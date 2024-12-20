2024年IT影响中国：创维超薄平嵌十字四门冰箱荣获年度卓越质价比奖

【天极网家电频道】2024年IT影响中国年度评选的奖项已正式公布!作为科技行业的年度影响力评选，自2002年创办以来，IT影响中国始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，助力产业市场大环境良性发展。

在本届IT影响中国评选中，创维超薄平嵌十字四门冰箱凭借其超薄零嵌、卓越的净味杀菌技术以及保鲜效果、高效节能等优势，被授予“年度卓越质价比奖”。

IT影响中国各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评，评选表现优秀创新科技产品，见证千行百业数字化、智能化升级大潮中的中国力量。

创维超薄平嵌十字四门冰箱具有60cm超薄机身以及476升的超大容量，并巧妙地划分了冷藏区、冷冻区及变温区，有效提升空间利用率，这对于追求大容量但空间环境有限的家庭而言可谓是一大亮点。外观采用六角光伏玻璃面板，搭配彩屏设计，美观又更显科技感。

这款冰箱还采用了FSP+净味杀菌技术，内置高效净味杀菌模块，能够模拟植物光合作用，延缓果蔬营养物质的消耗，并不断释放银离子与箱内细菌蛋白酶迅速结合，使细菌蛋白酶丧失活性，杀菌率高达99.99%以上，助力果蔬21天长效保鲜。不仅如此，冷藏冷冻区域还分别配备了独立的杀菌系统，杀菌快、净味更佳，有效解决中式家庭冰箱食材易串味的问题。

此外，这款冰箱冷冻室搭载-32℃深冷速冻，能快速越过冰晶生成带，不破坏食材细胞内液，实现冻肉不变色、解冻血水少、营养不流失，确保食材新鲜如初。同时还具有83L空间的-20℃~5℃宽幅变温功能，可灵活调节储存食材需要的温度条件，有效提升使用体验。

在能效方面，创维超薄平嵌十字四门冰箱同样表现出色，搭载双变频技术，内部增加智能温感探头，实时监测内部食材状态按需送风，不仅降噪还高效节能，每天耗电仅需0.76度，长期使用下来可为用户节省不少电费开支。由此，创维超薄平嵌十字四门冰箱能获得“年度卓越质价比奖”可谓实至名归。