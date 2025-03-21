追觅首款洗烘套装亮相AWE2025，以首创技术破局高端洗护市场

【天极网家电频道】2025年3月20日，AWE2025在上海新国际博览中心正式开幕。此次展会上，追觅科技正式发布首款洗衣机与干衣机套装，标志着追觅科技正式迈入高端洗护市场。追觅智能超感双直驱洗烘套装不仅突破了传统家电的性能瓶颈，更以智能、精细和高效的洗护体验，为消费者带来全新的高端家居解决方案。

重新定义洗护标准：全球首创双直驱技术

长期以来，传统洗衣机和干衣机大多沿用皮带传动系统，不仅能量损耗大，噪音高，还容易因长期使用导致皮带松弛甚至断裂，影响洗护效果。追觅科技以创新技术彻底颠覆这一传统，全球首创“双直驱技术”，即在洗衣机与干衣机中同步搭载磁悬浮直驱电机(DD电机)，实现从动力传输到智能控制的全链路升级。通过取消皮带结构，追觅双直驱洗衣机不仅将洗涤噪音降至行业最低水平(≤58dB)，而且精准控制1:1正反转，有效解决了衣物缠绕打结的难题，进一步提升洗护的温和度和洁净度。

此外，搭载AI全域瀑布洗i-X Spray™技术，这款洗衣机通过一投二混三喷淋的智能洗涤模式，使洗涤时间缩短40%，35分钟即可完成传统60分钟的清洁效果，为消费者带来了更高效节能的洗护体验。其创新设计的双舱精护墨盒突破了传统单一洗涤模式，可智能投放羊毛、丝绸、婴儿服、冲锋衣等不同面料的专属洗护剂，无需频繁更换墨盒，即可实现专业级的衣物护理，真正满足高端用户对精细洗护的需求。

突破传统干衣模式：智能烘干，专业级衣物护理

不仅在洗涤环节展现技术革新，追觅干衣机同样实现了行业的突破。搭载AI超感直驱烘干技术，干衣机能够精准感应温湿度，实现“速干0盲区”，即使是厚重的羽绒服也能均匀彻底烘干。不仅如此，其纳米冷蒸汽塑型功能更是让家庭干衣进入护理时代，通过雾化微米级水蒸气，可快速去除褶皱与异味，让衣物焕然如新，用户无需额外熨烫，即可在家享受高端干洗店级别的护理服务。

针对羊毛、羊绒等高级面料，干衣机采用36°C低温柔烘技术，避免高温烘干带来的纤维损伤，保持衣物的蓬松质感。与此同时，五重渐进式毛屑拦截系统有效解决了传统干衣机的毛屑残留问题，高达99.8%的过滤率确保衣物洁净如新，彻底消除了宠物毛发和衣物絮屑对洗护体验的影响。

除了技术上的突破，追觅洗烘套装在设计上也展现了极致的现代家居美学。产品采用纯平全嵌设计，机身厚度仅600mm，与橱柜无缝融合，彻底告别传统家电的突兀感，使高端洗护家电真正融入现代家居环境。IMD电镀银工艺让机身更具质感，同时具备高度耐磨损性，长久使用依然保持光洁如新。 隐藏伸缩旋钮的极简交互逻辑搭配APP远程智能控制，使用户能够随时随地掌握洗护进度，轻松预约洗涤或烘干，让家居生活更智能、更便捷。

从智能清洁到高端洗护：追觅科技的“技术复利”战略

从无线吸尘器、扫地机器人，到智能洗地机和高速吹风机，追觅科技在智能清洁市场已建立起成熟的产品生态。而今迈入高端洗护领域，不仅是其品类的扩展，更是技术复利战略的进一步落地。高速数字马达技术作为追觅科技的核心竞争力，早已在吸尘器和吹风机等品类中得到验证，而这一核心动力技术同样适用于洗护家电，使追觅科技在跨品类技术复用方面具有得天独厚的优势。

在行业普遍陷入“转速更高、容量更大”的参数内卷之时，追觅科技以用户体验为核心，从消费者的痛点出发，针对洗护噪音、衣物缠绕、洗涤时间、特殊面料护理、毛屑残留等问题进行针对性创新，真正以智能科技提升日常生活的便利性和品质感。

在AWE 2025的舞台上，追觅洗烘套装不仅仅是一款产品，更是一种对未来家居生活方式的探索。当技术的突破与消费者需求相互共振，当智能创新与家居美学深度融合，行业革新的机遇便应运而生。

追觅科技正以技术创新打破行业边界，以双直驱技术、智能洗护体验和极简家居设计重新定义高端家电市场。或许正如追觅科技所坚信的，让技术回归本质，帮助用户更从容地生活。未来已至，这一场由磁悬浮直驱电机引领的洗护革命，或将成为高端家居市场的新风向标。