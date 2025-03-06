Ð¡»§ÐÍ¸£Òô£¡ºãÎÂÓÖ¾²ÒôµÄÈý¿îÈ¼ÆøÈÈË®Æ÷£¬ÈÃÄããåÔ¡ÌåÑéÖ±½ÓNext Level~
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¶¬Ìì×îÊæ·þµÄÊÂ£¬Äª¹ýÓÚ»Øµ½¼ÒºóÏ´Ò»¸öÈÈË®Ôè£¬Ð¶ÏÂÒ»ÉíÆ£±¹¡£µ«ÒªÊÇ¼ÒÖÐµÄÈ¼ÆøÈÈË®Æ÷Ñ¡²»ºÃ£¬ÄÇÃ¿´ÎÏ´Ôè¾ÍÏñÔÚ¶É½ÙÒ»Ñù£¬ÓÈÆäÊÇÐ¡»§ÐÍµÄ¼ÒÍ¥£¬¿Õ¼ä±¾¾ÍÓÐÏÞ£¬¸üÒª×ÐÏ¸ÌôÑ¡±ÜÃâ²È¿Ó£¬²»È»¾Í»á³öÏÖÓÃË®ºöÀäºöÈÈ£¬ÎÂ¶È¾ÍÏñ¹ýÉ½³µ£¬µã»ðºäÃùÉù´ó¹ýÍÏÀ»úµÈµÈ¡£
Èç¹ûÒªÑ¡ÔñÒ»¿îºÃÓÃµÄÈ¼ÆøÈÈË®Æ÷£¬×ö×ã¹¦¿ÎÊÇ±Ø²»¿ÉÉÙµÄ¡£ÄÇÔÚÕâÀïÒ²¸ø´ó¼Ò¼òµ¥×Ü½áÒ»ÏÂÑ¡¹ºÒªµã£ºÊ×ÏÈÊÇÈÝÁ¿£¬Ð¡»§ÐÍµÄ¼ÒÍ¥Ò»°ãÑ¡Ôñ13~16L±ã¿ÉÂú×ãÈÕ³£ÐèÇó;Æä´ÎÊÇ¾¡Á¿Ñ¡Ôñ¾ßÓÐºãÎÂ¹¦ÄÜµÄ£¬±ÜÃâË®ÎÂºöÀäºöÈÈÓ°ÏìÊ¹ÓÃÌåÑé£¬ÓÅÑ¡Ñ¡Ôñ¿ØÎÂÐ§¹û¸üºÃµÄË®Á¿ËÅ·þÆ÷£¬¿ÉÒÔÈ·±£Ë®ÎÂµÄÎÈ¶¨;ÓÉÓÚÐ¡»§ÐÍ¿Õ¼ä²¼¾Ö½ÏÎª½ô´Õ£¬³ø·¿ºÍÎÀÉú¼ä»áÓë¿ÍÌü¡¢ÎÔÊÒ¾àÀë±È½Ï½ü£¬Èç¹ûÔËÐÐÔëÒô´óºÜÈÝÒ×Ó°ÏìÈÕ³£Éú»îºÍË¯Ãß£¬ËùÒÔÈÈË®Æ÷¾²ÒôÒ²ÊÇÒª¿¼ÂÇµÄÖØµãÒòËØ;×îºóÊÇ°²È«ÎÊÌâ£¬×îºÃÑ¡Ôñ´øÓÐÏ¨»ð±£»¤¡¢·ÀÂ©µç·À¸ÉÉÕ±£»¤×°ÖÃµÄÈÈË®Æ÷£¬°²È«ÐÔ»á¸ü¸ß¡£
Èç¹ûÊÐÃæÉÏÆ·ÅÆÐÍºÅÖÚ¶à£¬ÔÚ±È¶ÔÁË²»Í¬²úÆ·µÄ¹¦ÄÜ¡¢²ÎÊý¡¢¼Û¸ñºó»¹¾À½áµÄ»°£¬ÄÇ²»·Á¿´¿´½ÓÏÂÀ´Îª´ó¼ÒÌôÑ¡³öµÄÈý¿îÐ¡ÇÉ²»Õ¼µØ¡¢ºãÎÂ³¬ÎÈ¶¨¡¢°²È«ÓÖ¾²ÒôµÄÈ¼ÆøÈÈË®Æ÷£¬°ïÄã¾«×¼±Ü¿Ó£¬³©Ïí¸üÊæÊÊµÄãåÔ¡ÌåÑé~
ÃÀµÄ°²Ë¯M9Max 16L(³¬Ò»¼¶¾²Òô£¬ÎÞ¼«ÎÐÂÖË«ÔöÑ¹ÎÞ¾åµÍË®Ñ¹»·¾³)£¬¾©¶«¹ú²¹ÓÅ»Ýºó£º2464Ôª
ÃÀµÄÕâ¿î°²Ë¯M9MaxÈÈË®Æ÷Ö÷´ò³¬Ò»¼¶¾²Òô£¬Í¨¹ýÈý´óÏµÍ³ÓÐÐ§½â¾öÔëÒôÎÊÌâ£¬Ê×ÏÈÔ´Í·¾²È¼ÏµÍ³»á½«ÔëÉùÔ´Í·×è¶Ï£¬Æä´ÎË«ÈúËøÒôÏµÍ³ÀûÓÃ¸ôÒôÆÁÕÏ½«ÔëÒô¸ô¾øÔÚÄÚ£¬×îºóAIÊ¶¾³½µÔëËã·¨£¬Õë¶Ôµã»ð¡¢ÔöÑ¹¡¢ÇåÉ¨Èý´óÒìÏì³¡¾°ÔÙ´ÎÓÅ»¯½µµÍ¼âÈñ¶È£¬ÔËÐÐÔëÒôµÍÖÁ36·Ö±´£¬²¢»ñµÃÈý´óÒ»¼¶¾²ÒôÈÏÖ¤¡£TSIÎÐÂÖË«ÔöÑ¹¼¼ÊõÒ²ÊÇÒ»´óÁÁµã£¬ÓÐÐ§½«Ë®Ñ¹ÌáÉý66%¡¢³öÈÈË®ËÙ¶ÈÌáÉýÖÁ166%¡¢Ë®Á¿ÔöÖÁ188%£¬²»¹ÜÊÇ¸ßÂ¥²ãÀÏ¾ÉÐ¡Çø£¬»¹ÊÇÓÃË®¸ß·åÆÚÒ²ÄÜÌá¹©ÎÈ¶¨³ä×ãµÄÈÈË®£¬ÏíÊÜ³©¿ìÁÜÔ¡¡£
ÔÚ¿ØÎÂ·½Ãæ£¬²ÉÓÃÁËÁãÑ»·ºãÎÂ¿Æ¼¼£¬´Ó½øË®¡¢»»ÈÈ¡¢³öË®µÈ»·½Ú¿ØÎÂ£¬ÅäºÏµÍÔëÔöÈÝË®ËÅ·þ£¬¿ÉÒÔ¾«×¼µ÷Ë®¿ØÎÂ£¬ºãÎÂµÄÍ¬Ê±Ë®Á¿¸ü´ó£¬¼´Ê¹¶à³¡¾°Í¬Ê±ÓÃË®Ò²ÄÜÈ·±£Ë®ÎÂË®Á¿ÎÈ¶¨¡£
ÔÚ°²È«ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬ÓµÓÐÃÜ±ÕÎÈÈ¼²ÕÉè¼Æ£¬ÓÐÐ§ÌáÉýÈ¼ÉÕÐ§ÂÊ²¢¼õÉÙÓÐº¦ÆøÌåÐ¹Â¶;´ËÍâ£¬Ëü»¹´îÔØÁËÖ±Á÷±äÆµ·ç»ú£¬¿ÉÒÔÊµÏÖÕû»ú6ÖØ·À¶³¡¢11¼¶¿¹·ç£¬È«·½Î»È·±£ÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃ°²È«¡£
º£¶ûºãÐÇKL7S 16L(Ë«Ñ»·ºãÎÂ¸æ±ðÀäÌÌË®¡¢TSIÔöÑ¹¿Æ¼¼ãåÔ¡¸üÊæË¬)£¬¾©¶«¹ú²¹ÓÅ»Ýºó£º3230Ôª
º£¶ûºãÐÇKL7S×î´óÌØÉ«¾ÍÊÇÆä²ÉÓÃµÄ´´ÐÂË«Ñ»·ºãÎÂ¿Æ¼¼£¬Í¨¹ýÆôÍ£¡¢´¢ÈÈºãÎÂË«ÖØÑ»·+ AITCÆôÍ£Ëã·¨£¬¿ÉÒÔÓÐÐ§Ïû³ýÖÐÍ¾¹ØË®ÔÙ¿ª¡¢¸ß·åÓÃË®Ê±µÄË®Á÷Ë®ÎÂ²¨¶¯ÎÊÌâ£¬¸æ±ðÀäÌÌË®£¬±£ÕÏãåÔ¡È«³ÌµÄÎÂ¶È¶¼ÊæÊÊ²»±ä¡£´ËÍâ£¬´îÅäÎÞ¼¶±äÆµË®ËÅ·þ£¬ÊµÏÖË®ÎÂ²¨¶¯µÍÖÁ0.1¡æ£¬¶àµãÓÃË®Ò²»¥²»¸ÉÈÅ£¬Íâ¼ÓÎå¶ÎÎ¢»ð¿ØÎÂ¼¼Êõ£¬¾«×¼¿ØÖÆ»ðÁ¦ºÍË®ÎÂ£¬ÊµÏÖ32¡æ~60%Æ½ÎÈµ÷¿Ø¡£
Õâ¿îÈÈË®Æ÷»¹´îÔØÁËTSIÔöÑ¹¿Æ¼¼£¬¼´Ê¹ÊÇ¸ßÂ¥²ã»ò¸ß·åÓÃË®£¬Ë®Á÷×î´ó¿ÉÔöÑ¹188%£¬ãåÔ¡¸üÊæË¬;Í¬Ê±»¹ÉèÓÐÈ«ÐÂÃÜ±ÕÎÈÈ¼²Õ£¬´Ó¹©Ñõ¡¢¹©Æø¡¢È¼ÉÕ¡¢»»ÈÈËÄ´óÎ¬¶ÈÈ«ÃæÉý¼¶£¬¾ßÓÐÈ¼ÉÕ°²È«ÎÈ¶¨¡¢¼ÓÈÈ¿ì¡¢12¼¶¿¹·çµÄÌØµã¡£
ÔÚ¸ôÒô·½Ãæ£¬²ÉÓÃÈ«Ì¬½µÔë¼¼Êõ£¬ÃÜ±ÕÊ½½á¹¹Éè¼Æ´îÅäÉý¼¶¾²Òô·ç»ú¡¢¶¥²¿¹è½ºÃÜ·â¾²Òô»·¡¢¾²ÒôÃÞ£¬´ÓÄÚµ½ÍâÈ«Ãæ½µÔë£¬×î´ó»ðÁ¦ÏÂµÄÔëÒô²»³¬¹ý45dB£¬´øÀ´¸ü°²¾²µÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
ÁÖÄÚÐ¡ÂùÑüMax 16L(0.5¡æµÄË®ÎÂµ÷¿Ø¡¢È«Á¿Ë®ËÅ·þ£¬¿ØÎÂÐ§¹û³öÉ«)£¬¾©¶«¹ú²¹ÓÅ»Ýºó£º3909Ôª
ÁÖÄÚÐ¡ÂùÑüMax×î´óÁÁµã¾ÍÊÇÆäµß¸²¼¶0.5¡æµÄË®ÎÂµ÷¿Ø£¬¿ÉÒÔ¾«×¼µ÷½Ú×îÊÊºÏ¼¡·ôµÄÈÈË®ÎÂ¶È£¬ÌØ±ðÊÊºÏ¶ÔË®ÎÂÒªÇó½Ï¸ßµÄÓÃ»§¡£Ëü»¹´îÔØÁËÐÂÒ»´úµÄÈ«Á¿Ë®ËÅ·þ£¬¿ÉÊµÊ±²¶×½½øË®¡¢³öË®¡¢Ë®Ñ¹¡¢Ë®ÎÂµÈÈ«Á¿²¨¶¯£¬¶¯Ì¬¾«¿Ø£¬×öµ½È«ÎÝ¶à´¦ÓÃË®·ô¸ÐÒ²½üºõ0ÎÂ²î£¬¿ØÎÂÐ§¹û¸ü³öÉ«;ÄÚÖÃµÄ³ø·¿¡¢ÁÜÔ¡¡¢CEO½ÚÄÜ3´óÖÇÄÜÄ£Ê½£¬ÆäÖÐ³ø·¿¡¢ÁÜÔ¡Ö§³ÖÒ»¼üÇÐ»»£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÊ¹ÓÃ³¡¾°²»Í¬Ìá¹©ºÏÊÊµÄÎÂ¶È£¬ÌØÓÐECO½ÚÄÜÄ£Ê½»¹ÄÜÓÐÐ§½ÚÊ¡20%È¼Æø¡£
ÔÚ°²È«ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬´îÔØÁËÏÂÖÃ±äÆµ·ç»ú£¬¿ÉÒÔÈ·±£»úÄÚ³ä·ÖÈ¼ÉÕ£¬´ÓÔ´Í·´¦¶Å¾øCO³¬±ê;»¹¾ßÓÐ75µÀ¿ª»ú×Ô¼ìÏµÍ³¡¢60·ÖÖÓ¹Ø»ú±£»¤¡¢48¡ãC°²È«Ëø¹¦ÄÜÒÔ¼°µç¸¨·À¶³¹¦ÄÜ£¬È«·½Î»±£ÕÏ¼ÒÈËµÄÊ¹ÓÃ°²È«¡£
Ð¡ÂùÑüMax»¹ÓµÓÐµÍË®Ñ¹Æô¶¯Ä£Ê½£¬ÊµÏÖÔÚ0.01MpaÎÞÑ¹Á¦Æô¶¯£¬²»¹Ü¸ßÂ¥ÀÏÕ¬»¹ÊÇ¼¯ÖÐÓÃË®Ê±¶Î£¬¶¼ÄÜ³©ÏíÅìÅÈÊæÊÊÁÜÔ¡;ÄÚÖÃµÄ×Ô¶¯±£ÎÂµç¼ÓÈÈÆ÷£¬ÈôÆøÎÂµÍÓÚÉè¶¨ÎÂ¶ÈÊ±»á×Ô¶¯¼ÓÈÈ·Àº®£¬±£»¤»úÉí£¬Èô³¤Ê±¼äÏÐÖÃ»¹»áÅÅ¿Õ»úÆ÷ÄÚ²¿Ë®·Ö£¬ÈÃÈÈË®Æ÷¸ü°²È«ÄÍÓÃ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â