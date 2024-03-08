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AWE2024前瞻：德意电器将展示六件套等新品矩阵

2024-03-08 16:44:20 作者：老谢

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  【天极网家电频道】3月14-17日，中国家电及消费电子博览会(AWE2024)将在上海新国际博览中心召开。德意电器将参展，据悉届时将携德意六件套、三tai集成灶领航者系列、除氯燃气热水器等新品亮相，为用户带来全新智慧厨房体验。

  本次展会，德意电器展馆主要围绕“德意六件套”，设置君悦橱柜展区、六件套展区、集成灶展区、烟灶展区、大风压展区、烘焙展区、直播展区等主题空间，展示全系高端厨电产品。

AWE展厅2
 2024年中国家电及消费电子博览会，德意展区规划

  近年来，套系化、智能化、场景化成为厨电领域的发展趋势，德意也推出多维产品组合，满足消费需求。2023年，德意“黄金套餐”以A6Pro大风压烟机+Z5Plus灶具为组合，出场即成爆款。2024年，德意将在套系化层面持续发力，推出包含烟、灶、消、蒸烤、洗、燃热六大产品在内的“德意六件套”，通过外观、功能、规格、智能化的整合和升级突破，提升厨房体验。

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  “德意六件套”包括了HJ98K5/HJ98S5为主的大风压烟机、SE313T为主的大火力燃气灶以及除氯燃气热水器蒸烤一体机洗碗机消毒柜六大产品，根据四色进行布局，分别为铂晶系列(黑)、星云系列(太空灰)、摩卡系列(深咖)、皓月系列(白)，结合三大集成灶领航者系列实力呈现。

  除了套系化和智能化之外，德意电器展厅还将在空间规划中引入其兄弟品牌“丽博家居”的「君悦」厨房场景，通过材质、肌理、色彩的变化，工艺融合，唤起空间的情绪，呈现现代生活方式。

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  更多前沿技术与创新产品，到时可以到上海新国际博览中心参观，亲身体验新科技。

  展馆地址：上海新国际博览中心(浦东新区龙阳路2345号)

  德意展厅：N1智能厨卫馆，展位号N1-1C51

AWE2024前瞻：德意电器将展示今年新品矩阵
 2024年中国家电及消费电子博览会

  关于AWE2024

  由中国家用电器协会主办的2024年中国家电及消费电子博览会(AWE2024)，预定于2024年3月14-17日在上海新国际博览中心举办，展会规模15万平方米。作为全球三大家电及消费电子展之一，AWE2024将汇聚千余家全球领先的家电和消费电子企业，为观众带来数万件最具科技含量的创新产品和技术解决方案。今年的AWE展会以“智能科技，创享生活”为主题，集中展示智能科技、智慧场景和创新产品，引领家电与消费电子产业的发展趋势和消费方向，实现全域价值的升维。

  AWE2024以“智能科技，创享生活”为主题，将聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果，集中呈现高端化、定制化、场景化的智慧物联生活解决方案以及智能家电、智能家居、消费电子、3C数码、智慧显示、智慧娱乐、智慧健康、智慧出行等领域的创新，让观众可以一-站式体验充满科技感的智慧生活。AWE2024还将进一步跨界、破圈，为消费者开启未来生活新征程。AWE也是洞察全球家电及消费电子产业技术发展方向、投资热点和消费趋势的绝佳平台。

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