“锤子”低价卷无可卷 追觅以创新引领高速吹风机行业航向蓝海

【天极网家电频道】据GFK中怡康测算，在2023年上半年4500亿的整体家电市场规模中，生活小家电仅占15%，而小家电中以吹风机为代表的个护细分类目，同比增长26.4%，增速为整个家电市场最高。可以确认的是，吹风机无疑是一个高增速低渗透的蓝海品类。

自从戴森提出3000元级别的高速吹风机后，“戴森平替”的品牌层出不穷且野蛮生长，并打起了价格战。从2020年仅有的6个品牌16款机型，至2023年共有84个品牌推出了139款，其价格也从当初戴森的3000元降到了如今徕芬的199元。但目前造成了“双输”的局面，此前依靠性价比占领市场的徕芬在各品牌的围堵下销量开始下降，戴森也被迫选择降价。

高速吹风机的市场广阔，但经过多年发展后缺乏能够打开新格局的一把“钥匙”。

使用场景正在改变

目前，主打性价比的徕芬高速吹风机销量下滑，戴森旗舰产品的价格降低，这种用价格去定义产品的设计，不仅无法满足用户对吹风机的真实需求，还会让整个市场进入恶性循环，陷入恶性竞争。据悉，当年戴森创始人詹姆斯•戴森在设计吹风机的时候就站在用户角度，考虑了“轻便、安静、能快速吹干头发而不损坏头发”等因素，于是就有了戴森 “锤子”形态的吹风机，并沿用至今。

在一堆“锤子”吹风机里 追觅无疑是与众不同的

而随着年轻一代用户逐渐成为消费主力，消费人群与消费习惯的升级更迭，对吹风机的需求发生了改变。其一，个人护理需求的增加，随着人们对个人形象和美容的关注度提高，越来越多的用户意识到吹风机对于保持发型、干发、护发以及造型的重要性;其二，功能升级提升用户体验，例如，采用更快的干发速度、更低的噪音水平、更轻巧的设计、附加的负离子发生器等;其三，便携差旅的需求，年轻一代对生活品质的要求更高，他们在出差、旅行、露营、运动健身等场景下，需要有一款轻便小巧的吹风机随身携带，时刻保持自己的精英形象;此外，新能源电动车带来强大的用电体验，吹风机的便携性、易用性也给这种场景的应用带来新的可能。

吹风机已成为司空见惯的家用生活小电器，“锤子”造型的吹风机无论是体积还是外观设计，都难以满足当下注重时尚个性的年轻消费者各种场景下的使用需求，显然，沉寂的吹风机市场需要革命性的创新者。

“内卷”的行业现状

随着高速吹风机的市场规模逐步扩大，新的产品、功能、技术越来越丰富。但目前高速吹风机行业里并没有一款能够真正满足用户需求的产品出现。

例如，市场上大多数的高速吹风机模仿戴森的“锤子”造型设计，无论是体积还是外观设计都难以满足用户对便携和造型的使用需求，而主打高性价比的产品以徕芬SE Lite为例，作为徕芬SE的减配版，其功能减配导致用户体验度下滑，还有康夫、飞科、科西等众多品牌的高速吹风机产品大多都是微创新，其外观相似、功能相似，产品同质化严重，各品牌内卷的本质无非是流量获取和打价格战。

戴森“锤子”造型设计的高速吹风机

当然，也有例外，追觅科技就是其中之一。

追觅科技在高速数字马达、智能算法、流体力学等方面拥有一系列授权专利并处于世界领先地位，其还是《电吹风》标准的主导制定者。在2022年天猫“双11”大促中，追觅推出的韶光高速护发吹风机，凭借其首创高转速聚风舱马达和护发精华风嘴，位居恒温吹风机热卖榜TOP1;2023年“双11”期间，实现线上核心渠道销售额同比增长107%，在天猫平台，追觅个护销售额同比增长100%。在京东平台，追觅个护销售额同比增长500%，同时还在抖音平台斩获柔顺护发吹风机爆款榜TOP 1。

追觅韶光高速护发吹风机G20Pro

今年，追觅直卷吹一机全能的Pocket高速造型吹风机P10一经上市，就荣登抖音可折叠电吹风新品榜TOP1。

追觅Pocket高速造型吹风机P10

追觅科技：直击用户痛点，突破产品和技术创新

追觅为什么能够在沉寂的吹风机市场里吹起涟漪、搅动风云？

一，重视用户体验，持续洞察用户需求。追觅拥有完善的用户洞察体系，从消费者出发，先了解需求再研究如何做好产品，通过用户调研，了解用户最真实的需求，并进行售后走访，获得用户的真实反馈，还会在各大电商平台，收集各种用户、媒体对于吹风机的建议和期待。

从追觅的调研数据中，用户表示现在的美发工具虽然齐全，但是要备齐所有美发工具，不仅购买开销高，而且还占地方，外出出差旅行时携带不方便，即使只带高速吹风机，无法折叠的形态也会占据行李空间，并且在做造型时，传统直发板卷发器高温加热会损伤发质。用户在选购高速吹风机时可供选择的品牌和产品虽多，但是消费者却无从下手。

作为国内的第一批高速吹风机“挑战者”，追觅从2019年就入局，并持续洞察用户需求，便携、直卷吹多功能、护发是当下用户的首要需求，于是追觅在今年2月便重磅推出了直卷吹一机全能的Pocket高速造型吹风机P10，直击用户痛点。

二，坚持走技术和产品创新路线，首创全球多项技术。就高速吹风机追觅Pocket而言，其创新柔性折叠技术，机身实现0-180°自由弯折，从此高速吹风机也可以像折叠手机一样收放自如，大大减少了收纳空间。同时，这一技术也突破了传统高速吹风机7字流道出风的形式，追觅进一步提出直线出风的技术方案，优化流道空间，使得空间节省50%，能量损耗减少20%，在有限的机身空间，依然搭载了自研的11万转高转速聚风舱马达。通过智能温控57℃温和出风，300次/秒的高频精准监测，搭配不同的风嘴配件，还能实现造型和速干的完美结合，追觅通过创新的技术带给用户极致的美发体验。

追觅Pocket在“0°形态”下，它可以方便地收纳在手提包里;调整至 “90°形态”，则可以搭配小熨斗风嘴，利用专利“三段式”加速设计，顺直头发，减少飞翘;伸展至“180°形态”，搭配自吸式卷发风嘴，则可以轻松制作卷发效果。

创新柔性折叠技术 带来百变造型

考虑到传统高温加热造型会损伤发质，追觅Pocket通过更精准且强劲的气流，驱动康达效应，利用气流去完成各种头发造型，同时通过热风塑形+冷风定型的方式，避免了传统高温造型方式对头发造成伤害，而且还能让做出来的造型保持长久。

值得一提的是，追觅的技术和产品创新不只是应用在吹风机一个品类上，而是在多个品类都有技术和产品创新，并将创新技术下放到更多大众化的产品。例如，全球首创的扫地机仿生机械臂技术、可以实现180度平躺功能的洗地机，以及带有自动集尘基站的吸尘器等等。持续的技术革新，让追觅从性能优势走向创新优势，引领行业进入高增长时代。追觅的技术突破和产品创新，也让全球消费者体验到了创新技术给生活带来的幸福感。

在吹风机领域“卷低价”无异于饮鸠止渴，因为单靠性价比是没有出路的，只有像追觅科技这样真正从消费者视角出发，用快速的技术迭代以及技术和功能的升级，提升产品价值，满足当前消费者追求品质生活的需求，才能加速行业创新速度，真正引领行业向前健康发展。相信在不久的将来，高速吹风机行业将会回归产品本身，在技术和产品创新的良性循环中，航向更加广阔的蓝海。