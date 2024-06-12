以产品创新突破户用光伏渗透率 华宝新能重新定义家庭绿电

【天极网家电频道】近日，华宝新能发布了两个全新的家庭绿电解决系统，正式进军户用光伏(分布式光伏)、家庭储能市场。中国拥有全球最大的光伏产业链。2017年到2023年，无论是集中式光伏还是分布式光伏(户用光伏)发展都非常迅猛。来自集邦咨询的预估，2024年全球市场增长前景仍然不错，对于中国光伏制造业企业来说仍然是个好赛道。

2024年全球光伏新增装机预测 数据来源：集邦咨询

作为上市公司及便携储能全球领导品牌的华宝新能，想必和后入新能源汽车市场小米一样，通过深度市场分析，了解行业疼点，并看到了新的机遇。

目前户用光伏市场的主要品牌是华为、晶科、正泰安能、天合富家、创维光伏、中来股份、阳光新能源，面对这些体量巨大的行业大佬，华宝新能研发一套和所有品牌都不一样的家庭绿电解决方案。

户用光伏的上半场：传统户用光伏商业模式与产品形态遭遇瓶颈

在谈华宝新能的全新解决方案之前，我们先看看传统户用光伏的问题，户用光伏装机增速下滑(包括渗透率难以提升)与传统户用光伏产品形态和商业模式有一定关系。传统的户用光伏商业模式多为全款、光伏贷、租赁，进行并网消纳的收入模式，随着2023年光伏贷问题频发以及各地限制消纳(自家发电给当地电网增加收入)，增速立即下降，户用光伏的上半场的爆发基本是一个政策+资本+金融的结果，真正纯自用模式占比不高。

传统户用光伏产品形态主要通过提供光伏组件、逆变器、储能系统、控制系统以及一体化安装，光伏组件基本上也是采用方形太阳能板安装于房顶，或者搭棚。在产品形态上的疼点包括：1施工/安装维护比较麻烦，产品多线路复杂，尤其是安装服务无法覆盖的偏远地区。2 对房屋外观有较大影响，整体不美观也会影响小区整体景观，在一些地区甚至会影响到房屋保险。3 整体价格相对较高，一般近10万起跳，如果不采用租赁或贷款模式，普通用户难以承担。4 技术大部分是2016-2017年的方案，用户体验不佳。

户用光伏的下半场：灵活美学与用户体验将成主流

面对传统户用光伏的模式和产品形态疼点，华宝新能带来全新的全场景家庭绿电解决方案：无感切换的用户体验，更符合美学的高效光伏瓦融合，灵活简单且丰俭由人的组建方式。

1 灭霸级的用户体验：20毫秒UPS级无感切换，远快于行业3-5秒的切换水平

家庭储能最核心的就是应急，在遇到各种情况导致停电后确保家庭用电，保证现代化的生活，尤其如果家里有医疗设备就更加重要，这也是为何近年别墅业主开始大量安装家庭绿电的原因，高净值人士对家庭能源的稳定性有着极高的要求。然而有一个大家都知道的常识，部分家庭电器一旦断电后是需要重新打开，譬如路由器断电全家的智能设备都要重新连接，而且一旦突然断电或者断电后突然来电就有着烧毁的可能性，譬如个人电脑里面的硬盘因为突然断电导致烧毁的案例数不胜数，为了保护重要的数据一些朋友就会配备UPS实现毫秒级无感切换，突然断电后确保电脑有一个安全的关机时间。

目前不少户用光伏品牌的解决方案中，停电切换仍然需要数秒时间，也就意味着全屋全部断电一波再来电。一旦停电，所有的家庭都会停止工作，然后需要重新一一打开，一一联网。如果是是晚上的话，家庭成员还要受到全屋黑灯再亮灯的惊吓。号称技术遥遥领先，作为户用光伏的高端品牌某为的中国家庭绿电方案，在其官网最新介绍页面中看到断电后需要3秒供电，而该品牌的日本方案更需要5秒才能切换完成。

华宝新能的家庭绿电方案，以UPS级的技术实现停电20ms内自动切换，确保重要设备不断电。要实现这一点在技术上并不容易，毕竟整个家庭用电可不是一个大几百瓦的电脑，空调、冰箱、电视、电脑、各种电灯、网络搞不好烤炉还在烤鸡，华宝新能的技术负责人表示，这是深耕消费新能源领域的华宝新能一开始就看到的用户需求，所以在研发产品的时候就考虑到无感切换技术，实现一个技术壁垒。

2 建筑美学差异：XBC光伏建筑一体化 VS 传统TOPCon屋顶补丁

左图为华宝新能光伏瓦 右图为传统户用光伏组件

别墅、独立屋业主作为高端用户，对美学是有着一定要求的，传统户用光伏组件一般是基于TOPCon的大方块，在屋顶安装后犹如一块块大补丁，直接房屋外观。不仅这些高端业主比较难以接受，在一些发达地区由于对小区整体有美观要求，这类户用光伏是无法安装的。另外安装TOPCon这类大组件由于需要打比较深的爆炸螺丝才能固定，对房屋结构带来一定影响，甚至会影响到房屋保险，如果在台风灾害频发的地方也要特别担心，后续的屋顶维护清洁也是问题。

面对传统户用光伏的疼点，华宝新能带来了基于XBC晶硅多曲技术的Smile光伏瓦，瓦顶是全人类历史上用得最多的屋顶，几乎是全世界最能接受的屋顶美学方案并且也十分容易清洁维护。华宝新能提供深红色和深蓝色两个配色，能满足绝大多数的屋顶颜色需求。为了保证不同颜色的光伏瓦能够实现更好的透光率和光电转换率，华宝新能还专门研发了相关的烤漆技术，再次构建技术壁垒，实现科技美学的融合。

3 组建落地难度对比：全球首创的DIY灵活搭建 VS 必须专业团队安装

除了一些灾难频发的地区外，偏远地区对户用光伏的需求也是非常刚性的，毕竟偏远地区的供电几乎都不稳定，断电都是家常便饭，叠加新能源电动车和汽车的出行普及，偏远地区用户的能源独立越发重要。

传统的户用光伏解决方案由于设备多且复杂，除了方案价格较贵，安装运输也比较复杂。而深耕户外电源的华宝新能在DIY组建光伏有着多年的技术积累，其全球首创DIY小型家庭储能系统Jackery Navi 2000只需要基本电工知识就可以通过插拔线路实现安装，搭配与普通瓦片兼容的XBC晶硅多曲光伏瓦就能实现简单的DIY组建，只需要基本电工和普通瓦工即可。光伏瓦可以根据自己的预算购买发电面积，储能系统也可以根据自己预算堆叠组建，即使是偏远地区的用户也可以轻松实现能源独立、用电自由。

写在最后：

亚当・格兰特作为沃顿商学院最年轻的终身教授，在其《离经叛道》一书中对开拓企业(先发)和定居企业(后发)进行过分析，虽然两者各有优势，但定居企业成功概率远高于开拓企业主要是因为定居企业能够清晰看到市场需要什么。2024年小米SU7上市，不少同行笑称“小米来晚了”，然而小米SU7轿车不仅成为乘联会的新能源销量前十榜单的常客，销量也超越不少传统汽车品牌的新能源桥车。华宝新能的全新解决方案以美学融合和便捷安装让户用光伏得到更好的普及，同时在技术上也带来了极大的用户体验升级，不仅重新定义了家庭绿电，也将助力户用光伏持续增长，为全球人类守护一个绿色的未来。