科沃斯机器人及地宝X8 PRO PLUS AI获IT影响中国2024年影响力企业、产品奖

2024年IT影响中国年度评选的奖项已正式公布!作为科技行业的年度影响力评选，自2002年创办以来，IT影响中国始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，助力产业市场大环境良性发展。

在本届IT影响中国评选中，科沃斯机器人荣获“年度影响力企业奖”;而科沃斯地宝X8 PRO PLUS AI扫地机器也凭借OZMO ROLLER恒压活水洗地专利技术、TruEdge灵隙2.0双恒贴边技术、AIVI 3D 3.0万物沿边技术等多种创新先进技术脱颖而出，被授予“年度影响力产品奖”。

IT影响中国各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评，评选表现优秀创新科技产品，见证千行百业数字化、智能化升级大潮中的中国力量。

科沃斯机器人

科沃斯是一家专注于服务机器人的中国品牌，产品涵盖家庭服务机器人和商用服务机器人两大领域，科沃斯还始终以 “让机器人 服务每个人”为使命，积极探索如何为用户带来更好的使用体验，让更多人能够享受由机器人参与的现代智能家居、商业生活。

科沃斯作为中国服务机器人领域的先行者，26年来始终致力于服务机器人的研发与创新，依托自有供应链和智能制造实力，科沃斯对机器人的核心技术进行持续突破，为消费者带来前沿科技，推动行业机器人化率的提升。

如今，科沃斯已建立起了以欧洲、亚太、美国、日本为核心的全球经营网络，搭建了完善的线上和线下销售渠道，据相关数据显示，2024年上半年，科沃斯品牌海外业务收入同比增长11.3%，占科沃斯品牌整体收入比重为 39.3%，欧洲市场销售收入同比增长42%，其中地宝X系列全球热销还超过了160万台。目前科沃斯机器人产品已遍布全球超170个主要市场，服务全球超2800万家庭。

此次，2024年度IT影响中国为科沃斯机器人颁发年度影响力企业奖，不仅是对科沃斯企业的认可，同时也是对其坚持自主研发、持续创新精神的高度赞扬与肯定，希望未来科沃斯将带来更多创新产品，给消费者提供更高质量的产品体验。

科沃斯地宝X8 PRO PLUS AI扫地机器人

科沃斯地宝X8 PRO PLUS AI是全球首款采用恒压活水洗地技术的地面清洁机器人，其独家的OZMO ROLLER恒压活水洗地专利技术，采用独特的滚筒式洗地结构，通过一喷二洗三刮四回收方式，实时用活水润湿拖布，搭配4000Pa的超大对地压强，最后同步刮净拖布并回收脏污，有效提升顽固污渍的清洁效果。

地宝X8 PRO PLUS AI还搭载了TruEdge灵隙2.0双恒贴边技术，在滚筒拖布遇到障碍物时灵活动态外扩，实现毫米级贴边清洁、全屋0死角;凭借ZeroTangle灵缠2.0气旋梳齿防缠绕技术则有效解决了毛发缠绕的问题，45°V形斜直毛排布结合18cmV型螺旋胶条和V形梳齿，并搭配13000Pa的飓风吸力，实现长发不缠绕、宠物毛团不堵塞的清洁效果。

自清洁方面，地宝X8 PRO PLUS AI还配备了全新升级的十项全能自清洁基站，集 40-75℃智能温控热水洗、63℃高温烘干、全水路除菌，风路抗菌、基站自动加清洁液、清洁槽150天免维护、自动集尘、自动上下水、基站自清洁、机身水箱自动换水、智能污水检测十大功能于一体，全面解放双手，带来更高效的地面清洁体验。

这款扫地机器人还颠覆了传统障碍识别方式，采用AIVI 3D 3.0万物沿边技术，通过亿级AI模型训练和深感视觉模组解析多变的家居环境，贴障清洁电线、拖鞋、U型椅等各种障碍，不留死角。外加AINA2.0人工智能导航算法，能够自主学习实时更新家庭布局，大大提升了清洁效率。