ê¿Åµ·ÉÐ¯¿Æ¼¼ÐÂÆ·ÁÁÏà½ø²©ÎèÌ¨ ÂÌÉ«ÕÕÃ÷ÖúÁ¦ÖÐ¹ú¡°Ë«Ì¼¡±À¶Í¼
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿´´ÔìÉÁÁÁÉú»î ÕÕÁÁÃÀºÃÊÀ½ç¡£±¾½ìÖÐ¹ú¹ú¼Ê½ø¿Ú²©ÀÀ»áÊÇê¿Åµ·ÉµÚÈý´Î³öÏÖÔÚ½ø²©»áµÄÕ¹Ì¨ÉÏ¡£ÕâÒ»´Î£¬ËûÃÇ´ø×ÅÇ°ÑØµÄÂÌÉ«´´ÐÂ¼¼Êõ£¬ÒÔÖÇ»Û³ÇÊÐÕÕÃ÷¡¢ÖÇÄÜ»¥Áª°ì¹«ÕÕÃ÷¡¢ÖÇÄÜ»¥Áª¼Ò¾ÓÕÕÃ÷¡¢Ö²ÎïÕÕÃ÷¡¢Ñ»·¾¼ÃÎå´óÖ÷ÌâÕ¹ÇøÖúÁ¦ÖÐ¹ú¹²»æ¡°Ë«Ì¼¡±À¶Í¼¡£
±¾´Î½ø²©»áÆÚ¼ä£¬ê¿Åµ·ÉÏò²ÎÕ¹ÆóÒµÒÔ¼°À´×ÔÊÀ½ç¸÷µØµÄ×¨Òµ²É¹ºÉÌÕ¹Ê¾ÁËËûÃÇµÄÕÕÃ÷¼¼Êõ£¬ÒÔ¼°¶à¿îÈ«ÇòºÍÖÐ¹úÊ×·¢ÁÁÏàµÄ²úÆ·¡£ÕâÐ©¼¼ÊõºÍ²úÆ·²»½ö¾ßÓÐ´´ÐÂÐÔºÍÊµÓÃÐÔ£¬»¹ÄÜ¹»ÎªÈËÃÇµÄÉú»î´øÀ´¸ü¶àµÄ±ãÀûºÍÊæÊÊ¡£
±ü³ÐÂÌÉ«ÀíÄî Éî¸ûÖÐ¹úÊÐ³¡
Ëæ×ÅÈ«Çò³ÇÊÐ»¯½ø³ÌµÄ¼ÓËÙ£¬ÎïÁªÍø¡¢ÖÇÄÜ»¥ÁªµÈ¼¼ÊõÀË³±ÕýÍÆ¶¯ÕÕÃ÷²úÒµ×ªÐÍÉý¼¶£¬³ÉÎª¹¹½¨ÂÌÉ«¡¢¸ßÐ§¡¢°²È«¡¢¿É³ÖÐøµÄÏÖ´úÄÜÔ´ÌåÏµµÄÖØÒª×é³É²¿·Ö¡£ÔÚÖÐ¹ú£¬¡°Ë«Ì¼¡±Ä¿±êÒ²´ÙÊ¹µÍÌ¼ÕÕÃ÷ÔÚÖÇ»Û³ÇÊÐ½¨Éè¼°ËÜÔì¿É³ÖÐøµÄÎ´À´ÖÐ·¢»ÓÖØÒª×÷ÓÃ¡£
ê¿Åµ·ÉµÄÕ¹Ì¨Éè¼Æ¶À¾ßÌØÉ«£¬ÒÔÂÌÉ«Æ·ÅÆlogo±ð³öÐÄ²Ã£¬ÏóÕ÷×ÅËûÃÇÒ»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚÌá¹©»·±£¡¢½ÚÄÜµÄ²úÆ·ºÍ·þÎñ¡£Õ¹Ì¨ÉÏ£¬¸÷ÖÖÕÕÃ÷Éè±¸Õ¹Ê¾×ÅËûÃÇµÄ¼¼ÊõºÍ´´ÐÂ£¬ÆäÖÐ°üÀ¨ÁËÖÇÄÜ»¥ÁªÕÕÃ÷µÄÉý¼¶×ªÐÍ²úÆ·£¬ÕâÐ©²úÆ·¶¼ÊÇÎªÁËÂú×ãÖÐ¹úÊÐ³¡ÈÕÒæÔö³¤µÄÐèÇó¡£
±ðÑù´´ÐÂ¡°ÒÔ¹âÖþÃÎ¡± ÖúÁ¦¿É³ÖÐø·¢Õ¹Ô¸¾°
ÔÚ±¾½ì½ø²©»áµÄÕ¹Ì¨ÉÏ£¬ê¿Åµ·ÉÃæÏòÈ«ÇòµÄ²ÎÕ¹¹ÛÖÚÕ¹Ê¾ÁËÃæÏòÏû·ÑÊÐ³¡ºÍ×¨ÒµÕÕÃ÷ÁìÓòµÄ¶à¿îÈ«ÇòÊ×·¢¼°ÖÐ¹úÊ×·¢µÄ´´ÐÂ²úÆ·ºÍÏµÍ³¡£
ÎªÖúÁ¦»·±£¡¢µÍÌ¼ÕÕÃ÷£¬ê¿Åµ·É¿ª·¢ÁËÒ»ÏµÁÐ·ÉÀûÆÖ¸ßÐ§½ÚÄÜ²úÆ·(º¸ÇÇòÅÝ¡¢Í²µÆ¼°µÆ¹ÜµÈµÆ¾ß)£¬ÕâÐ©²úÆ·Ê¹ÓÃÁËÇ°ÑØµÄ¼¼ÊõÀ´¼õÉÙÌ¼ÅÅ·Å£¬¼õÉÙ²ÄÁÏÀË·Ñ£¬²¢½µµÍÄÜÔ´Ê¹ÓÃ¡£·ÉÀûÆÖ×îÐÂÍÆ³öµÄ¸ßÐ§½ÚÄÜLEDµÆÅÝ¹¦ÂÊ½öÎª4Íß£¬ÊÙÃü³¤´ï50,000Ð¡Ê±£¬ÒÑÄÜÍêÈ«Ìæ´úÄ¿Ç°10ÍßµÄLEDµÆÅÝ£¬²¢ÇÒÏûºÄÁË²»µ½Èý·ÖÖ®Ò»µÄÄÜÔ´¡£
´ËÍâ£¬·ÉÀûÆÖÂäÏ¼µÆÒÔ¶ÀÌØµÄ¹âÑ§Éè¼Æ¡¢»·±£ÔÙÉúµÄÀíÄîÍê³ÉÁËÈ«ÇòÊ×Ðã¡£Õâ¿îµÆ¾ß²ÉÓÃ3D´òÓ¡¹¤ÒÕºÍ100%¿ÉÔÙÉúµçÄÜ£¬½áºÏ×ÔÈ»ÔªËØ£¬¸ù¾ÝÖçÒ¹½ÚÂÉ´´ÔìÊÒÄÚÈÕ³öÈÕÂäµÄ×ÔÈ»³¡¾°¡£Æä½¥±äÉ«²ÊµÄÍâ¹ÛÊ¹ËüÔÚÌá¹©ÕÕÃ÷¹¦ÄÜµÄÍ¬Ê±£¬¸üÎª¿Õ¼ä×°ÊÎÔöÌíÁËÒ»Ä¨ÐÂÒâ¡£
ÔÚÖÐ¹ú¡°Ë«Ì¼¡±Ä¿±êµÄ±³¾°ÏÂ£¬ê¿Åµ·É³ÐÅµÍ¨¹ýËûÃÇµÄ¼¼ÊõºÍ²úÆ·£¬ÎªÊµÏÖÕâ¸öÄ¿±ê×÷³ö¹±Ï×¡£ËûÃÇÉîÐÅ£¬Ö»ÓÐÍ¨¹ý²»¶Ï´´ÐÂºÍÑÐ·¢£¬²ÅÄÜÂú×ãÖÐ¹úÊÐ³¡¶Ô¸ßÖÊÁ¿¡¢»·±£²úÆ·µÄÐèÇó¡£Í¬Ê±£¬ËûÃÇÒ²Ï£ÍûÍ¨¹ýÕâ´ÎÕ¹»á£¬ÄÜ¹»½øÒ»²½ÔöÇ¿ÓëºÏ×÷»ï°éµÄ¹ØÏµ£¬¹²Í¬ÍÆ¶¯ÖÇÄÜ»¥ÁªÕÕÃ÷µÄ·¢Õ¹£¬ÎªÖÐ¹úµÄ¡°Ë«Ì¼¡±Ä¿±ê´ï³É×ö³ö¸ü´óµÄ¹±Ï×¡£
ÔÚÕâ´Î½ø²©»áÉÏ£¬ê¿Åµ·É»¹Óë¶à¼ÒÆóÒµÇ©ÊðÁËºÏ×÷ÐÒé£¬¹²Í¬ÍÆ¶¯ÂÌÉ«´´ÐÂ¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹ºÍÓ¦ÓÃ¡£ÕâÐ©ºÏ×÷ÐÒé½«Îªê¿Åµ·ÉºÍÖÐ¹úÊÐ³¡´øÀ´¸ü¶àµÄ»úÓöºÍÌôÕ½£¬Ò²½«ÎªÈ«Çò¿É³ÖÐø·¢Õ¹×ö³ö¸ü¶àµÄ¹±Ï×¡£Î´À´ê¿Åµ·É½«¼ÌÐø¼á³Ö´´ÐÂ£¬ÖÂÁ¦ÓÚÎªÈ«ÇòÓÃ»§Ìá¹©¸ü»·±£¡¢¸üÖÇÄÜµÄÕÕÃ÷²úÆ·ºÍ·þÎñ£¬ÖúÁ¦ÖÐ¹ú¼°È«ÇòÊÐ³¡µÄÂÌÉ«·¢Õ¹¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â