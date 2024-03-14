AWE2024：创维集团展示壁纸电视、户用光伏、汽车等新品

【天极网家电频道】3月14-17日，中国家电及消费电子博览会(AWE2024)将在上海新国际博览中心召开。创维集团了参加本届AWE展会，展出了旗下的壁纸电视、Mini LED电视、商用多膜COB显示屏、互联网空调、洗烘一体机、超薄烟机灶具、剃须刀小家电、酷开电视、创维汽车、户用光伏等全矩阵新品。



AWE2024创维展区

壁纸电视是创维近年来的拳头产品，2023年推出的a7d pro，沿袭了其独有的无缝贴墙设计，并通过重构纯平背板，实现了机身与墙面的真正“零距离”贴合。



创维壁纸电视A7D Pro

创维壁纸电视将传统电视背后凸出的“小书包”变没了，呈现超薄无缝贴墙的形态。从而使电视与墙面的自然融合、与家装风格的和谐百搭。

在现场还可看到一台更大的壁纸电视Q9E：



创维壁纸电视Q9E

现场还有创维Mini LED电视85A5D Pro，主打音画质。它具有Mini LED画质，采用创维联合京东方定制高通透面板，有178度超广角可视；内置回音壁、哈曼调音、12个声学单元，搭配低音鼓、三分频，音质强劲。



创维Mini LED电视85A5D Pro

创维商用产品，创维商用多膜COB显示屏：



创维商用多膜COB显示屏



创维互联网空调



小型洗烘一体机

创维超薄烟机、灶具，采用白色设计。烟机薄至180mm，约节省50%的厨柜空间；首创折叠双开合，全面拢烟不跑烟；烟灶联动点火，做饭自动排烟。



创维超薄烟机、灶具



折叠双开合



光剑设计的创维剃须刀



美兹剃须刀，红圈单反设计



酷开八晶Mini LED电视K6

创维光伏也在现场展示了光伏、储能、数字运维系统等产品及解决方案。



创维光伏产品展示



光伏组件，储能产品

现场还能看到创维展示的最新汽车，造型相当酷。



创维汽车

更多前沿技术与创新产品，可以到上海新国际博览中心参观，亲身体验新科技。

展馆地址：上海新国际博览中心(浦东新区龙阳路2345号)





关于AWE2024

专题报导：www.yesky.com/awe2024/

由中国家用电器协会主办的2024年中国家电及消费电子博览会(AWE2024)定于2024年3月14-17日在上海新国际博览中心举办，展会规模15万平方米。作为全球三大家电及消费电子展之一，AWE将汇聚千余家全球领先的家电和消费电子企业，为观众带来数万件最具科技含量的创新产品和技术解决方案。今年的AWE展会以“智能科技，创享生活”为主题，集中展示智能科技、智慧场景和创新产品，引领家电与消费电子产业的发展趋势和消费方向，实现全域价值的升维。

AWE2024以“智能科技，创享生活”为主题，将聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果，集中呈现高端化、定制化、场景化的智慧物联生活解决方案以及智能家电、智能家居、消费电子、3C数码、智慧显示、智慧娱乐、智慧健康、智慧出行等领域的创新，让观众可以一-站式体验充满科技感的智慧生活。AWE2024还将进一步跨界、破圈，为消费者开启未来生活新征程。AWE也是洞察全球家电及消费电子产业技术发展方向、投资热点和消费趋势的绝佳平台。