充等功能。家中有了扫地机器人，可以更加轻松地保持地面的卫生清洁，提高生活的品质。

根据奥维云网(AVC)推总数据显示，2023年中国清洁电器零售额344亿元，同比增长6.8%，零售量2534万台，同比下滑0.5%。其中2023年1-11月，国内扫地机器人零售额126亿元，同比增长9.4%，零售量423万台，同比增长3.6%，扫地机将近占据了清洁电器市场40%的比重。

争议不断，扫地机进化中成长

一直以来，懒人家电扫地机器人因为避障和后续清洁两大问题而备受用户的吐槽，以为家里拥有一台扫地机器人就可以一劳永逸，而在实际使用上确是打扫不够人性化而增加负担，家中的机器人原地转圈，经常撞墙，永远规划不清楚路线是比较常见的问题，用它清洁后却看不到很好的清洁效果，碰上顽固污渍后续还得自己再去动手清洁，很多人都是自己先用拖布拖一遍，再使用扫地机的拖地模式。

除了清洁效果的差强人意，其实更让人头疼的是垃圾、拖布的清洁。家中正在工作的扫地机器人被头发缠绕、被纸片卡住是常有的事情，另外，还需要帮助扫地机加水、倒废水、倒垃圾，清理毛发缠绕，并且更为重要的是清理污水箱，如果不及时清理就会变臭滋生细菌。扫地机不够智能甚至有些智障是很多人对于它的评价，一些养宠人群也经常调侃家里的扫地机其实就是猫主子的座驾，甚至也出现过扫地机器人把家中正在熟睡的猫身上的猫毛卷起机器中这种具有安全隐患的事儿。事实上，自扫地机器人进入大众视野之后，关于其是不是鸡肋、实用与否的讨论从未停止。

回顾扫地机器人的进化史，初代扫地机器人主要研究路径规划的问题，尽可能可以让扫地机触及到家中房间每一个角落，并且实现很好的避让障碍的效果。那当扫地功能得到很好的满足之后，扫地机器人的功能得到了扩展，逐渐出现了扫拖一体的机器人。这类机器人不仅可以扫地，还可以通过拖地布或者水箱来拖地，实现更加全面的清洁效果。近年来，随着消费者对清洁体验的需求不断升级，扫地机器人进一步进化出了自清洁功能。自清洁扫地机器人配备了自动回充和自动清洗拖布的功能，可以在完成清扫任务后自动返回基站进行充电和清洗，极大地提高了使用的便捷性和清洁效率。

经过近几年的进化，扫地机器人技术日臻成熟，从过去的盲扫到可以自主规划路线，断电回充、App自定义路径、扫拖一体、基站自清洁等等智能化的功能越来越多，大大提升了产品的使用体验，大家对于这个懒人家电的反馈也逐渐向积极正面转变。

聚焦用户痛点，完全替代人手工劳动是终极目标!

那从近两年的扫地机市场来看，围绕用户使用痛点问题，行业在精细化迭代升级。扫地机器人越来越注重智能化的发展，2023年3月发布的追觅S20系列扫地机产品采用了AI视觉+双线激光避障技术，可以更加精准地识别并避开障碍物。同时，它还新增了脏污检测功能和智能托管模式，能够智能识别脏污区域并进行重点清洁，提高清洁效率。

功能多样化也是主流趋势，除了基本的扫地功能，扫地机器人还增加了更多的功能，如拖地、自清洁等，可以更好地处理干湿垃圾。同时，它还配备了自动回充和自动清洗拖布的功能，实现了自清洁的效果，提高了使用的便捷性。高端扫地机产品可升降的拖布和自动集尘功能，实现了更高效的清洁和更便捷的维护。另外，板正的方形不再扫地机的设计语言，科沃斯最新推出的DEEBOT X2扫地机器人采用了方形主机形态，打破了行业圆形机的惯例，配备的长边刷、长滚刷和拖布盘，能够真正实现清洁触达边缘。创新形态、基站方向、工业设计以及智能升级也将是近几年扫地机器人升级的主要方向。

奥维云网线上监测数据显示，2023年，具备自清洁和自动集尘功能的全能款扫地机器人已经达到73.3%，而未来几年时间里这一比例仍将会继续提升。与此同时，全能款产品形态逐步实现全面普及，具备自清洁和自集尘的全能款产品比例会进一步提升，预计2024年占比将会达到79%。除了自动清洁拖布，自动集尘，当然在此基础上，上下水、自动添加清洁液、烘干、毛发切割、杀菌等功能的渗透率也会逐步提升。

完全替代人手工劳动，是扫地机所追求的终极目标。通过不断的技术创新和功能升级，扫地机行业正朝着这一目标迈进。未来的扫地机将拥有更强大的智能化能力、更丰富的功能，和创新的设计，那作为用户而言，这岂不是一件美事。