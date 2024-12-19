2024年IT影响中国：智爱未来创始人兼CEO李传刚获“年度影响力人物”荣誉

2024年度第二十三届IT影响中国年度评选获奖作品现已正式揭晓，本次的活动主题为“以AI赋能 数智启航”。作为科技行业的年度影响力评选，IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与行业泰斗、业界精英，评选表彰优秀、创新的科技产品、品牌和行业数字化转型最佳实践，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化和智能化升级大潮中的中国力量。

在本届评选中，智爱未来创始人兼CEO李传刚成功获选年度影响力人物奖。

李传刚先生连续创业多次斩获佳绩，给多个行业带来颠覆式创新，他是北京大学-香港大学DBA，北京大学光华管理学院EMBA，MBA校友导师，曾任LG电子(中国)营销总监，创下首位华人支社长的记录，又因创造超越三星一倍的销售奇迹而获得CEO特别奖。

然而，李传刚的内心却不满足于现状，他毫不犹豫选择了创业，先是联合团队创立了小鱼在家，是世界首款带屏人工智能音箱，后被百度战略投资;后来他又创立了科大讯飞智能录音笔产品系列，利用人工智能技术赋能传统录音笔，给用户带来颠覆式的体验，打破索尼在录音笔市场三十多年的垄断，现已成为智能录音笔行业中的第一品牌，其案例更是被北京大学案例管理中心收录，在商业分析中也是典型的创业成功案例。

但作为一个连续创业者、颠覆式创新者，李传刚再次刷新了自己的标签，成为智爱未来创始人兼CEO，并重磅推出了极具创新性的AISON爱畅 K 歌音箱，集智能K歌、卓越音质、AI等技术于一身，为用户带来了前所未有的K歌体验，成为K歌音箱市场的一匹黑马。

此次获得2024 IT影响中国的年度影响力人物奖，不仅是对李传刚的高度认可，也是对其身上这种不断追求卓越、坚持创新精神的高度赞扬与肯定。相信在李传刚的引领下，智爱未来将以更加强大的专业技术实力和优质服务，为消费者带来更多颠覆式创新的体验和价值!