CES 2024：科沃斯新品家庭清洁解决方案亮相 展现服务机器人赛道领军实力

【天极网家电频道】当地时间1月9日起，CES 2024国际消费类电子产品展览会正在美国拉斯维加斯盛大举办。全球领先的服务机器人领导品牌科沃斯带来全场景解决方案展示，为参展观众呈现了服务机器人在生活、生产、生态上的全场景跨越。

本届CES展会中，科沃斯带来了首款多功能清洁一体机DEEBOT X2 COMBO，智能擦窗机器人窗宝WINBOT W2 OMNI和全新智能割草机器人GOAT GX。多款新品打破了传统清洁方式的局限，进一步简化家庭清洁流程，提供更智能的一站式解决方案，满足消费者多种需求。

DEEBOT X2 COMBO融合了创新技术和设计理念，推动家用清洁机器人产品迈向新高度。科沃斯开创性的将品牌最新旗舰款机型X2 OMNI与手持吸尘器相结合，为X2 COMBO的基站配置了缝隙刷、扁头刷、迷你电动除螨刷、地刷等多种吸尘器配件，并采用人体工学设计，使其适用于多场景清洁，包括地面、家具、楼梯、汽车内部等。

新品窗宝WINBOT W2 OMNI与割草机器人GOAT GX，则为家庭室内外玻璃清洁与室外草坪修剪提供更智能的解决方案。凭借先进的智能导航系统，W2 OMNI能高效清洁人工难以触及的玻璃区域，并攻克沿边清洁难题，去除各种顽固污渍，确保窗户的洁净透亮。而全新升级的割草机器人GOAT GX则基于全面优化的智能系统，轻松识别草地与非草地环境，自动设定割草边界进行自主作业，为用户带来更高效的智能割草体验。

目前，科沃斯机器人产品已远销150个国家和地区，服务全球超过2500万家庭，并始终以用户需求为研发方向，满足不同国家地区用户的差异化需求，通过产品创新和前沿科技，提升家庭服务机器人功能水平。