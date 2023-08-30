机械臂边拖解决墙边清洁痛点 石头自清洁扫拖机器人P10 Pro评测

【天极网家电频道】数个月前石头科技举行发布会，带来了全新P系列扫拖机器人，在定位方面与以往的G系列、T系列形成互补。但经过我们此前对石头P10的评测，我们发现它在依旧重视高性价比的同时也搭载诸多创新技术，凭借全面的功能与强劲的实力成为中高端扫拖机器人的理想选择。

8月28日，石头科技推出了新一代自清洁扫拖机器人P10 Pro，作为P系列下一代新品的它相比P10拥有更多新颖的软硬件功能，包括时髦的语音助手，60℃热水洗拖布，动态的机械臂边拖等等。借助这些新科技装备，石头P10 Pro能够有效解决家庭地面清洁吗？接下来我们通过评测来进行体验。

外观设计

石头P10 Pro延续了前代P系列的外观风格，整体采用简约的素白机身配色，以宽大的圆盘机身承载各处功能。细节方面，用于感知、避障的传感器主要布置于机身前部与顶部，顶部还配有电源开关与返回基站按键。

顶部突起的激光雷达模块表面似乎另有乾坤，除石头Logo外，还有一圈圆环装饰纹路，以及均匀分布的三处小孔，根据经验判断，此处应该就是石头P10 Pro的麦克风开孔。

掀开顶盖露出内置尘盒的设计在石头P10 Pro上也得到应用，手动进行拆卸清洁时比较方便，尘盒上贴有简易的维护清洁步骤。盖板下还贴有用于Roborock APP扫描配网的二维码。

继续来看机身的其他部分，石头P10 Pro同样搭载了Reactive Tech融合式避障技术，在机身多处采用结构光等传感器实现融合辅助避障，右前方配备的传感器用于搭配新的贴边清洁功能，此外机身正面增设了视觉传感器与补光灯，可用于障碍物识别记录、实时视频等多样功能。

在机身后部，石头P10 Pro也配备了与前代相似的对接功能区域设计，在中央对接传感器的左右两侧可见充电极片，两侧距离更远的位置则是扫吸、集尘时的出风口与集尘通道，位于传感器下部的是机器人补水口。

作为扫拖机器人最重要的功能区域，石头P10 Pro的底部底部也维持着P系列特点，采用右侧单边刷+双旋转拖布。中部为红色的全胶材质主刷，斜向螺旋纹路依旧以减少毛发缠绕为主要亮点，本次石头P10 Pro为中央主刷也配备了动态升降功能，搭配可升降的旋转拖布，更好应对单扫/单拖等多种工作状况。

在石头P10 Pro底部其它细节方面，除了常规的边缘防跌落传感器、超声波地毯传感器以外，最内藏乾坤之处在于拖布，以及安装拖布的孔位。

从机器人包装中取出拖布盘时，我们就能发现其上带有的“FlexiArm Design”字样，它正式指这款石头P10 Pro搭载的动态机械臂技术。回到机器人底部，我们可以注意到右侧拖布处带有一定角度限位的旋转臂结构，可将拖布向机身外伸出，进一步覆盖原先受机身边缘阻挡的墙边、墙角区域，同时紧随右侧边刷其后，提供更高的边角覆盖率。

了解完石头P10 Pro的机器人本身，我们再来看看它配备的基站。石头P10 Pro基站同样采用全能型设计，并延续前代P10的外观风格，表面元素较少，观感同样简约大气。

功能结构方面，可以看出石头P10 Pro的基站继承了设计上的亮点，垂直分布水箱区域、集尘区域，以及拥有充电、自清洁、烘干等功能的对接区域，并且新增60℃加热清洗、污水浊度检测功能。

与石头P10类似，石头P10 Pro同样可选择标准的水箱版或自动上下水版。标准水箱采用5L容量的清/污水箱，安装在基站顶部的对应槽位中。除包装内自带的石头专用清洁液，用户还可选装清水箱内的银离子抑菌模块，实现全链路的抗菌性能，提供多一重健康保障。

位于基站中部的是集尘区域，手动卸下盖板即可更换集尘袋。石头P10 Pro采用的2.7L大容量尘袋可满足一般家庭65天使用，每2个月倒一次垃圾即可;E12级过滤材质与尘袋口提拉式自封设计可实现防泄漏扬尘、抗菌等效果，对过敏人群也十分友好;同时塑料材质尘袋口在长期使用中能够保障密封性与耐用性，进一步降低耗材成本。

最后是石头P10 Pro全能基站底部的对接区域，安装好分体式坡道后，机器人即可进入基站进行维护等工作。全能基站可为石头P10 Pro提供充电、集尘、补水、热水洗拖布、烘干等多项功能，可以说基本覆盖了家庭日常地面清洁所需的维护工作，进一步解放用户双手。

对接区域内依然采用获得好评的可拆卸清洗盘。多条清洁筋能够增强旋转拖布的清洗效果，埋入式的柔性抽水结构能够直接抽取清洗盘内最低点的水，当清洗盘本身积累了污垢时，用户则可以便捷地取出并冲洗干净。此外，全能基站的热风烘干功能可同时作用于机器人拖布和清洗盘，避免潮湿表面滋生细菌、产生异味。

简单总结一下，石头P10 Pro作为P系列第二款产品，对前代优势进行了传承与发扬，而多种新技术的搭载可能会在交互与清洁性能方面为其带来更好的表现，接下来我们进入实际体验的环节。

功能体验

前面提到，石头P10 Pro相比前代产品增加了视觉为主的环境传感器，融合新一代RR mason 10.0算法，提供更强劲的感知能力，在建图、导航、避障、清洁策略在内的多样任务中提升体验的上限。

我们在一处空间中搭建了简单的测试环境，包括电视柜、沙发、茶几、衣柜等常规的家庭陈设，以及石头P10 Pro机器人与基站。在初次建图与清洁任务中，石头P10 Pro都表现出极高的效率与精确度，能够快速识别场景边缘、不可通行障碍与区域，并精准规划出高效的清洁路径，实现高覆盖率的地面清洁。

我们过去在石头扫拖机器人产品系列的评测中就有提到，由于普遍采用右侧单边刷，石头机器人多数情况下以逆时针方向勾勒出扫拖区域的边缘，以顺时针方向紧贴各式障碍物进行清扫。

石头P10 Pro在初次清洁任务中很快展现出它的一大特点，在动态机械臂的加持下，当机身右前方传感器检测到贴近墙体等物体时，机械臂与拖布盘自动伸出，更好地覆盖边角区域。

在遇到障碍时，石头P10 Pro也能够将机身与右侧机械臂拖布紧贴障碍环绕运行，机械臂实时动态伸缩，减少磕碰与卡困。我们也将在后文对石头P10 Pro的贴墙清洁性能进行实测，现在先让我们回到整体的建图感知能力上来。

在已有的测试环境以外，我们也对石头P10 Pro在更大空间中的建图识别乃至清洁工作的能力进行了体验，上图就是由石头P10 Pro勾勒出的环境平面图，可见在房间众多、物品丰富的环境中，这款新一代扫拖机器人也能够比较好地开展清洁工作。图中为数众多的蓝点标记正是石头P10 Pro记录下的各式障碍物位置，并且它借由视觉传感器，能够简单分辨出一部分障碍物的类型，例如插线板、电线、鞋等等。

而在具体的清洁策略上，也可见石头P10 Pro擅长分割不同区域，以规整的弓形路线逐一进行清洁，且在平面图中也可见数条虚线路径，表明其在返回基站补水、集尘、自清洁后进行了断点续扫。

我们曾在体验前代产品时评价过，石头P系列搭载的RR mason 10.0算法聪明程度令人惊叹，针对大小不一的空间、乃至不同的地表材质，拥有动态且智能的导航与避障策略，结合对地图信息的深度理解，提供因地制宜的地面清洁能力，在用户体验上是令人放心的。

在基础的清洁能力方面，石头P10 Pro相比前代产品又有升级。首先是将吸力提升至最大7000Pa，搭配特有的斜向螺旋纹路滚刷以及动态升降功能，能够贴合不同材质地面，有效应对地砖缝隙、地毯深处等死角灰尘清洁需求。与前代类似，最大吸力的MAX+档位也仅可在扫地模式下启动，避免吸力过大导致尘盒进水。

而在拖地能力方面，石头P10 Pro延续前代搭载的双盘旋转拖布，具备200转/分钟高速双旋、30档水量调节等特性，并借由动态机械臂提升了边角覆盖率。此外，基站新增的热水洗拖布与动态复洗功能进一步提升了自清洁性能，3档可调、最高60℃的热水应对油污也具有一定处理能力，对污水浊度的智能检测可动态调节洗拖布的时间、水量，不止简单洗两遍。

我们在测试环境中，选用醒目的蓝色装饰砂，以及倾倒在地面、墙边两处位置的咖啡渍进行清洁实测。

实测在最高吸力下，石头P10 Pro的途径路线上的蓝色装饰砂能够被高效收集起来，少量向周围散出的砂砾在划定区域内也能很快得到处理。

针对倾倒量较大的咖啡渍，我们将石头P10 Pro设为扫拖模式与二次清洁。在划定区域内，石头P10 Pro单次通过后即可吸附大部分液体，留下部分有色污渍残余，二次通过后即可让瓷砖地面光洁如初。

最后是对常规扫拖机器人而言高难度的贴墙咖啡渍清洁，石头P10 Pro配备的动态机械臂正是为此类情况设计的。可以看出，借助机械臂向外移动的拖布盘覆盖范围已经基本与机器人边缘齐平，能够覆盖紧贴墙边的液体污渍。当然，拖布盘向外移动也产生了内侧的清洁死角，石头P10 Pro借由后续的折返清洁路线即可将其完美解决。

APP功能体验

石头P10 Pro相比前代更丰富的功能组合，需要用户通过Roborock APP进行控制，新版本APP小幅度调整了功能控制相关的UI界面，依旧提供丰富的自定义功能组合，让我们可以根据家庭环境与使用需求完成设置，匹配不同场景的清洁性能。

进入APP并选择相应设备会进入地图界面，在石头P10 Pro完成建图后，我们可在2D与3D地图间切换，并手动添加家居至对应位置，获得更直观的视效。

点击界面左下方的图标即可进入基础的清洁模式设置，我们可以将石头P10 Pro设置为扫拖/拖地/扫地/定制模式进行工作，且均可单独设置吸力、水量以及路线偏好。前文提到的的吸力MAX+模式在扫地模式中单独启用，拖地模式中包括了路线更密集的精细模式。

在UI界面中下部可选择全屋/选区/划区/指令四种区域类型，分别对应石头P10 Pro建图获取的全户型、单房间，APP中手动划定的清洁区域，以及多种预设指令和自定义指令组合。选中区域类型后再和清洁模式设置组合使用，能够带来多样化的清洁体验。

界面右下方的基站功能图标下包括了基础的功能控制与细节设置项目，这一点随着热水洗拖布功能的升级得到了细化，无需再进入多级设置菜单调整。

最后值得一提的是，石头P10 Pro在系列中首次加入了语音助手功能，借助机身顶部的拾音麦克风，以及正面额外的视觉传感器，提供比较成熟的语音交互控制能力，我们将这一部分语音功能的体验，以及前文扫拖清洁测试的内容集中以视频展示。

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实际体验下来，尽管有许多功能在石头P10 Pro上是初次搭载，但在丰富性、完成度与流畅性上都有比较出色的表现，石头在这款新品上依旧延续了轻量、流畅的控制体验。

评测总结

石头科技将P系列自清洁扫拖机器人定位为中高端的性价比产品，凸显高端功能的“技术下放”，在更亲民价位的产品上搭载诸多旗舰级功能。石头P10 Pro在前代石头P10的基础上不仅提升了感知、吸力等硬实力，更是带来了双动态升降、动态机械臂、多档热水洗拖布、语音助手等新功能，短短几个月间在功能、体验方面再次提升。

价格方面，石头P10 Pro目前已在多平台开启预售，标准的水箱版与自动上下水版预售价分别为3999元与4599元，并提供配件、耗材等多重预定好礼，想要获得智能化家庭地面清洁体验的消费者值得选择。