从千元机皇到4K 小明投影持续推动LCD产品进阶之路

【天极网家电频道】8月29日，小明投影在北京举办新视界 “明”场面旗舰新品发布会，会中，小明接连给大家带来了小明Q3 Pro、小明V1 Ultra、小明V1 Ultra 4K等投影仪新品，以及面向海外市场发布的Xming Page One，从打造LCD投影千元极致性价比到开启LCD投影进入4K时代，这个LCD市场头部品牌一直在路上。

对于近几年家用投影仪市场来说，单片式LCD投影仪凭借着特有技术优势和综合性价比占据着国内投影仪市场的半壁江山，是家用智能投影入门首选产品。洛图科技(RUNTO)线上数据显示，1LCD投影的销售量市场份额从2020年的34%增长到2022年的63%，2023年上半年，1LCD技术的线上市场份额提升至63.7%，线上市场在售品牌数量达到215个，行业竞争可谓是十分激烈。

自2021年成立，小明投影连续三年成为LCD投影仪销售额冠军，毫无疑问，小明是这个赛道的佼佼者，2021年小明Q1系列问世，2022年小明发布Q2系列，2023年小明带来Q3系列，现今，小明致力于在全封闭式光机和高亮等核心技术上的再进化，主打的LCD千元系新一代旗舰Q3 Pro登场，再次给LCD市场打样。

小明Q3 Pro新品，采用了创新定制全封闭光机PhotonX，在解决LCD投影四角模糊的同时带来画面解析力的提升，高透LCD屏的加持，也让其画面亮度提升至500CVIA流明。音质方面，小明Q3 Pro与顶级音响品牌波士顿声学联合研发，搭配2个5W大功率扬声器，并内置210cc超大音腔，小明Q3 Pro投影还标配MEMC运动补偿技术，配合万元级电视旗舰芯片Amlogic T982，打造全新一代千元投影机皇。

千元机一直是LCD投影的必争之地，而伴随着消费者对于高画质、高品质需求的提升，投影逐渐向激光光源、4K趋势迈进，高端化产品成为了智能投影市场新的增长趋势。而对于LCD投影阵营来说，打造4K产品已经迫在眉睫，这一次，行业龙头企业小明投影再一次站了出来。

小明投影选择与半导体显示企业京东方进行深度合作，联合推出了全新的V系列LCD投影仪――小明V1和小明V1 Ultra 4K智能投影仪两款新品。那作为全球首款单片式LCD 4K投影仪，小明V1 Ultra突破传统1080P分辨力上限，通过搭载全球首款5英寸4K LCD投影显示屏，实现了4K固有分辨率点对点输出，从而实现LCD投影仪向4K的进化。另一款小明V1投影仪也采用了京东方定制的璨光S60光机，并搭载超通透LTPS屏，使其实现了800CVIA流明高亮度，也因此成为全球最亮单片式LCD投影产品。

发布会还未正式开始前，小明投影官方便上线了以“事儿有点大 大到要开场发布会才行”为主题的新品发布会预热海报，那从打造千元LCD投影极致性价比到开启LCD投影进入4K时代，无论是对于小明投影还是对于整个行业而言，这确实是不是一件小事儿。

在千元这个投影细分市场之中，一度鱼龙混杂，产品良莠不齐，而自诞生以来，小明投影一直是凭借着在同等价位之下带来优质的产品性能，收获用户口碑，并持续推动着LCD投影仪千元市场的品质升级，对于现如今的智能投影市场来说，高性价比以及高端化已经成为了市场增长的两架马车，那作为LCD投影仪头部品牌，小明投影又率先推出4K投影产品，带领LCD投影仪进入4K时代。

那其实在这里，我们更多的是看到了一个品牌的成长与担当，作为LCD投影龙头品牌，小明投影或将持续推动着千元机市场从低质廉价到品质升级的进阶之路。