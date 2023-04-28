AWE2023：专访德意营销总经理阮金成、家居研发总监刘晓峰

【天极网家电频道】4月27日，2023年中国家电及消费电子博览会(AWE2023)在上海召开。德意电器在AWE2023上发布了新品大风压油烟机A6Pro、838A，同时也展出了德意蒸烤均衡集成灶等重点产品。展会期间，德意智家营销总经理阮金成、家居研发中心总监刘晓峰接受了天极网助理总编陈波的采访，就德意的产品研发、发展规划，家居产品的设计理念等问题进行了探讨。



AWE2023：德意展台

大风压技术

天极网：德意采用大风压技术的烟机，会随烟道压力而变化功率，加上这一功能，会比没大风压的烟机增加多少成本？

德意智家营销总经理 阮金成：看成本增加多少的话，要看大风压和传统烟机比有哪些升级。第一，是风道要升级，第二，电机要升级。普通烟机都是交流电机，大风压的是全直流变频电机，这就像自然吸气升级到涡轮增压一样。第三，要做大风压(也就是变频)的话，需要有个探头。这样总成本会在15-30%左右，这是我们研发给我的最新的数据。也就是说大风压的成本相对比较高，价值比较高的。



德意大风压油烟机

厨电的智能化

天极网：一直以来，厨房电器的智能化程度、智能家居联动程度都不算高，即使有一些也不太实用。我们注意到德意的烟机多数是专注基本的拢烟排烟功能，较少加装复杂的智能化功能。德意对此在产品理念、未来规划上有什么看法？

阮金成：产品主要有四个维度，颜值，结构，性能，功能。现在很多做智能化的，是在做功能，但是他忽略了性能。其实我们也在做智能化，但我们把科技是用在了性能上，而不在功能上。性能解决消费者使用产品的时候，他的满意度、舒适性。

所以说我们产品的智能化，看起来不是特别多，不是很花里胡哨，但是我把最核心的技术用在最核心的功能、最核心的性能上。这实际上是回归到产品的本身，给消费者带来更多的便捷和舒适。先保证满足厨房的刚性需求，再增加一些消费者能接受的、真正需要的、有价值的功能。



采用全直流变频电机

德意的产品规划

天极网：德意主推大风压油烟机，不过同时也有集成灶、燃气灶、蒸烤箱等其它厨电产品，目前的产品规划是怎样的，占比如何？

阮金成：我们大风压技术不止用在油烟机，集成灶也有做大风压的，可以做到900Pa的风压。只要是带吸烟的，无论是烟机也好，集成灶也好，我们就要多推大风压，因为这是消费者的实际需求。

德意的产品现在总共有12个品类，包括烟、灶、消、集成灶、热水器等等。目前烟灶占到我们所有产品的55%左右，集成灶占35%左右，剩下的是净水、热水等其他品类。

德意最核心的技术还是在于烟、灶、集成灶。我们的初心是想提供给消费者，我们心里认为能过得去的产品。后续我们要把产品做精，做成套系化。比如说蒸烤一体机，数量不会特别多，也就三四个可供选择，所以这类在总的占比里相对要少一点。我想要的是，做一个产品，消费者买一个产品。

天极网：一步一步地前进，非常的脚踏实地。



德意蒸烤均衡集成灶

丽博丽肤板的科技与工艺

天极网：御府和自由时光在设计上十分时尚，其采用的亲肤板材“丽博丽肤板”也有不错的技术特性。在设计上，我们是如何将其与厨电融合到一体化中的？其中的难点在哪里？(警如长期使用下，是否更便于清洁，保持原本的色调，尤其白色材质板材)

家居研发中心总监 刘晓峰：我们丽博的丽肤板有五大高科技，抗变形、防污防指纹、耐划伤、耐腐蚀、耐高温灼伤。五大科技之外，它设计上本身已经解决了客户的一些基本痛点了，我们要做的无非是如何应用在产品中。我们的丽肤板，有很好看的外观颜色。我们根据当下的流行趋势，把这些颜色跟它的实际产品差异化，融入在产品中，就像这次展会的两个产品“自由时光”和“御府”。



丽博丽肤板

最多的难点，我觉得并不是设计上，而是在制造上。因为我们丽肤板有五大科技，必须要很好的制造工艺才能做出来，我们在前期研发中碰到了很多生产的问题。比如说门板做完，封边是无痕的，肉眼看不到它有很多痕迹。它采用的封边带是目前世界上最顶级的，德国最好的封边带，是用德国进口的全自动机器来加工的。这对板材和生产工艺要求非常细致，我们做了大量的实验，现在大家看到的是我们技术和研发团队努力做出来的。刚开始做的时候还到不了这种高精度。所以我们觉得难点不在板材，也不在于设计，而在于如何把高品质、高颜值、高科技结合在产品中，把细节呈现给大家。



丽博家居的“自由时光”

天极网：研发过程花了多久时间呢？

刘晓峰：从开始立项到整个产品推出来，我们用了半年的时间。前三个月基本是在做材料方面的测试。因为痛点我们在行业中已经有所知，很多材料它都是能解决一点解决不了两点。我们通过半年时间跟浙江农林大一块做测试试验，最终把材料做出来，能从形体上、色泽上展示出来，最终形成我们所看到的效果。最终还要片化生产，在片化上我们遇到的问题有加工细节、良品率，这是在研发中碰到最大的难题。我们团队经过了一个多月不懈的努力测试，最终可以保证稳定而高质量的供给，给到所有的消费者。

天极网：好的好的，感谢您接受我们的采访。



丽博家居的“御府”





天极网AWE专题报导：https://www.yesky.com/AWE2023/

关于AWE2023：

AWE2023展会主题为“智科技，创未来”，展会的品类众多，聚焦“智能科技”、“智慧场景”、“创新产品”，展示5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等前沿技术与家电、消费电子行业深度融合的最新创新成果。本届AWE预计有千余家国内外企业参展，展览面积超过15万平方米，覆盖13个展馆。