¿ÆÎÖË¹ÐìÎ°Ç¿£ºÎÞÊý´ÎµÄ²âÊÔ¡¢µü´úÓëµ÷½ÌÔì¾Í¿ÆÎÖË¹¼¼ÊõÁìÏÈ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿É¨µØ»úÆ÷ÈËÉÏÊÐÒÑ¾ÓÐ¶àÄêÁË£¬´Ó³õ´úµÄËæ»úÇåÉ¨µ½×îÐÂµÄ¶¯Ì¬±ÜÕÏÊ¶ÎïLDS¼¤¹âÀ×´ï¡¢»ìºÏ¹ÌÌ¬¼¤¹âÀ×´ïºÍºÍAIÊÓ¾õÖÇÄÜ¹æ»®ÇåÉ¨£¬´Óµ¥Ò»µÄÎü³¾µ½É¨ÍÏÒ»Ìå»¯ÉÏÏÂË®×ÔÇå½à£¬´ÓAPP¸´ÔÓµÄ¿ØÖÆµ½ÓïÒô¡¢ÌßÒ»ÌßÇå½à½»»¥£¬½â¾öÁËÖî¶àµÄ¼ÒÍ¥Çå½àÍ´µã¡£¼¼ÊõµÄ²»¶Ï½ø²½±³ºóÊÇ¸÷¼ÒÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÆóÒµ³ÖÐøµÄÑÐ·¢¡¢²âÊÔ¡¢Óëµ÷½Ì£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü±ã½Ý¸ßÐ§µÄÇå½à·þÎñ¡£
³¤ÆÚÒÔÀ´£¬ÓÃ»§×î¹Ø×¢µÄÄª¹ýÓÚ³¤ÆÚÀ§ÈÅÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÐÐÒµµÄÇå½àÄÑÌâ£º½ÇÂäÇå½à¡¢±ßÔµÇå½à¡¢Ã«·¢²øÈÆµÈÎÊÌâ¡£ÕâÆäÖÐµÄ´ú±íÐÔ¼¼Êõ½â¾ö·½°¸ÊÇ¿ÆÎÖË¹×îÐÂÍÆ³öµÄÁéÏ¶™ºÍÁé²ø™¡£
AWE2024¿ÆÎÖË¹Õ¹Î»¼·ÂúÁË¹ÛÖÚ
ÔÚAWE2024´óÕ¹£¬¿ÆÎÖË¹ÔÚÕ¹Ì¨Í¨¹ý¶à¸öÄ£Äâ³¡¾°Îª²ÎÕ¹¹ÛÖÚÕæÊµÕ¹ÏÖÁËÓµÓÐÎÞ¼¶ÐüÍ£ÍÏ²¼ÅÌÁéÏ¶™Áé¶¯ºãÌù±ß¼¼ÊõºÍÁé²ø™ Ë«Êá³Ý·À²øÈÆ¼¼ÊõÔÚ½ÇÂäÇå½à¡¢±ßÔµÇå½àÒÔ¼°³¤Ã«·¢´¦ÀíÉÏµÄÓÅÒì±íÏÖ¡£ÔÚÕ¹»áÉÏ£¬Ìì¼«ÍøÒ²Óë¿ÆÎÖË¹µÄ²úÆ·¸±×Ü²ÃÐìÎ°Ç¿ÏÈÉú½øÐÐÁËÏà¹Ø²úÆ·¼¼ÊõµÄ¹µÍ¨¡£
¿ÆÎÖË¹²úÆ·¸±×Ü²ÃÐìÎ°Ç¿ÏÈÉú
Ö±Ïß±ßÔµ100%¸²¸Ç£¬×ÀÒÎÍÈ99%¸²¸Ç
Í¨¹ý¶àÄêµ¼º½¼¼Êõ·¢Õ¹£¬Ó°ÏìÉ¨µØ»úÆ÷ÈËµÄÇå½à¸²¸ÇÂÊÌáÉýµÄ¾ÍÊ£ÏÂ½ÇÂäÇå½à¡¢Ç½±ßºÍ×ÀÒÎÍÈµÈ±ßÔµÇå½à¸²¸Ç£¬ÊÜÖÆÓÚÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÉè¼ÆÎÊÌâ£¬Õâ·½ÃæµÄ¸²¸ÇÂÊÒ»Ö±ÄÑÒÔÌáÉý¡£¶ø¿ÆÎÖË¹²»½ö¿ª´´ÐÔµÄÍÆ³öÁË¸ß¶Ë·½ÐÎ»úÆ÷ÈË³¹µ×½â¾ö±ß½ÇÎÊÌâ£¬Ò²ÃæÏòÖ÷Á÷ÊÐ³¡ÍÆ³öÁËÈ«ÐÂÅä±¸ÁËÁéÏ¶™¼¼ÊõµÄµØ±¦T30 PRO£¬µØ±¦T30 PROÓµÓÐ¹Ì¶¨Éì³ö¿ÉÎÞ¼¶ÐüÍ£»úÐµÍÏ²¼µÄ¶À¼Ò·½°¸¡£ÎÒÃÇÒ²Ñ¯ÎÊÁËÐì×ÜÁéÏ¶™¼¼ÊõÏà¶ÔÓÑÉÌµÄ¼¼ÊõÓÅÊÆÔÚÄÄÀï¡£
AWE2024¿ÆÎÖË¹ºãÌù±ßÍÏ²¼ÅÌÊµÕ¹
Ðì×Ü×ÔÐÅµÄ±íÊ¾£ºÔÚ×îÖØÒªµÄÇå½à¸²¸ÇÂÊ·½Ãæ£¬T30 PROÑØÖ±Ïß»ù±¾ÉÏ100%¸²¸Ç£¬×ÀÒÎÍÈ¡¢¼Ò¾ßÖÁÉÙ99%¸²¸Ç£¬±ßÔµÌùµÄ·Ç³£Ë¿»¬·Ç³£½ô¡£µÚÈý·½À³ÒðTUVÈÏÖ¤ ¸²¸ÇÂÊ¸ß´ï98.6%¡£(µÚÈý·½À³ÒðTUV¸²¸ÇÂÊÇå½à²âÊÔÎª2m4¡Á2m4£¬ÓÐÖ±Ïß¡¢ÓÐ½ÇÂä£¬ÓÐ¼Ò¾ÓµÄ»·¾³µÄÒ»¸ö±ê×¼»¯µÄ²âÊÔ³¡¾°) ×÷ÎªÒ»¿îÖ÷Á÷3000-4000Ôª¼¶±ðµÄ×ÔÇå½àÏ´ÍÏÉ¨µØ»úÆ÷ÈË£¬¿ÆÎÖË¹T30 PROÇå½à¸²¸ÇÂÊÖ±±ÆÐÐÒµÆì½¢¼¶É¨µØ»úÆ÷ÈËË®Æ½£¬¼¼ÊõµÄÓÅÊÆÒÑ¾·Ç³£Ã÷ÏÔ¡£
Ã«·¢ÊµÏÖ0²øÈÆ
¼ÒÍ¥Çé½ÚÖÐÁíÍâÒ»¸ö²»µÃ²»ÌáµÄÎÊÌâ¾ÍÊÇÃ«·¢²øÈÆ£¬É¨µØ»úÆ÷ÈËµÄ¹öË¢¡¢Ï´µØ»úµÄ¹öË¢¡¢Îü³¾Æ÷µÄÄÚÍ²¶¼ÓÐÑÏÖØµÄÃ«·¢²øÈÆÎÊÌâ£¬ÉõÖÁ×î¼òµ¥µÄÉ¨°ÑÍÏ°ÑÃ¿´Î´òÉ¨Íê¶¼µÃµ¥¶ÀÇåÀíÒ»´ÎÃ«·¢¡£¸÷Æ·ÅÆ»úÆ÷ÈËÒ²ÍÆ³öÁË¸÷ÖÖ½â¾ö·½°¸£¬ÓÐÍ¨¹ýÖ±½Ó´óÎüÁ¦ÃÍÎüµ½³¾ºÐµÄÒ²ÓÐÅä±¸¹Îµ¶µÄ£¬Ãæ¶ÔÕâ¸öÎÊÌâ£¬¿ÆÎÖË¹ÍÆ³öÁËË«Êá³Ý·À²øÈÆµÄÁé²ø™¼¼Êõ£¬²¢Í¨¹ýÁËÀ³ÒðTUV·À²øÈÆÈÏÖ¤¡£ÎÒÃÇÒ²Í¬ÑùÑ¯ÎÊÁËÐì×Ü¿ÆÎÖË¹µÄÁé²ø™¼¼ÊõÏà¶ÔÓÑÉÌÓÐºÎÓÅÊÆ¡£
AWE2024¿ÆÎÖË¹Õ¹Î»·Å²øÈÆÊµÕ¹(×óÉÏÕ¹Ê¾µ×²¿¹öË¢)
Ðì×Ü±íÊ¾£ºÊÐÃæÉÏÓÐºÜ¶àÇåÀíÃ«·¢¼¼Êõ·½°¸¿É¹©Æ·ÅÆÑ¡Ôñ£¬¶øÎÒÃÇµÄÁé²ø™¼¼ÊõÔòÊÇÍ¨¹ý½ü°ÙÍò´ÎÊµÑé×ÔÖ÷ÑÐ·¢×îÖÕÊµÏÖÁã²øÈÆµÄ¡£ÕâÊÇÎÒÃÇ½øÐÐÁËÎÞÊý´ÎµÄµ÷½ÌµÃµ½µÄ»Æ½ð±ÈÀý£¬ÉõÖÁ¸÷²¿¼þÎ»ÖÃµÄµ÷½Ì¾«È·µ½ÁË1mmÈ¥¶Ô±È£¬Ñ¡ÓÃµÄ²ÄÖÊÓ²¶ÈÒ²ÔÚ²»¶ÏµÄ×éºÏ£¬²ÅµÃµ½ÁËÎÒÃÇµÄÁé²ø™¼¼Êõ¡£ÎÒÃÇ¹âÂòÃ«·¢¶¼ÂòÁËÉÏ°Ù¹«½ï¡£
Ãæ¶ÔÊÐÃæ¸÷ÖÖÏÖ³É¿ÉÂòµÄ½â¾ö·½°¸£¬¿ÆÎÖË¹ÈÔÈ»Ñ¡ÔñÁË×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄÂ·Ïß£¬ÕâÒ²ÊÇÀ´×Ô¿ÆÎÖË¹Ç¿´óµÄÑÐ·¢ÄÜÁ¦ÒÔ¼°¶ÔÑÐ·¢ÍÅ¶ÓµÄÐÅÐÄ¡£
¼¼ÊõÓÅÊÆÀ´×ÔÎÞÊý´ÎµÄ²âÊÔ¡¢µü´úÓëµ÷½Ì
ÎÒÃÇÔÚÓëÐì×ÜµÄ¹µÍ¨ÖÐ£¬ÌØÒâÎÊÁË¼¼ÊõÑÐ·¢µÄÐÄÂ·Àú³Ì£¬±Ï¾¹¿ÆÎÖË¹´Ó×îÔçµÄTEKÊ±´úÆð¾ÍÊÇÒÔ¼¼Êõ´´ÐÂ×÷ÎªÁ¢×ãÖ®±¾£¬ÔÚÅ·ÖÞÓ®ÏÂ´÷ÉµÄ×¨ÀûÖ®Õ½¡¢ÔÚ±±ÃÀ³¬Ô½È«ÇòµÚÒ»µÄiRobot±¾ÖÊÒ²ÊÇÑÐ·¢µÄ¾ºÕù¡£
Ðì×Ü½øÈëÁË¶ÌÔÝµÄ³ÁË¼£¬²¢·ÖÏíµ½£ºÕâÀïÃæµÄ¹ÊÊÂ·Ç³£¶à£¬ÎÒÃÇÍ¨¹ýÎÞÊý´ÎµÄ²âÊÔ£¬ÎÞÊý´ÎµÄµü´ú£¬²»¶ÏµÄµ÷½Ì£¬²»¶ÏµÄ×ö·ÂÕæ¡£²»¶ÏµÄÈ¥¿´×´Ì¬ÊÇÔõÃ´Ñù£¿²»¶ÏµÄÈ¥ÑéÖ¤ÕâÐ©¶«Î÷¡£ÐèÒªÒ»´ÎÒ»´ÎÈ¥ÃþË÷£¬ÆäÊµ¾ÍÊÇ´òÓ²ÕÌÕâÃ´Ò»¸ö¹ÊÊÂ £¬µÀÀíºÜ¼òµ¥¡£
¿ÆÑÐ²¢Ã»ÓÐ½Ý¾¶£¬Å·ÃÀµÄ¿Æ¼¼ÁìÏÈ¾ÍÊÇ½¨Á¢ÔÚÎÞÊýµÄ²âÊÔÊµÑé»ù´¡ÉÏ£¬ÓëÅ·ÃÀÒ»ÏßÆ·ÅÆÊý´Î½»·æµÄ¿ÆÎÖË¹ÔÚÕâÒ»µãÉÏÎÞÒÉÊÇ×îÇå³þµÄ£¬ÕâÒ²ÊÇ¿ÆÎÖË¹ÓëÊÐ³¡ÉÏ²¿·ÖÖ±½ÓÂò·½°¸µÄÓÑÉÌ×î´óµÄÇø±ð¡£
Ð´ÔÚ×îºó£º×Ô2017Äê¿ÆÎÖË¹ÔÚºÚÎå³¬Ô½iRobotÒÔ³¬¹ý50%µÄÊÐÕ¼ÂÊ»ñµÃÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÆ·ÀàµÚÒ»ÃûÒÔÀ´£¬¿ÆÎÖË¹³ÖÐøÒÔ¼¼ÊõÇý¶¯É¨µØ»úÆ÷ÈËÊÐ³¡Ôö³¤£¬½«¸üºÃÓÃµÄÉ¨µØ»úÆ÷ÈË´øÈëÇ§¼ÒÍò»§¡£¿ÆÎÖË¹Ò²²»¶ÏÖúÁ¦ÐÐÒµÌáÉýÉøÍ¸ÂÊ£¬´ø¶¯ÁË²»ÉÙÖÐ¹úÆ·ÅÆ½øÈëÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÊÐ³¡ÇÒÍÆ¶¯Ðí¶àÆäËû²úÒµµÄÔö³¤£¬²¢ÒÔµØ±¦¡¢´°±¦¡¢Çß±¦ÖØÐÂ¶¨ÒåÁË¼ÒÍ¥·þÎñ»úÆ÷ÈË£¬¸ü°Ñ»úÆ÷ÈË¡¢Îü³¾Æ÷¡¢×ÔÇå½à»ùÕ¾Ò»Ìå»¯£¬´òÔì³öÐÐÒµÊ×¸öÒ»Õ¾Ê½¼ÒÍ¥Çå½àÖÐÐÄ¡£¶ÔÓÚÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬¿ÆÎÖË¹»òÐí²»ÊÇ×î¿áìÅ×î»¨ÉÚµÄ£¬»òÐíÒ²²»ÊÇ×î»á½²¹ÊÊÂµÄ£¬µ«Æä¶Ô×ÔÖ÷ÑÐ·¢Óë¶´²ìÏû·ÑÕßÐèÇóµÄÕâÒ»·ÝÖ´×ÅÊÇÖµµÃ¿Ï¶¨µÄ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â