2024年IT影响中国：追觅T40 Ultra洗地机荣获年度旗舰性能奖

【天极网家电频道】2024年IT影响中国年度评选的奖项已正式公布!作为科技行业的年度影响力评选，自2002年创办以来，IT影响中国始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，助力产业市场大环境良性发展。

在本届IT影响中国评选中，追觅T40 Ultra洗地机凭借0缠毛0水渍0贴边特点、首创的灵捕智能升降机械臂、100℃火山湖浸泡洗技术等创新先进技术脱颖而出，被授予“年度旗舰性能奖”。

IT影响中国各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评，评选表现优秀创新科技产品，见证千行百业数字化、智能化升级大潮中的中国力量。

在清洁方面，追觅T40 Ultra搭载了其行业首创的灵捕智能升降机械臂技术，不管是0水渍、还是滚刷前侧贴边的清洁效果，都能全方位无死角清洁，是行业首个真正实现0水渍、100%全向三侧0贴边的技术方案，再搭配20000Pa超大吸力、 480次/分钟的超高频擦地频次，清洁顽固污渍更彻底。

追觅T40 Ultra还解决了洗地机缠毛的痛点，拥有行业首创的主动式0缠毛设计，滚刷内置的恒压浮动梳齿刮条背部采用了瑞士PPA割毛齿刃，采用创新的前梳齿后刀刃一体式结构，实时灵动贴合滚刷，化被动为主动，是行业内唯一做到了0缠毛，从根源解决了缠毛问题。

追觅T40 Ultra在自清洁效果方面也毫不逊色，首创的100℃火山湖浸泡洗堪称是自清洁技术领域的一次飞跃，可以实现滚刷、地刷内腔、吸口、刮条都全方位无死角地浸泡清洗，为消费者带来更智能高效的体验，无疑推动了整个洗地机行业自清洁的进步和发展。

当然，它还有不少的细节亮点设计，比如自巡航智能双向助力功能让用户使用起来更轻松丝滑、180°平躺设计以及薄如手机的机身高度，可以轻松进入低矮空间进行贴地清洁、还有5分钟轻音恒温烘干以及46分钟超长续航等，大幅提升了用户使用体验和清洁效率。

追觅T40 Ultra此次获得年度旗舰性能奖不仅对追觅顶尖科技、卓越性能、创新能力的高度认可，更是对其未来发展的期待，希望追觅能持续打造出更多“懂”用户的产品，引领洗地机行业迈向新的高度!