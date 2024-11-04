清洁美学无死角 云鲸智能洗地机S2 Island评测

【天极网家电频道】 洗地机和扫地机器人渗透率越来越高，毕竟扫地拖地这个事情交给科技还是最舒服的。不过买洗地机和买扫地机器人的两拨人需求是完全不同的，对于洗地机的用户来说，在清洁效率和力度方面的优势是扫地机器人不可替代的。然而目前市面上不少洗地机仍然存在一些痛点，而最大的痛点就是自清洁，譬如毛发自清理仍难以解决，自清洗不够干净以脏洗地，污水箱清洁复杂，需要自己再清洁洗地机;自清洁的手机交互复杂程度不亚于扫地机器人，导致老人小孩难以使用，还有烘干时间太长、边缘清洁不彻底、木地板不友好、噪音太大、样子不好看等等。面对这一大堆的用户痛点，云鲸推出了智能洗地机S2 Island 光辉版，并在行业中首先提出“科学清洁”理念：科学洗地，从自清洁开始。

自清洁是云鲸的S2 Island最大的卖点，能全自动化深度解决“毛发缠绕”、“滚刷脏污残留”、“异味”等维护痛点，当然在其他技术方面也很强，如：高达99.99%的除菌率、高达89AW的吸入功率和20N对地压力、灵活的扭转角度和180°平躺、智能化助滚刷三贴边、清洁液与清洗的长续航等。那作为技术卖点的清洁能力和自清洁能力实际表现又是如何的呢？我们先通过一段视频看看：

云鲸扫地机：https://dianbo.yesky.com/hy/yunjingV8.mp4

通过视频我们了解到云鲸S2 Island强大的清洁能力、自清洁能力以及易用性，但编辑个人来看，颜值也非常亮眼。接下来我们再从各个细节了解云鲸S2 Island这款产品。

外观配件与功能：

云鲸S2 Island真正做到美学无死角

清洁和美学并不冲突，云鲸S2 Island智能洗地机是具有设计师语言的一款产品，无论是正面、侧面甚至是背面都拥有不错的颜值。相对于行业中五大三粗以黑色为主的洗地机，云鲸S2 Island有着800g的纤细机身和优雅的姿态，采用深空灰镶嵌淡香槟金色，融合闪粉哑面工艺，彩色灵动岛屏幕搭配Cyber光辉灯带，能兼顾几乎所有的功能操作与交互，即使放在客厅也不会显得突兀，真正做到清洁与美学的无死角。硬要说不足的话，如果电源线从白色换成机身同色的深空灰就更好了。

实际测量，最高为14CM，满足大部分低矮空间清洁需求

云鲸S2 Island机身躺平高度最高约为14CM，宽度为32CM，能满足低矮空间清洁以及一些边角位置的清洁，侧面长度为29CM，即使和柜子并排也不会突出影响美观。

云鲸S2 Island高度为122CM左右，把手柄可以拆开，机器可以躺平方便收纳。

高清彩屏交互是云鲸S2 Island的一大特色，不仅内置陀螺仪会根据清洁的方向自动翻转到适合用户的角度(180°翻转)，各种清洁模式也都会在灵动岛中显示，日常清洁完全不需要再通过手机操作，非常人性化。

吸力是洗地机十分重要的参数指标，云鲸S2 Island拥有高达89AW的吸入功率、20N对地压力，真空吸力达到20000Pa，通过手柄的紫色按钮可以进入Max强化模式，释放5倍清洁力，高效解决厨房和餐厅的顽固污渍。

按下滚刷侧面的紫色按钮即可把保护盖打开

木地板由于良好的触感和高级感被不少家庭采用，全屋木地板或者客厅大理石/瓷砖搭配房间木地板都是常见的家装方案。云鲸S2 Island创新增加木地板模式，拥有更大的吸力和更少的水量，确保清洁性能并减低水渍残留，保护木地板使用寿命。

滚刷拆解 小图为滚刷内部加热膜和双层梳齿

面对清洁痛点中的毛发缠绕问题，云鲸S2 Island采用了双层交错梳齿搭配主动伸缩型mini剪刀手，日常清洁就能避免毛发缠绕。在自清洁中配合基站滚刷正反转，即使面对复杂工况也能高效解缠(见视频)。

洗地机背面十分平整，滚刷与机体之间设计有一条透明的刮条，洗地时能让脏污更快吸入，也能让多余的水分刮走，清洁更加安全，也能保护木地板。

云鲸S2Island 不仅可以180°彻底平躺清洁，也可以实现63°的超大扭转角度，清洁相当灵活，满足不同场景各类贴边清洁(详见评测/视频)。通过智能姿态感知能检测到直立、扭转、平台等各种姿态，最高精确到1°并自适应不同姿态的清洁参数，低矮区域清洁、轻垃圾吸力更低避免噪音、避免扬尘等。

清洁液投放口

通过智能检测脏污状态，智能投放清洁液，云鲸S2 Island能做到最长达40天免手动添加。

水箱位于洗地机尾部，磁吸设计能轻松拿出来

污水箱采用卡口设计，能轻松拿出来。由于采用全链路风干设计，固体脏污风干后会留在过滤器上面，而污水则在下方，实现干湿分离。用户清洁污水箱的时候非常简单，风干后的固体脏污和污水都能直接倒掉，然后冲一下就行。

自清洁基站

自清洁基站底部拥有熨干加热条，PI膜比机身的加热面积宽一倍，配合洗地机本身的熨干膜和360°正反转实现双面环绕式，能确保滚刷快速烘干且足够蓬松，且噪音更低。基站带有Cyber光辉灯带，拥有通电、毛发剪切、全链吹干、智能烫干等多颜色交互模式(详见下文测试)，仪式感和交互感十足。

配件方面也是诚意满满，不仅赠送多一个滚刷、过滤器，还赠送了一大瓶清洁液，要知道大部分洗地机品牌都要额外购买。

测试环节：

颜值巅峰功能丰富，那么清洁能力如何呢？接下来，我们通过实际测试，看看云鲸S2 Island的实际表现。

云鲸S2 Island转向十分灵活，搭配智能助力，面对S型脏污轻松操作，

即使是大滩的酱油污渍，也能一次清洁干净。

采用全贴边设计的清洁滚刷能够很好的清理沿边脏污

开启MAX模式后，云鲸S2 Island能爆发5倍清洁力，即使是混合辣椒汤汁的泡面也能一次轻松解决。

干湿分离的泡面

浴室毛发清洁是困扰不少洗地机的老大难问题，本次我们采用沐浴露混合毛发清洁测试。云鲸S2 Island不仅一次过就把脏污全部洗干净，通过L型双层交错梳齿和毛发剪刀正反转剪切，能把毛发切割细碎，再通过全链路风干实现干湿分离，让用户清理洗地机脏污也变得十分轻松。

基站mini剪刀手来回平移能切碎缠绕在滚刷的毛发

基站全套自清洁+全链路风干





自清洁完成后滚刷十分干净

全链路烘干后被切割成细碎并烘干的毛发

智能清洁模式和强劲清洁模式的噪音测试

我们测得智能清洁模式的噪音为47.5分贝，相对不少洗地机都比较安静，而强劲模式的噪音为67.2分贝，考虑到强劲模式是较为短暂的特殊模式，噪音稍微大点也会马上结束，整体噪音还是比较适合的。

体验视频，评测总结

在整个测试体验中，除了让我们十分认可的高颜值外，云鲸S2 Island的易操作性、大吸力都是值得肯定的地方，不过让我们印象最深刻的仍然是其强大的自清洁能力。无论做了怎样的脏污清洁，通过全套自清洁流程，不仅脏污干湿分离，滚刷也十分干净，用户只需要直接倒掉污水和污物，再用清水冲一下就能完成，整个过程不超过2分钟，完美解决了洗地机用户最大的自清洁疼点。科学洗地，从自清洁开始。