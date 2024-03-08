AWE2024前瞻：德意电器将展示六件套等新品矩阵

【天极网家电频道】3月14-17日，中国家电及消费电子博览会(AWE2024)将在上海新国际博览中心召开。德意电器将参展，据悉届时将携德意六件套、三tai集成灶领航者系列、除氯燃气热水器等新品亮相，为用户带来全新智慧厨房体验。

本次展会，德意电器展馆主要围绕“德意六件套”，设置君悦橱柜展区、六件套展区、集成灶展区、烟灶展区、大风压展区、烘焙展区、直播展区等主题空间，展示全系高端厨电产品。



2024年中国家电及消费电子博览会，德意展区规划



近年来，套系化、智能化、场景化成为厨电领域的发展趋势，德意也推出多维产品组合，满足消费需求。2023年，德意“黄金套餐”以A6Pro大风压烟机+Z5Plus灶具为组合，出场即成爆款。2024年，德意将在套系化层面持续发力，推出包含烟、灶、消、蒸烤、洗、燃热六大产品在内的“德意六件套”，通过外观、功能、规格、智能化的整合和升级突破，提升厨房体验。

“德意六件套”包括了HJ98K5/HJ98S5为主的大风压烟机、SE313T为主的大火力燃气灶以及除氯燃气热水器、蒸烤一体机、洗碗机、消毒柜六大产品，根据四色进行布局，分别为铂晶系列(黑)、星云系列(太空灰)、摩卡系列(深咖)、皓月系列(白)，结合三大集成灶领航者系列实力呈现。

除了套系化和智能化之外，德意电器展厅还将在空间规划中引入其兄弟品牌“丽博家居”的「君悦」厨房场景，通过材质、肌理、色彩的变化，工艺融合，唤起空间的情绪，呈现现代生活方式。

更多前沿技术与创新产品，到时可以到上海新国际博览中心参观，亲身体验新科技。

展馆地址：上海新国际博览中心(浦东新区龙阳路2345号)

德意展厅：N1智能厨卫馆，展位号N1-1C51



2024年中国家电及消费电子博览会



关于AWE2024

由中国家用电器协会主办的2024年中国家电及消费电子博览会(AWE2024)，预定于2024年3月14-17日在上海新国际博览中心举办，展会规模15万平方米。作为全球三大家电及消费电子展之一，AWE2024将汇聚千余家全球领先的家电和消费电子企业，为观众带来数万件最具科技含量的创新产品和技术解决方案。今年的AWE展会以“智能科技，创享生活”为主题，集中展示智能科技、智慧场景和创新产品，引领家电与消费电子产业的发展趋势和消费方向，实现全域价值的升维。

AWE2024以“智能科技，创享生活”为主题，将聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果，集中呈现高端化、定制化、场景化的智慧物联生活解决方案以及智能家电、智能家居、消费电子、3C数码、智慧显示、智慧娱乐、智慧健康、智慧出行等领域的创新，让观众可以一-站式体验充满科技感的智慧生活。AWE2024还将进一步跨界、破圈，为消费者开启未来生活新征程。AWE也是洞察全球家电及消费电子产业技术发展方向、投资热点和消费趋势的绝佳平台。