AWE 2023：专访创维厨电董事总经理何顺刚、产品总监闫春水

4月27日，2023年中国家电及消费电子博览会(AWE2023)在上海召开，创维集团携旗下近20个品类、200多款产品参展，展区位于消费电子、智能科技W4馆，同时展位面积首次突破1100平方米，展品数量、种类之丰富相较往年同样创新高。

展会期间，创维厨电董事总经理何顺刚、产品总监闫春水接受了天极网采访，在创维厨电新品、创新历程，一体化趋势下创维厨电与家装设计领域的合作，以及创维厨电在新电商渠道的成果与布局等方面进行了探讨与分享。

天极网：本次AWE展会创维厨电带来了怎样的新品？

创维厨电董事总经理 何顺刚：本次AWE应该说是创维时隔三年的一次参展，基于新战略以创维集团全品类的方式登场。创维厨电本次分为大小厨电两个模块，带来两大系列产品，一是2018年在深圳首秀的薄镜系列，用做液晶电视的方式来呈现油烟机，解决油烟机与橱柜不匹配，占用过多厨房空间的问题，并引领了行业做超薄油烟机的潮流，创维薄镜系列至今已经升级到6.0。

二是创维厨房小电系列，主要走日韩风与简约风格，包括空气炸锅、静音破壁机、电蒸锅、微蒸烤等产品，拥有家族化的工业ID设计，并以此为品牌加分、为颜值加分、为产品质量加分，今年的产品一经呈现就能给客户带来眼前一亮的效果，实现大电和小电两方面突破。

天极网：创维厨电薄镜系列技术迭代的历程是怎样的？

创维厨电产品总监闫春水：首发薄镜烟机属于细分品类创新，外观上带来了很大的差异化体验，但体积缩小也对风道产生影响，使得在重油烟环境下的性能不是那么理想。从第二代起，薄镜系列开始在性能方面实现突破;第三代则是在结构上进行优化，重点开发直流风机系统，保证性能的同时控制噪音。

正是此时我们发现全屋定制的趋势开始流行，全屋定制的底层逻辑是系列化和统一的风格，许多厨电产品开始做嵌入式，这就对产品的设计提出了更高的要求，既要兼顾厨房整体环境与产品的融合性，又要确保产品各项性能满足烹饪需求。从第五代开始，创维薄镜系列重点推出自动翻板开合产品，同时优化自清洁功能，现在我们更多讲的是智能化，关注以烹饪者为中心的友好体验。

第6代薄镜与我们新款的壁纸电视有异曲同工之妙，将“隐”做到极致，关注用户理想的终极目标：没有油烟、也没有油烟机，因此尽可能在技术上实现无感的油烟处理。我们的想法对设计的要求很高，正面无接缝，视觉上要融入家居整体、无限延伸，可以说是一体化的。

天极网：在厨电的设计与家居家装的一体化方面，创维厨电有没有与包括设计师、设计平台在内的家装设计领域去合作？

创维厨电产品总监闫春水：我们与位于深圳、广州等地的一些设计公司有进行合作与沟通，我们提供模型数据，他们在做前装设计、装修方案时直接引入模型，为用户提供直观的效果图，用户按照设计下单，这也算是一些新业务形式的产业融合。

天极网：最近新电商渠道的关注度比较高，想要了解一下这方面成果。

创维厨电董事总经理 何顺刚：在去年全年与今年第一季度的数据上我们增长可观，这主要源于我们的几个增量渠道，一是新电商的抖音平台，我们通过单品策略已经达到了单品月销破10万，并成为品类全网前三，新电商对我们而言可以说是找到了新大陆。

二是我们做了渠道下沉，这源于我们的产品本身定位准确。三是我们去了中间链，实现P to C，这也是我们的成长路径。

对创维而言，产品与技术、差异化产品与系列化矩阵的驱动是要坚持去做的，同时我们接下来会大量投入研发、产业、制造的整合，透过这几年的渠道沉淀，用基础产品验证基础渠道，现在就要用差异化核心产品去验证新渠道。对我们而言两手抓已经初见成效，接下来要做的，就是把基本盘坐稳、三年稳步增长、冲入行业前十，是这样的逻辑。

天极网：预祝你们早日达到自己的目标。