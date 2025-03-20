AWE 2025：TCL冰洗大放异彩，重新定义食材储鲜与洗护新标准

【天极网家电频道】2025年3月20日，中国家电及消费电子博览会AWE在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。本届展会以“AI科技、AI生活”为主题，吸引千余家全球领先的家电及消费电子企业参展，全景展示家电及消费电子领域的前沿成果，呈现AI赋能的智慧生活新产品、新方案、新场景。在这场科技盛宴中，TCL首发了冰麒麟系列冰箱、冷布丁系列冰箱和双子舱洗烘护集成机、小蛮腰P6洗衣机等新品，通过超薄平嵌美学、原创分子磁鲜科技、伏羲AI大模型、AI超级筒等创新技术，重新定义家庭食材储鲜与洗护的标准。

在TCL冰箱展区上，针对多口之家的全能旗舰冰麒麟系列冰箱，吸引了众多目光。以594mm超薄机身、两侧仅需预留0.4cm空间，实现了无缝嵌入设计，完美融入标准橱柜;其- 40℃深冷锁鲜黑科技突破传统，极大提升速冻效率，减少刺破细胞壁的数量，避免猪肉牛排等食材解冻时的血水流失，最大程度保留其营养与口感。此外，还有真双系统设计，即冷藏、冷冻独立双系统设计，配合多点离子杀菌与T-Fresh冷抑菌技术双净味，彻底解决串味难题，杀菌率达到99.99%，病毒杀灭率达到99.9%，除味率达到99.8%。

冷布丁系列冰箱则采用580mm超薄机身，精准对齐60cm标准橱柜，左右零缝隙，释放厨房空间。它还搭载了全自动急速制冰系统，只需60分钟就可以完成制冰全流程，独立制冰仓设计不仅让用户取冰方便且冰块无异味，满足高端冰饮需求。此外，-40°C深冷锁鲜技术，瞬间锁住食材营养。

目前这两大系列冰箱已经开售，冰麒麟系列首发价3999元起，国补后3199元，冷布丁系列首发价3799元起，国补后3039元，有感兴趣的小伙伴可以抓紧活动价入手。

在展区上还可以看到TCL利用伏羲AI大模型打造的全新AI冰箱，具备AI保鲜与AI节能降噪特点。AI保鲜功能能有效延长食材的保鲜期;AI 节能降噪能根据使用习惯与环境自动优化运行，降低能耗与噪音，节能环保且安静舒适。

为了达到更好的食材保鲜效果，TCL还推出了第二代“原创分子磁鲜科技”，通过电磁结合永磁的创新设计定格细胞分子运动，从而让食材进入“休眠状态”，实现15天的长效保鲜，为用户提供更健康、新鲜的食材。

接着是TCL洗衣机展区，双子舱洗烘护集成机在现场也备受瞩目，采用超薄平嵌设计，完美融入家居环境;智慧柔烘功能可自动识别羽绒等面料衣服并匹配合适的烘干程序，有效呵护衣物;一站式洗烘护服务，无需二次转移衣物，节省时间与精力。

现场展出的还有小蛮腰P6洗衣机，拥有0.95洗净比，三重水流设计配合蜂巢内筒，在高效洗净衣物的同时，还减少对衣物的磨损。

TCL同样基于伏羲AI大模型打造了全新AI超级筒，并应用于TCL T7R Pro洗衣机上。它可识别衣物材质、脏污程度等数据，并提供高效的洗涤解决方案。AI超级筒还拥有540mm超大筒径，衣物摔打高度提升40mm，外加 6D提升筋模拟人手揉搓，不仅实现1.31高洗净比，同时还能减少衣物损伤，带来智能、高效的洗衣体验。

此外，它还具有AI智慧洗涤功能，可自动感知衣物重量以及污渍情况，精准控制洗涤剂的投放量与洗涤模式，既洗净衣物又能避免洗涤剂不足或残留问题。

TCL冰洗此次在AWE 2025的惊艳亮相，为用户展示了多项搭载了颠覆性科技的冰洗新产品，同时还带来平嵌设计、分子保鲜、AI超级筒等硬核科技，彰显了其强大的技术研发实力与创新精神，也为整个冰洗行业提供了新思路与方向，推动其产品向智能化、人性化不断迈进。