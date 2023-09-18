自己DIY安装或全家桶！全面解读户用光伏关键设备及知名品牌

【天极网家电频道】得益于省电省钱甚至供电收益，近年来户用光伏快速发展，不少传统光伏品牌以及科技家电品牌都推出了全套的户用光伏解决方案，从安装到维护都十分完善。但对于一些朋友来说价格也许存在偏高，通过互联网平台采购心仪的户用光伏设备然后自己少施工队安装是更加灵活省钱的办法，某宝平台也有很多商家可以提供不同的品牌设备供选择。这一点就像电脑里面的品牌机和组装机，或者家装里面的全包和半包一个道理。

来自华为户用光伏的方案介绍

另外部分光伏品牌也提供一些可选的灵活方案，这个时候就要先了解自己的需求，了解不同设备的性能指标，才能更好的组建自己的户用光伏系统。另外组建户用光伏也要关注LCOE度电成本。那我们就来看看户用光伏系统都包含哪些关键设备，最后再为各位推荐知名的品牌。

户用光伏系统通常包括以下几个关键设备：

光伏电池板(太阳能电池板)：



光伏电池板，也称为太阳能电池板，是光伏发电系统中的核心组件，主要用于将太阳能转化为直流电能。常见的太阳能电池板类型包括单晶硅、多晶硅和薄膜电池板。

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原理：光伏电池板中的光伏电池利用光电效应，将太阳辐射能转化为电能。光伏电池由半导体材料制成，并通过两个不同电荷的层来产生电压。当太阳光照射到光伏电池表面时，光子与半导体材料相互作用，产生电子和空穴，从而形成电流。

光伏电池板主要有以下几种类型：

单晶硅太阳能电池板：由单晶硅材料制成，具有较高的转换效率和较好的光吸收能力，但成本较高。

多晶硅太阳能电池板：由多晶硅材料制成，制造工艺较简单，成本较低，但转换效率略低于单晶硅电池板。

薄膜太阳能电池板：采用非晶硅、铜铟镓硒等材料，制造工艺较简单，可弯曲、可裁剪，但转换效率相对较低。

性能指标：

峰值功率(Pmax)：光伏电池板在标准测试条件下所能输出的最大功率。

效率(η)：光伏电池板将太阳能转化为电能的能力，一般以百分比表示。

开路电压(Voc)：当光伏电池板的输出端口未连接负载时，电路的电压。

短路电流(Isc)：当光伏电池板的输出端口短接时，电路的电流。

填充因子(FF)：描述光伏电池在最大功率输出点上电流和电压之间的关系。

度电成本(lcoe)：是指平准化度电成本，平准化度电成本是对项目生命周期内的成本和发电量先进行平准化，再计算得到的发电成本，即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值。

特点：

环保：光伏电池板是可再生能源设备，不产生二氧化碳等污染物。

寿命长：正常使用条件下，光伏电池板具有较长的使用寿命。

模块化：光伏电池板可以灵活组装、并联或串联使用，以满足不同的发电需求。

适应性强：光伏电池板适用于不同环境条件下的发电，可以安装在屋顶、地面和其他地方。

光伏电池板是当今最常见、最重要的太阳能转换设备之一，广泛应用于户用光伏发电系统、商业光伏发电项目以及大型光伏电站等领域，并对能源可持续发展起到积极的推动作用。

逆变器(变流器)：

逆变器是光伏发电系统中的关键设备之一，主要功能是将直流(DC)电能转换为交流(AC)电能，以便于光伏系统的电能输出与电网或负载的连接和使用。

展会上的逆变器展示(天极网原创拍摄)

原理：逆变器利用电子器件将直流电能转化为交流电能。当光照射到光伏电池板上，光伏电池产生直流电能，然后通过直流输入端口输入到逆变器，逆变器内的电子器件将直流电能转换为交流电能。逆变器输出的交流电能可以与电网连接，供给电网使用，也可以直接供给负载使用。

类型：

独立逆变器：单个逆变器与一组光伏电池板连接，适用于小型和中型的光伏发电系统。

中央逆变器：一个大型逆变器与多组光伏电池板串联并联连接，适用于大型光伏发电系统，具有集中监控和控制的优势。

微逆变器：每个光伏电池板都配置一个微逆变器，独立工作，适用于需要优化发电效率和灵活性的场景。

功能：

电能转换：逆变器将光伏电池板产生的直流电能转换为与电网或负载兼容的交流电能。

功率调节：逆变器可以根据光照强度的变化调节输出电流和电压，以实现最佳的电能输出。

反向保护：逆变器具备反向保护功能，可以防止电能从电网倒灌到光伏电池板，保护光伏电池板的安全。

控制与监测：逆变器通常具备远程监测和控制功能，可以实时监测系统的运行状态、发电功率等，并进行故障诊断和报警。

性能指标：

输出功率(AC功率)：逆变器能够输出的最大交流功率。

转换效率：逆变器将直流电能转换为交流电能的效率，一般以百分比表示。

输入电压范围：逆变器能够接受的直流输入电压的范围。

波形质量：逆变器输出的交流电波形质量应符合电网的标准和要求。

逆变器在光伏发电系统中具有重要作用，它能够将光伏电池板产生的直流电能转换为交流电能，实现光伏电能的高效利用和稳定输出。同时，逆变器还提供监控、保护和控制等功能，确保光伏发电系统的安全和可靠运行。

电池储能系统：

在户用光伏系统中，电池储能是将光伏电池板发电的多余电能储存起来的可选方案，以备日常用电或在夜间或阴天供电使用的一种解决方案。它可以提高光伏系统的自给自足能力和能源利用效率。

美的户用储能系统

组件及原理：

BMS(电池管理系统)：BMS负责监控和管理电池组的状态和性能，确保电池的安全运行和最佳性能。

光伏自供：在户用光伏系统中，首先满足家庭用电的需求。光伏发电可以直接供给家庭用电设备使用，如照明、电器等。

电池储能：当光伏发电产生的电能超过家庭用电需求时，多余的电能会被充入电池储能系统中，电池组将其转化为化学能进行储存。

夜间供电：在夜间或阴天等情况下，当光伏发电无法满足家庭用电需求时，可以从电池储能系统中提取储存的电能，经过逆变器转换为交流电供电使用。

优势和应用：

自给自足：电池储能系统可以提高户用光伏系统的自给自足能力，减少对电网的依赖，以更大程度上利用太阳能。

储能平滑：电池储能系统可以平滑存储和释放电能，提供稳定的电力供应，减少光伏发电的间断性。

能源调度：户用光伏系统与电池储能系统结合，可以根据家庭用电需求和光照情况，实现对电能的灵活管理和调度。

应急备用电源：电池储能系统可以在停电或紧急情况下，提供备用电源，保证关键设备和应急需求的持续供电。

通过电池储能系统的应用，户用光伏系统可以更好地利用太阳能资源，提供稳定、可靠和可持续的电力供应，同时降低对传统电网的依赖，促进可再生能源的普及和使用。

储能设备性能指标：

容量：储能设备可存储的电能总量，一般以千瓦时(kWh)表示。较大容量的储能设备可以提供更长时间的备用电力。

充放电效率：储能设备在充电和放电时的能量损耗情况，一般以百分比表示。高效率的储能设备可以最大限度地提供可用电能。

响应时间：储能设备从接收到信号到开始输出电能的时间，响应时间越短，系统的响应速度越快。





支架和安装系统：

用于安装光伏电池板的支架和安装系统，通常是由铝合金或不锈钢制成，以确保安全和可靠性。支架和安装系统包括支架结构和安装配件，其设计和安装方式对光伏系统的性能和安全性有重要影响。

支架结构：

屋顶支架：屋顶支架是用于安装光伏电池板在房屋屋顶上的支架结构。常见的屋顶支架包括倾斜式和平行式。倾斜式支架将光伏电池板以一定角度安装在屋顶上，以获得较好的太阳能接收效率。平行式支架将光伏电池板水平安装在屋顶上，适用于平面屋顶。

地面支架：地面支架是用于安装光伏电池板在地面上的支架结构。它通常采用倾斜角度较大的结构，以使光伏电池板面向太阳，最大程度地接收太阳能。

安装配件：

支撑结构：支撑结构是支持光伏电池板的支架构架，通常由金属材料(如铝合金、不锈钢)制成，具有强度和耐腐蚀性。

连接件：连接件用于连接和固定支架结构的各个部分，确保整个支架系统的稳定性和安全性。

安装夹具：安装夹具用于固定光伏电池板在支架上，通常采用特殊设计的夹具，以确保光伏电池板的稳固固定和安全性。

导轨系统：导轨系统用于安装光伏电池板，并提供灵活性和可调节性，以适应不同尺寸和布局的光伏电池板。

安装要点：

结构强度：支架和安装系统需要具备足够的强度和稳定性，以承受光伏电池板的重量和外部环境的影响。

方向和角度：支架和安装系统的设计应使光伏电池板能够最大程度地接收太阳能，根据当地的太阳高度和方位角选择合适的安装方向和角度。

防水和防腐：屋顶支架需要采取防水措施，确保屋顶不受到渗水和漏水的影响。地面支架需要进行防腐处理，以提高其耐久性和使用寿命。

安全管理：安装过程中需要严格遵守安全规范，确保施工人员的安全，并避免损坏屋顶或其他结构。

支架和安装系统在户用光伏系统中起着关键作用，它们能够提供稳定的支撑和安全的安装环境，确保光伏电池板的正常运行和最佳发电效率。正确的支架和安装系统设计和施工可以提高系统的性能和可靠性，并确保系统的安全运行。

支架性能指标：

承载能力：支架系统需要能够承受光伏组件的重量，并抵抗风、雨、雪等外部载荷和环境变化。

抗风能力：支架系统需要具备良好的抗风性能，能够稳定地抵抗强风引起的位移和振动，确保光伏组件的安全稳定。

耐久性：支架系统应具有较长的使用寿命，能够在长期的户外环境中抵御腐蚀、氧化和紫外线辐射等因素的侵蚀。

调节性能：支架系统应具备一定的调节性能，以适应不同地区、不同季节和不同倾斜角度的安装需求。

安装系统性能指标：

安装效率：安装系统应具备高效的安装工艺和操作流程，以提高安装速度和效率。

灵活性：安装系统应具备一定的灵活性，以适应不同屋顶类型、结构和形状的安装需求。

维护便捷性：安装系统应具备良好的维护便捷性，方便日常保养、检修和维修，减少维护成本和时间。

安全性：安装系统应符合相应的安全标准和规范，确保安装过程和结果的安全可靠，减少事故风险。

优秀的支架和安装系统能够提供稳固、可靠的安装平台，确保光伏组件的安全和稳定运行，并且具备高效、灵活和安全的安装特性，以提高安装效率和减少维护成本。

电表和监控系统：

在户用光伏系统中，电表和监控系统用于监测和管理光伏发电系统的性能、发电量以及与电网之间的能量流动。它们提供了对光伏系统运行状况和电能产生的实时信息，帮助用户了解和优化系统的性能。

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电表：

光伏电表：光伏电表是一个专门用于测量光伏发电系统电能产生和输送的特殊电表。它能够准确测量光伏系统的发电量，记录系统的电能产生和使用情况。

逆向计量表(双向计量表)：逆向计量表是一种用于测量系统与电网之间能量流动的电表。它能够测量电能的正向流动(系统向电网供电)和逆向流动(电网向系统供电)，并根据实际能量流动情况进行计量结算。

监控系统：

数据采集器：数据采集器连接到光伏电池板和逆变器，并收集光伏系统的实时数据，如光伏电池板的电压、电流、功率输出，逆变器的工作状态等。

云监控平台：通过云监控平台，用户可以在任何时间、任何地点通过互联网监测和管理光伏发电系统的运行状况。用户可以实时查看电能产生情况、发电量、系统状态等，并获取历史数据和报告。

智能手机应用程序：一些光伏系统提供智能手机应用程序，用户可以通过手机实时监控光伏系统的运行状态和电能产生情况，方便快捷。

功能和优势：

监测系统性能：电表和监控系统可以提供光伏系统的实时性能和运行情况。用户可以了解每天、每月或每年的发电量、系统效率等数据。

故障诊断与维护：监控系统可以监测系统状态并提供报警信息，以及可能的故障诊断，帮助用户及时发现和解决问题，提高系统的可靠性。

能源管理：用户可以通过监控系统了解实时的电能产生和用电情况，以便更好地管理能源消耗、优化用电计划和评估节能措施。

远程监控和控制：通过云监控平台和智能手机应用程序，用户可以随时远程监控和控制光伏系统，提供了方便的管理和操作方式。

电表和监控系统在户用光伏系统中起到非常重要的作用，它们提供了对系统运行情况的实时监测和管理，帮助用户最大程度地利用光伏发电资源，优化能源利用效率，同时提高系统的可靠性和管理性能。

电表性能指标：

电能计量准确度：衡量电表测量电能的准确程度，一般以类别或百分比表示。准确度越高，测量结果与实际电能消耗越接近。

反向电流检测：能够准确地检测和记录逆向流入电网的电能量，用于补偿或结算逆向发电的情况(如多余发电送回电网并网)。

监控系统性能指标：

实时数据监测：能够实时监测光伏系统的发电功率、电压、电流等参数，并提供图表或报表形式的实时数据。

故障诊断与报警：具备故障诊断功能，能够监测和识别光伏系统中的故障，并及时发出报警，提示用户进行维修或处理。

远程监控与控制：具备远程监控和控制功能，用户可以通过手机应用或互联网端远程查看光伏系统的状态、进行参数设置或操作。

数据存储和分析：能够记录和存储历史数据，并提供数据分析功能，帮助用户了解光伏系统的运行情况和效益。

用户界面友好性：监控系统的用户界面应该直观友好，方便用户查看和管理光伏系统的数据和状态。

优秀的电表和监控系统能够提供准确的电能数据和实时的系统监测，让用户全面了解光伏系统的功率输出、运行状态和性能表现，并及时发现和解决问题，以提高系统的发电效率和稳定性。

电网互连设备：

电网互连设备是光伏系统与电网之间进行连接和交互的关键设备，它充当着光伏发电系统与电网之间的桥梁。主要功能是实现光伏发电系统的电能输出与电网的互连、电能的双向流动、逆变功率的调节和对电网的保护。

电力互联设备十分重要

电网互连设备通常包括以下几个主要组成部分：

电网并联断路器：用于将光伏发电系统与电网电网进行并联连接，以确保系统的安全和稳定运行。并联断路器能够切断与电网的连接，以进行维护、检修等操作。

电能计量装置：用于测量和记录光伏发电系统输出电能与电网之间的交互电能，以进行电量计量和电费结算。电能计量装置能够准确计量双向流动的电能数据。

反向电流保护装置：用于保护光伏发电系统与电网之间的电流逆流情况。在光伏发电系统输出电能超过负荷需求时，多余的电能会返回电网。反向电流保护装置能够及时检测并切断逆向波动的电流，以保护电网的安全运行。

电力调节装置：用于调节光伏发电系统输出的电能与电网之间的电压和频率，以确保与电网的匹配和协调。电力调节装置能够平稳地将光伏发电系统的直流输出转换成稳定的交流输出，以满足电网对电力质量的要求。

电网保护装置：用于检测和保护光伏发电系统与电网之间的连接，以应对电网电压异常、频率异常等情况。电网保护装置能够及时切断光伏发电系统与电网的连接，以保护设备和电网的安全。

通信接口：用于与电网运营商或监测系统进行通信和数据交互，以实现对光伏发电系统的远程监控、管理和调控。

电网互连设备的目标是实现光伏发电系统与电网的安全、稳定且有效的互连，确保光伏电能的高效利用和电网的安全稳定运行。

电网互连设备性能指标：

过电压保护：能够在电网电压异常时切断系统连接，防止电网反向对光伏系统造成损害。

接口标准：符合当地电网接口标准，确保光伏系统可以安全、可靠地与电网连接。

这些性能指标的选择应根据实际情况和需求进行权衡，以确保户用光伏系统的稳定性、可靠性和发电效率。

在市场上，有许多知名的光伏设备制造商和品牌。以下是一些国内知名的光伏设备品牌：

目前中国市场上有不少知名的光伏品牌，而中国的光伏技术全球领先，因此也有不少的知名设备品牌以及全屋解决方案品牌。我们推荐的户用光伏品牌包括：阳光电源、华为、正太、特变电工、JinKo、LONGi、天合光能、品澳太阳能、通威集团、东方日升、海泰新能、大恒能源、上能电器、锦浪科技、古瑞瓦特、固德威、科士达、KELONG、禾望电器、麦田能源、中信博、迈贝特新能源、国瑞能、江苏国强、RADIANT、科盛、萨纳斯、晟成光伏、尚特杰电力科技、奔一、创维光伏、新风光等。

华为光伏的参考价格

对于选用多大的户用光伏，一定要对自己家里的用电量要了解清楚，这样就能保证选择一个适合自己家庭的使用方案。