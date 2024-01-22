怕哈尔滨太冷不敢去？虹领金带给宝子们新玩法

【天极网家电频道】今年冬天的哈尔滨旅游火遍全国，各个地区的宝子们都跑去 哈尔滨“受宠”，冰雕、粉雪等都是北方旅游的重点，特别适合没看过雪的南方宝子们。但是冬天出行天气寒冷也是一个不可忽视的因素，北方的寒假整整两个月是有道理的，对于怕冷的宝子们冬天大部分时间都只能窝在家中，即使在北方也是如此。那么窝在家中有啥好玩法呢？虹魔方通过旗下虹领金平台持续加强与多个内容方的合作，致力于为用户带来种类更丰富、更高质量的大屏内容体验，虹领金不仅有各种体育赛事，还有各种健身课程，又能看又能健康锻炼，畅玩整个冬天。

在虹领金中，体育分区就集中了大量赛事与集锦内容，包括NBA、CBA等年度常规赛，足坛赛事等。另外，我们还能看到更多聚焦不同赛场、球星、球队的精彩集锦，粉丝无需费心四处搜寻，丰富赛事内容在虹魔方智能大屏里触手可及。

我们一方面在近两年遇上了赛事内容的井喷，另一方面还深受健康生活方式影响，国内举办的数场体育盛会更是引爆了全民健身、户外运动等热潮。全民健身热潮在此前表现为遍布大江南北的“广场舞”热，参与人群不仅限于中老年，也吸引了一部分年轻群体加入行列。近期热点集中在健身类短视频与直播内容上，由于其形式与载体更加简单轻量，使得全面健身的风潮更能跨越时间、地点的局限，随时随地打开手机、平板就能“有样学样”。

大屏同样是健身类内容的优质载体，我们既可以通过手机轻松无线投屏，也能在电视软件中点播内容，还能够借助动作捕捉技术、AI摄像头等创新软硬件实现智能健身教学，充分发挥大屏形态的优势。当下年轻群体的工作繁忙，闲暇之余只能打开手机短视频观看一些碎片化内容，如果不想用下班后仅存的休息时间去健身房，那么利用起客厅空间与智能大屏将会是最具性价比的选择。

《美国医学会杂志-肿瘤学》在体育健康领域的权威研究显示*，每天花费3-4分钟进行高强度间歇性运动，相关的癌症风险能够降低17%-32%;来自KEEP等运动健身平台的专业方案，也建议每日运动时长在20分钟以上。这表明如果我们决心进行运动健身，就需要养成每天约10-20分钟运动时长的良好习惯，并且需要有针对性、成体系的专业化指导，虹魔方为大屏用户提供的丰富内容在这方面拥有显著优势。

虹领金健身分区接入了健身类内容，提供丰富且专业的课程、计划、方案，充分针对各类人群所需。无论你是想要简单学习几套广场舞，还是有着减脂、减重、修身的大目标，又或者想要通过锻炼改善体质、实现养生效果，都能找到适合自己的课程。

针对时下中小学生家长关心的孩子形体、体能问题与体测应试需要，健身分区也提供了细分的内容专区，为家长群体和客厅场景创造更多价值。

2022年，国家体育总局、发改委等八部门出台了《户外运动产业发展规划(2022―2025年)》，开启我国户外运动产业向高质量发展战略转型的新征程。国家对发展户外运动产业的重视，其实也为居家运动的新形态创造发展土壤。借助日渐丰富的运动健身内容与教学资源，我们能够将家庭客厅场景作为参与运动健身的起点，借助智能大屏增加健身知识、打好体质基础。

作为一个原本相对小众的赛道，居家运动健身在近两年疫情、健康、健身直播、国际赛事等大背景下得到了关注与发展，成为家庭大屏应用中又一个重要场景。基于形态、显示、交互等特性，智能大屏的内容承载力日渐丰富，软硬件创新也为健身带来了更多玩法，并增强了专业性。同时，大屏的形态伴随着场景不断进化，诞生了具有可移动、可旋转等特点的新品，在家庭场景中能够解决以往固定形态的限制，为居家运动健身的玩法带来无限可能。

*来自美国福克斯新闻网/参考消息/上观新闻报道