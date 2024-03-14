AWE2024：追觅推出一站式洗地机、家庭智能清洁中心

【天极网家电频道】3月14-17日，中国家电及消费电子博览会(AWE2024)将在上海新国际博览中心召开。追觅参加了本届AWE2024展会，展出了旗下的追觅尖端一站式洗地机H40 Station、家庭智能清洁中心等全新产品。



AWE2024追觅展区

追觅尖端一站式洗地机H40 Station，包含洗地机+全能舱基站+绿光显尘吸尘器+除螨刷+扁口吸+软毛刷+延伸软管，能进行一站式全屋清洁。



追觅尖端一站式洗地机H40 Station



追觅H40 Station具有五大净洗系统：

●自动上下水系统：追觅首创“过滤或直排”双排污模式，下水道不堵塞

●污水箱自清洁系统：720双旋喷淋臂+ 8000Pa负压强吸排污，污水箱洁净防臭

●滚刷自清洁系统：60°C热水除菌洗+全方位热风除菌烘，更有超级毛发模式，滚刷0缠毛

●双活氧全链除菌系统：活氧水杀菌洗地，活氧气杀菌除臭，全链除菌，健康守护

●智控清洁系统：智能投配清洁液+智能双向助力+智能脏污感应+APP操控



追觅家庭智能清洁中心

追觅家庭智能清洁中心，现场没有详细的产品资料，不过我们从产品外观看，这一清洁中心由洗地机、扫地机、基站组合而成，相信能完成洗地、扫地、自清洁等功能。



追觅家庭智能清洁中心

现场还有多款无线除螨仪展出，其中追觅智能旗舰无线除螨仪D30 Pro，具有轻量无线30分钟长续航，可更持久地完成工作。



追觅智能旗舰无线除螨仪D30 Pro

此外，现场追觅还展示了吹风机、机器人等其它产品。



追觅吹风机



追觅机器人





更多前沿技术与创新产品，可以到上海新国际博览中心参观，亲身体验新科技。

展馆地址：上海新国际博览中心(浦东新区龙阳路2345号)





关于AWE2024

专题报导：www.yesky.com/awe2024/

由中国家用电器协会主办的2024年中国家电及消费电子博览会(AWE2024)定于2024年3月14-17日在上海新国际博览中心举办，展会规模15万平方米。作为全球三大家电及消费电子展之一，AWE将汇聚千余家全球领先的家电和消费电子企业，为观众带来数万件最具科技含量的创新产品和技术解决方案。今年的AWE展会以“智能科技，创享生活”为主题，集中展示智能科技、智慧场景和创新产品，引领家电与消费电子产业的发展趋势和消费方向，实现全域价值的升维。

AWE2024以“智能科技，创享生活”为主题，将聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果，集中呈现高端化、定制化、场景化的智慧物联生活解决方案以及智能家电、智能家居、消费电子、3C数码、智慧显示、智慧娱乐、智慧健康、智慧出行等领域的创新，让观众可以一-站式体验充满科技感的智慧生活。AWE2024还将进一步跨界、破圈，为消费者开启未来生活新征程。AWE也是洞察全球家电及消费电子产业技术发展方向、投资热点和消费趋势的绝佳平台。