AWE2024：TCL光伏展示户用光伏、储能、零碳园区等解决方案

【天极网家电频道】3月14-17日，中国家电及消费电子博览会(AWE2024)将在上海新国际博览中心召开。TCL光伏科技了参加本届AWE展会，展出了旗下的户用光伏、户用储能、一站式智慧能源解决方案、零碳园区解决方案等。



TCL光伏科技展区

TCL光伏科技现场展出了光储+热泵+充电一体化的一站式智慧能源解决方案。TCL光伏科技响应国家乡村振兴战略，基于家庭用户的建筑物表面，提供全方位光伏系统智能解决方案。一方面通过光伏建设帮助传统建筑物实现隔热、保温、加固等功能，促进居住环境的改善：另一方面通过光伏能源建设为用户提升家庭收入，实现经济效益与低碳环保的双发展。



TCL R290三联供热泵

TCL一站式智慧能源解决方案，将光伏组件、能源储存以及热泵技术有机结合，打造完整智能的能源生态系统，推动家庭用能向高效、智能、安全和低碳方向发展。作为其中的核心模块之一，TCL储能一体机采用高安全、长寿命的磷酸铁锂电池，模块化设计，占地仅0.15平方米，即插即用，30分钟快速安装，省时省力省空间，该产品可存储光伏电站产出的电能，最大化使用清洁能源，可为家庭提供持续供电（应急备电）、节约购电成本、实现峰谷电价获利。



户用储能解决方案，零碳园区解决方案

在旁边展示了汽车充电场景，背后则是光伏发电及户内用电场景。旁边还有多个TCL储能柜，展示了户用储能解决方案。



TCL中环

TCL光伏科技还展示了零碳园区解决方案，现场可看到包括工商业光伏、BIPV、工商业储能、渔光互补、漂浮电站等等多种应用场景。



零碳园区解决方案

在工商业领域，TCL光伏科技根据工商业主的用能需求，提供从踏勘、开发、设计到实施与运维等全流程数智化分布式光伏解决方案及定制融资服务，协助工业园区、物流园区、专业园区及商业综合体等实现绿能转换，助力达成“双碳”目标，加快企业绿能指标获取。



TCL中环



N型、P型双面双玻组件

TCL中环也同台参展，展出了N型、P型双面双玻组件、G12单晶硅片等先进制造能力。



G12单晶硅片

更多前沿技术与创新产品，可以到上海新国际博览中心参观，亲身体验新科技。

展馆地址：上海新国际博览中心(浦东新区龙阳路2345号)





关于AWE2024

由中国家用电器协会主办的2024年中国家电及消费电子博览会(AWE2024)定于2024年3月14-17日在上海新国际博览中心举办，展会规模15万平方米。作为全球三大家电及消费电子展之一，AWE将汇聚千余家全球领先的家电和消费电子企业，为观众带来数万件最具科技含量的创新产品和技术解决方案。今年的AWE展会以“智能科技，创享生活”为主题，集中展示智能科技、智慧场景和创新产品，引领家电与消费电子产业的发展趋势和消费方向，实现全域价值的升维。

AWE2024以“智能科技，创享生活”为主题，将聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果，集中呈现高端化、定制化、场景化的智慧物联生活解决方案以及智能家电、智能家居、消费电子、3C数码、智慧显示、智慧娱乐、智慧健康、智慧出行等领域的创新，让观众可以一-站式体验充满科技感的智慧生活。AWE2024还将进一步跨界、破圈，为消费者开启未来生活新征程。AWE也是洞察全球家电及消费电子产业技术发展方向、投资热点和消费趋势的绝佳平台。