3分钟DIY养发店级护理？追觅新吹风机“护肤式”头皮养护瞄准千亿养发赛道

【天极网家电频道】正所谓头可断，发型不能乱，但是你得先有头发，有一头好发，这就和你的头皮健康有关系了。头发和头皮护理是全球人们都十分关注的问题，不仅各种洗发水必标头发头皮养护成分，线下的各种头发头皮养护不仅一次动则上百到几百元，耗费的时间也不少但仍然越开越多。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，随着现代生活节奏变快以及亚健康人群增多，82.52%的受访者面临头皮方面问题的困扰，其中51.25%的受访者存在脱发问题，46.26%的受访者存在头皮发痒的问题。有没一种既能在家高效养护头皮头发又能接近养发店的效果的方法？主打以技术创新解决生活疼点的追觅科技推出了头皮护理高速吹风机D10，让头发头皮养护的既要又要成为可能。

(数据来自艾媒咨询)

首先我们来看看追觅科技推出了头皮护理吹风机D10的大前提：人们被头皮问题的困扰以及近千亿的养发。这意味着头发养护已成为市场刚需。而从吹风机市场来看，产品的功能以及技术迭代主要仍是围绕着吹干、护发，针对头皮层面的养护，仍为一片空白。

3分钟在家DIY养发店级护理

据悉，追觅D10在产品设计上，与其他高速吹风机有着显著不同，它更加强调对用户头皮的保护，通过动态调温头皮保护模式、护发精油促渗出风技术和头皮精华促渗出风技术三大技术加持，不仅为用户提供了完美的吹发体验，还在精华的加持下，促进毛囊健康，为头皮注入活力，让头发更加丰盈。

值得一提的是相比传统护发店里的精华涂抹按摩方式，追觅D10通过促渗出风技术，不仅提升了精华的利用率，其相比手抹精油也更容易深入发芯，从而让每一次吹发后头皮都能得到深度的养护。

操作方法也很简单，待头发吹到8成干左右，接上精华风嘴配件吹干头发就能完成头发头皮养护。相对于一次要好几百的养发店，也省去了往返做头发时间和高额的费用。

头皮养护新赛道爆发增长

随着追觅头皮护理吹风机D10的上市，追觅交出了一幅高效高端头皮养护答卷，而这也将成为吹风机行业创新的“新密码”。回顾2023年，追觅高速吹风机凭借首创高转速聚风舱马达和护发精华风嘴等核心优势，在“双11”期间，实现线上核心渠道销售额同比增长107%。在天猫平台，追觅个护销售额同比增长100%。在京东平台，追觅个护销售额同比增长500%，同时还在抖音平台斩获柔顺护发电吹风爆款榜TOP 1;今年“618”期间，追觅吹风机Pocket荣登抖音热卖单品榜TOP1。

成绩背后，主要有两大原因。一方面是追觅赶上了需求升级的消费趋势，迎来了爆发。根据奥维云网数据显示，2024上半年，电吹风零售额达到48.6亿元，同比增长24%。其中，高速电吹风堪称大功臣。另一方面，追觅自身的品牌、技术优势，也为品类的发展提供了重要推力。

以科技创新推动增长

取得如此耀眼的成绩，与追觅自身的品牌、技术优势是强相关的。

过去几年，追觅依托个护、吸尘器、扫地机器人、洗地机等多产品矩阵的布局、多元传播形式，让它触达了万千家庭群体，并且通过产品强大的清洁力、创新力塑造出了专业、高端的品牌形象，同时也吸引了一大批品牌粉丝。

除了品牌，技术创新也是追觅科技的“取胜之道”。过去一段时间里，追觅在智能生活家电领域持续深耕和创新，截至2024年9月30日，追觅科技全球累计申请专利达6004件，已累计获得授权专利2637件。

顺应消费趋势，加之品牌的打造优势，成就了追觅科技在吹风机领域的爆红。从清洁电器到个护产品，追觅科技不断通过技术优势打造出了一款款具有创新性的产品，填补了市场的空白。

把尖端技术用于生活普惠

从行业发展的历史来看，淘汰你的从来都不是你的竞争对手。养发行业近千亿的赛道，去传统养发店更多是上一代人的选择，而重视形象与效率的年轻一代更倾向于省事高效的护理方案，养发行业将被科技逐步变革。追觅致力把尖端技术用于生活普惠，从清洁电器到个护，追觅总能为用户带来惊喜。