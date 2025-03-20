AWE 2025：TCL展示全球最大的QD-Mini LED电视及创新技术

【天极网家电频道】2025年3月20日，中国家电及消费电子博览会AWE在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。本届展会以“AI科技、AI生活”为主题，吸引千余家全球领先的家电及消费电子企业参展，全景展示家电及消费电子领域的前沿成果，呈现AI赋能的智慧生活新产品、新方案、新场景。在这场科技盛宴中，TCL现场展出了全球最大的115" X11G Max QD-Mini LED电视、163" X11H Max Micro LED电视以及一系列创新技术等。

首先是全球最大的X11G Max QD-Mini LED电视，拥有115 英寸巨幕，采用20000+级分区量子点点控光Pro，配合XDR 5000nits 峰值亮度、5000万：1的超高对比度和更高动态范围，画面亮暗细节更丰富，外加A++蝶翼星曜屏使其呈现的图像清晰通透。

接着是TCL的163" X11H Max Micro LED 电视，采用Micro LED显示技术，拥有2488万多颗无机自发光芯片，XDR 10000nits 峰值亮度，22bit+色深，使其呈现的画面清晰、色彩丰富。6.2.2 Hi - Fi音响搭配7.1.4旗舰级外置回音壁，音效震撼。

现场还展示了其他创新技术，在画质方面，如万象分区控光技术，从发光芯片、透镜、OD、算法到屏幕五层技术方向入手打造MiniLED最强控光系统，有效减少光线散射和光晕，大幅提升背光精准度，让Mini LED面质实现跨越式进阶。

外加TCL蝶翼华曜屏，继承了华星HVA屏的7000:1超高对比度，综合WHVA屏和WHVA Pro屏的广色角、广色域、超窄BM区优势，具有高对比、低反射、广视角、无黑边等特点，带来旗舰级画质体验。

在色彩表现方面，其全球领先的量子点Pro 2025技术可以精准呈现10.7亿级色彩，10 万小时不褪色;全屏色纯度提升95%，色准ΔE<0.99，色彩纯净丰富。

在用户使用体验上，具有全新升级的灵控系统3.0，全面支持全局桌面自定义，同时具有无开机广告和4K UI界面，并针对游戏、影音或娱乐场景都提供了功能深度定制，极大提升了用户的交互体验，实现像手机一样好用的电视系统。

在音质方面，现场还展示了其专业回音壁，并播放了影片展示其音效，听着立体感很强，具有7.1.4硬件级环绕声道，860W超大声响功率，45Hz 低音下潜，带来震撼音效。结合杜比全景声和DTS-X技术，可以营造沉浸式立体环绕音，完全可以媲美影院的音效。

作为超大屏电视出货量全球第一及MiniLED 电视出货量全球第一的行业领导者，TCL 凭借其强大的技术研发能力和敏锐的市场洞察力，持续引领着电视行业向大屏化、品质化方向发展，推动着整个行业的技术进步，为全球消费者带来更震撼的视听盛宴!