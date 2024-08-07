TCL冰箱新品T9 Pro开售 延续平嵌美学 配备“0串味”双系统黑科技

【天极网家电频道】近年来家庭用户对于厨电产品的一体化、套系化、高颜值等多样需求愈发凸显，对厨房空间整体的高效运用与合理布局要求更高，使得以纯平嵌入为主要卖点的厨电产品受到青睐。

TCL于2023年推出的超薄平嵌冰箱系列T9就在同类产品中脱颖而出，成为实力派销冠，走红家装行业与厨电市场。而今日，TCL正式发布了T9家族新成员T9 Pro，目前已在各电商平台开启首销。

TCL T9 Pro是一款同为纯白外观、超薄平嵌设计、容量451L，并采用十字对开门形态的冰箱，它与我们此前体验过的T9有哪些区别呢？

TCL这款双系统平嵌冰箱，其中“双系统”代表冷藏区与冷冻区+变温区分别配备两套制冷系统，且三大区域具备独立循环风道。相比传统单系统单循环冰箱，它最大的优势无疑在于避免储藏的食品、食材间互相串味，搭配冰箱内置的冷藏室的多点离子杀菌、冷冻室的T-Fresh冷抑菌技术，实现在同舱室内的除菌净味效果，全方位保障食材新鲜与营养，守护用户食品健康。

“超薄平嵌”则是TCL T9系列的传统优势，以此前我们体验的T9 455L版与新品T9 Pro为例，它们都在大容量下实现了58cm超薄体型，能够完美嵌入60cm标准深度橱柜，内侧剩余空间可预留给电源插座使用，保证冰箱门与橱柜平齐。T9 Pro冰箱左右仅需各0.4cm空间，带来绝佳观感的同时，还为用户免去了落灰清洁的烦恼。

借助平稳嵌入式铰链，TCL T9 Pro在嵌入橱柜与贴墙放置时均能够实现90°直角开门，且不影响冰箱内抽屉开启使用，结合底部散热设计，真正做到紧凑体型、嵌入布置下更高效的空间利用。

在双系统三循环与超薄平嵌以外，TCL T9 Pro相比同类产品还拥有多种优势，如多点离子杀菌净味、79L宽幅变温室、-40℃深冷速冻、一级能效、35dB低运行噪音等，以及最重要的价格，在预售阶段就已揭晓：到手价在3K价位段。

可以说，TCL T9 Pro不仅拥有5000元内顶配水平的超高质价比，更有可能是万元内最值得买的双系统平嵌冰箱之一。