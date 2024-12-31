闭眼抄作业！4款3K+实用智能马桶好用到哭！

【天极网家电频道】传统马桶座圈冰冷刺骨？容易散发异味？冲水力不足难清洁？体验感极差？如果这时候能为家里安装一个智能马桶，那家居生活的幸福感真的立马up!!!毕竟这如厕舒适度真的是普通马桶无法相比的。

那我们在选智能马桶的时候，也并非关注功能越多越好，这些花里胡哨的功能不仅不实用，后期还容易出各种问题，买回来的智能马桶变鸡肋马桶。首先像座圈加热、冲洗功能、暖风烘干、离座自动冲水等这些都是大部分智能马桶必备的基础功能，基本能满足日常的使用需求，但如果想享受更舒适高效的使用体验，可以额外再关注一些升级配置功能：泡沫盾防溅水、自动感应翻盖、自动除臭等，所以今天就为大家选出了以下4款性价比高、口碑公认的智能马桶，除了涵盖必备的基础功能，这次着重关注了能实打实提升生活质量跟便利性的升级功能，大家可以根据个人喜好、使用需求选择合适的功能组合，大大提升如厕幸福感~

恒洁智能马桶H35Pro(真正的无水压限制)，京东参考价：3099元

H35Pro尺寸大小为687*428*500mm，并配有智慧数显，实时显示水温、座温、风温，当前状态一目了然，还支持IPX4级防水，盖板也做了一个缓降设计，能减少耗损和噪音。

H35Pro搭载了恒洁“芯动能”冲水系统，内置了水箱跟增压泵，实现双水路增压，为冲水提供充足动力，告别高楼层、用水高峰期、老式住宅因为水压不足导致冲洗不干净的问题;而且还有泡沫云盾技术，落座润壁结束后就开始发泡，可以有效防臭防溅，减少挂污的情况;另外，H35Pro还配有随心贴，按键控制大冲、小冲、翻盖、翻圈功能，无需弯腰使用也不用触摸到马桶，对于有洁癖党或者是家里有小孩老人的都比较友好。

冲洗方面，除了常规的臀洗、妇洗，比较有特色的是富氧按摩水洗模式，水压是强弱交替的，能起到按摩的效果，非常实用，而且喷嘴的清洗水使用的是新鲜活水即用即热，与冲马桶的水来源不用，同时具备自清洁功能，确保清洗水干净卫生。另外，也配有应急电池盒，可供断电时使用冲水功能。

总的来说，这款马桶的冲水动力比较强，如果家里水压比较小的可以闭眼入手了，同时比较注重便捷操作，对老人小孩很友好。

东芝小海豚pro智能马桶(强大的杀菌抑菌，更卫生)，京东参考价：3439元

小海豚pro尺寸大小为693*412*477mm，外观时尚大气，能完美融入日式、现代、欧式等多种装修风格;还采用的陶瓷材质，表面光滑细腻，易清洁。

小海豚pro在抗菌除菌表现很出色，首先是采用的东芝2.0四效泡沫墙，有效防溅隔臭，减少脏污粘壁，杀菌率高达99%;喷嘴采用抗菌材质并搭载UV紫外线动态杀菌，保障清洗更干净卫生，座圈更是通过了SIAA权威认证，抗菌率高达99.9%。另外它还是一级水效，每年可节省3.5吨水和43.8度电，比较节能环保;而且也无水压限制，低水压环境也可正常使用。

关于使用体验上，最大亮点是它的脚感翻盖翻圈且识别灵敏度高，靠近底部传感器就可自动开启马桶盖，有效减少双手与细菌的接触，而且针对男女士配备了两种智能冲水模式：离座自动冲跟激光红外脚感冲水;而且它的清洗模式还有专门为儿童设计的亲肤洗，通过水压精准调节，水流非常柔和能够呵护儿童的肌肤。

这款马桶的除菌效果比较好，而且功能相对来说更全面些，适合多口之家使用，有追求更卫生、节能环保的使用体验可以考虑它。

九牧ZS770P智能马桶(主打静音冲水、高效冲刷)，京东参考价：3599元

九牧ZS770P采用陶瓷材质，久用不易发黄;整体为白色并有鎏金点缀，尺寸大小为693*410*465mm，能够适配多种不同的家装风格。

这款马桶最大亮点就是搭载的第3代轻音冲系统了，不仅自动降噪，夜间使用不怕影响家人睡眠，更适合卧室环境，而且内置隐藏水箱跟增压泵，冲力很强劲，还拥有200% 加大喷射截面积，冲洗效果更干净;4重魔力泡技术也是一大亮点，有效防止污水飞溅、污物粘壁，隔臭效果比较好，同时阻隔细菌和病毒带入空气中。另外还配有超级电容，在通电时会快速蓄电，断电时能冲厕15次左右，可充电重复使用，极大地提升了使用的便利性。

此外，ZS770P具有微波感应自动翻盖功能，靠近马桶自动响应开盖，非常方便，不过小卫生间不太适合，有可能会误触;另有强大的抗菌防护能力，提供了抗菌座圈、顶针除垢抗菌喷嘴、稀土抗菌釉面这三道抗菌防线，同时无棱内壁设计确保不藏污纳垢，让日常清洁维护更简单，对于洁癖星人来说还是很友好的。

总的来说，九牧ZS770P主打静音冲水、抗菌防臭，尤其适合睡眠浅易醒、洁癖的人群，而且还有高效的冲洗效果，同样适合人口多的家庭去使用。

松下MAX7智能马桶(功能丰富、体验更高效舒适)，京东参考价：3699元

MAX7尺寸为 686*396*473mm，能适配多种卫生间布局，还配备了灯显设计，清晰直观了解马桶当前工作状态，另有便圈便座阻尼缓降设计，避免产生噪音。

MAX7比较突出的是配备全新升级30mm的防护泡沫墙，泡沫不仅起到润壁防粘、易清洁的效果，还有效防止了水花飞溅情况，而且很好阻隔了臭气外溢，确保空气持久清新;除臭设计也是一大亮点，在着座后就会自动运行除臭功能，有效防止异味扩散，确保周围空气清新，这点也很贴心。MAX7还搭载零水压3重净技术，采用泵加水箱的冲刷方式，做到零水压、无残留冲刷，同时也支持停电冲水，MAX7的电池盒是锂电池，保质期长达十几年，是能反复使用的应急电池盒，但无法充电。

MAX7还针对男女士如厕的不同需求开发了智能感应系统，对于女士，传感器在感知人体靠近时全自动开盖，如厕完毕离开自动冲水，三分钟后关盖;对于男士，靠近马桶后会自动感应开盖，再用脚触开圈，最后脚触自动冲水，全程无接触不脏手。冲洗方面，除了臀洗、妇洗、移动清洁外，还有216种清洁组合可供选择，实现个性化服务。

总体来说，MAX7功能更加智能全面一些，主打舒适清洗以及抗菌除臭，如果更注重获得卫生、高效舒适的使用体验可以选它。

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