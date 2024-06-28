既要高体验又要质价比 TCL Q10K Mini LED电视

【天极网家电频道】无论是性能顶格的超级旗舰，还是平价巨幕电视，伴随着高规格Mini LED背光的普及，现在我们能够更轻松地获得更优质的影音体验。在2024年，TCL Mini LED电视的家族迎来更多新成员，不仅限于更新换代至“K”的各系列，新品Q9K与T7K也加入高规格Mini LED电视的行列，为消费者带来前所未有的丰富选择。

在新一代Mini LED电视中，属于经典Q10系列的TCL Q10K十分值得加入选购参考，它与同代Q10K Pro成为双旗舰组合，同时价格相比Q10K Pro更显亲民。Q10K能否延续爆款传奇，并为用户带来更进一步的高端影音体验呢？

外观方面，TCL Q10K延续了电视超薄一体化的趋势，正面边框相比前代进一步缩窄，带来屏占比与观看沉浸感的进一步提升，侧边框、底边等部分继续采用简约大气的深色金属材质与表面拉丝工艺，使得电视观感更加浑然一体。

TCL Q10K拥有65/75/85/98英寸四种版本，可使用支撑稳固的落地式两侧支架，左右各三颗螺丝连接至机身后盖，并通过不同孔位调节安装高度。不同于前代产品，Q10K的支架安装点相对更接近机身侧边，因此较大尺寸版本对电视柜长度有一定要求。

TCL Q10K机身背面采用边缘以弧面向边框处收窄的一体式背板，没有“小书包”或台阶式背板，下部左右为接口区域，上部则配备了“ONKYO ULTRA-BASS”标识的低音单元与反射式天空声道的扬声器。

作为TCL新一代典藏级Mini LED电视，Q10K对硬件进行了全方面堆料，最直观的提升无疑是Mini LED背光分区数。65、75和98英寸版本分别提升至1512、2160和2592个背光分区，更多分区有助于提升电视控光精细度，也能够呈现更高对比度、贴近现实观感的画面效果。

同时，它也搭载了TCL量子点Pro 2024技术，采用升级版四元量子晶体Pro，拥有98%DCI-P3色域与Delta E<0.99的专业级色准表现，结合A++蝶翼星曜屏高原生对比度、无漏光的优质特性，能够呈现更加通透自然的色彩。

亮度方面Q10K也迎来全系升级，65英寸版峰值亮度提升至3500nits，75/85/98英寸版均提升至3800nits，远超同级平均水平。而更重要的体验提升来自TCL全域光晕控制系统，从发光芯片到控制算法再到屏体成像的全链路优化，能够为用户解决解决Mini LED电视的一大顽疾。

SoC方面，TCL Q10K依旧采用领曜芯片M2+TXR Mini LED画质增强芯片组合，拥有丰富的图像增强与解码功能，并搭载众多TCL自研画质调校算法，结合强大的AI感知能力，能够以像素级对图像进行调校。接口方面则延续前代全能高速率配置，丰富的接口类型充分适配用户多样需求。

音频方面，2024年TCL为多款更新至“K”一代的电视配备了更强劲的音频硬件，这台Q10K就配备了2.1.2声道Hi-Fi级专业音响，相比前代产品在声道数、单元数、总功率、功放芯片等方面均有升级，且通过多家认证。在系统内，Q10K也支持丰富的音效调节功能，包括环境声场自适应、声音增强、DTS音频降噪等。

自2023年以来，TCL新品电视均迎来新一代灵控桌面操作系统，它采用一改传统横向分区+瀑布流内容呈现的全新UI界面，可以说颠覆了传统智能电视操作逻辑，在交互上使电视桌面向手机桌面看齐，通过个性化的场景页设计与卡片布局，实现类比手机桌面APP布置的定制化体验。

小结

2024年TCL常规旗舰电视中的双生产品Q10K Pro与Q10K，无疑能够为我们带来越级体验，成为同价位电视的翘楚。这也与它的定价策略密不可分，在刚刚过去的618年中大促活动中，我们体验的Q10K在价格方面更显亲民，且极具吸引力与记忆点：65英寸版6499元，大到98英寸巨幕也不超过2万元，相比它的前代产品甚至实现增配又减价。TCL电视在京东家电品类竞速榜的持续领跑，也从一个侧面向我们提前透露了Q10K的2024爆款地位。