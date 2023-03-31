《家用厨房空调器》团体标准发布 你的厨房需要降温吗？

【天极网家电频道】长久以来，厨房在中国家庭中占有特殊且重要的地位，同时伴随着生活水平的提高、房地产市场的扩大以及饮食文化的丰富，厨房的功能场景开始细分，除了我们熟悉的烹饪场景和餐具清洁场景，厨房的舒适制冷场景也逐渐走进人们的视线。

厨房制冷降温，需求与解决方案并存

在厨房高温高湿的环境下，制冷降温一直是刚性需求，特别是在炎热的夏天，做一顿饭对于烹饪者来说简直就是折磨。围绕着厨房的制冷降温方案其实很多，诸如风扇、凉霸，移动式空调等产品，都常见于我们的厨房场景。这些方案相对经济实惠，最贵也不过几百，广受消费者喜爱也是必然。但是它们实际所带来的使用体验不佳，没有制冷功能的风扇、凉霸只能做到空气循环，如果厨房里面的温度太高，那么吹出来的风也是热的;移动式空调虽然能够带来一定的制冷效果，但是它的降温范围有限，较大的噪音也容易给我们带来不好的烹饪体验。

为了能够获得更好的制冷降温体验，或许有人会说，我在厨房安装一台类似客厅一样空调不就可以了吗？但是制冷降温，传统的壁挂式空调在客厅可行，在厨房不一定可行。壁挂式空调安装在厨房，有可能会加重厨房中的油烟困扰。我们在烹饪时，一般会通过打开抽油烟机来吸走产生的油烟，倘若这时候把空调打开，空调所吹出的冷风可能会扰乱抽油烟机的风向，油烟不仅没有被吸进抽油烟机，而且还会使整个厨房弥漫油烟的味道。同时，空调自身也难逃油烟的“伤害”，由于空调在运行的过程中会吸走一部分油烟，长期以往空调的滤网、风机出风口，甚至是蒸发器上面都会堆积上一层粘腻的油烟，想要将这些油烟清理干净非常麻烦，需要将空调拆开然后再进行清洗。但是如果不清洗的话，这些油烟就会渗透到空调的内部，对空调的叶片造成一定的腐蚀，进而影响空调的工作效率以及工作寿命。

立足更专业舒适制冷场景，厨房空调应运而生

因此，面对厨房的舒适制冷需求，或许需要更加专业的解决方案，厨房空调的概念应运而生。早在2009年，美的通过外观结构、运行系统等创新，推出全球首台厨房专用空调“小厨星”，解决了空调抗油烟、强制冷等难题，为厨房空调的发展拉开序幕。此后，格力通过温度、洁净度等性能的改善，推出配备7层回风过滤网、阻隔污浊粒子、专业换热器翅片和结构设计的厨房中央空调，进一步为用户带来厨房整体空气环境的优化体验。

来到2023年，《家用厨房空调器》团体标准发布，该标准从运行工况、产品材料耐候性能、油烟防腐以及安装环境适用性等多个维度对家用厨房空调进行规范要求，厨房空调的普及似乎要步上正轨。

厨房空调反向热烈，但价格仍是发展阻碍

厨房空调产品的不断出现，也引发了消费者的极大关注。据《厨房空调消费调查》结果数据显示，超过八成网友认为厨房安装空调“非常有必要”，其中更是有94%的网友对厨房空调有过深入的了解。而在“购买厨房空调的原因”这一问题的选择上，接近92%的网友认为购买厨房空调是生活所需。相较于客厅、卧室等场景，虽然我们在厨房停留的时间不算太长，但是在“制冷降温”刚性需求下，兼备舒适性的厨房空调显然是消费者想要的。

然而，限制新产品与消费者“接轨”的，价格因素往往是最大的“拦路虎”。目前厨房空调的单价集中在4千至8千之间，而此前我们提到的凉霸、移动式空调甚至是壁挂式空调，平均单价也不过几百一千，较大的价格差异难免会让消费者对厨房空调望而却步。此外，厨房空调的安装在一定程度上也比传统空调的难度大，旧厨房换新更是需要现场评估，没有合适的厨房布局则难以安装得上厨房空调，这就去掉了很大一部分的潜在需求。

总的来说，随着人们消费水平提高、对厨房环境要求提升，厨房舒适制冷的需求将会更加迫切。在持续优化厨房空调的抗油烟性、稳定性、舒适性等基础上，如何降低成本，加强对消费者品类教育，仍需行业的共同努力。接下来的厨房空调将能得到怎么样的发展？让我们拭目以待。