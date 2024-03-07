博西家电参展AWE 2024倒计时 科技创新与可持续发展引领未来

【天极网家电频道】3月14日-17日，2024中国家电及消费电子博览会(以下简称“AWE 2024”)将在上海新国际博览中心重磅来袭。作为全球家电行业领导者之一，博西家电旗下两大品牌博世家电和西门子家电再度登场，以全面的产品线展示其在智能科技、健康生活和可持续发展领域的最新产品实力，打造场景化的理想家居。沿袭历届AWE发布新品的惯例，两大品牌将在展会期间发布多款重磅新品，带来一场高品质家电盛宴。

今年的AWE展会将全新定义“智能科技，创享生活”，集中展示智能科技、智慧场景和创新产品，引领家电与消费电子产业的发展趋势和消费方向，实现全域价值的升维。回顾2023年AWE，博西家电旗下博世家电与西门子家电均有新产品亮相――西门子全能舱Pro洗碗机和博世8系洗干一体机，以及蕴藏黑科技的西门子eNose灵动储鲜多门冰箱和博世智能恒温净植机概念机接棒发布，打破了消费者对于以往家电产品的想象限制。

AWE 2023期间博西家电旗下品牌博世家电展台

AWE 2023期间博西家电旗下品牌西门子家电展台

在今年AWE期间，作为欧洲嵌入式家电的领导品牌，博西家电旗下博世家电除了携全品类产品亮相，向中国消费者展示其对高品质家居生活的理解，以“创新科技”满足消费者对品质家电的进阶需求，也诠释了博世家电作为“嵌入式专家”的独特设计美学。同时，博世家电还将通过其创新绿色智能家电产品，延续倡导“可持续消费”的理念。另一方面，西门子家电聚焦智能精控、精湛设计、可持续创新、德系精工四大领域，为消费者提供非凡的体验。现场西门子家电将打造全系智能家电新品矩阵，向现场观众展示其融合德系精工设计和匠心品质的产品，以及智能精控技术带来的生活便利。两个品牌均为本次AWE准备了产品首发，为现场观众带来在食物保鲜、衣物洗护、智能烹饪领域的重磅新作。同时，博西家电还将在本届AWE期间联动合作伙伴与客户，共话企业的未来发展，携手共赢。

此外，在今年AWE期间，博西家用电器集团大中华区高级副总裁兼首席技术官杜飞先生应邀将出席“未来家 瞰见幸福”高峰论坛。此次论坛将集结家电及消费电子制造业的精英及企业代表等，共同关注家电行业的热点话题，探索家电消费趋势，探讨未来发展。博西家电作为较早一批布局智慧生活生态圈建设的主流企业之一，致力于科技创新，以高品质产品与服务链接全球消费者，致力于提升消费者幸福感。论坛期间，杜飞先生将发表主题为《拥抱中国创新生态――博西中国的智能化道路》的演讲，深入阐述博西家电在推动家电行业创新、智能化方面的实践经验和成果，以及如何为消费者打造更美好、更便捷舒适的家居生活体验，实现通过智能家电带给消费者幸福愿景。

长久以来，博西家电致力于加速“以消费者为导向”的创新步伐，满足中国消费者的个性化需求，同时也为全球家电行业带来新的灵感，赋能智能化的未来。今年正值博西家电入华30周年的重要里程碑，伴随着在AWE的重磅亮相，博西家电将持续演绎更多突破性的创新产品及技术解决方案，携手各方为消费者带来幸福满意的家居生活体验，共塑更加稳健向上和合作共赢的行业远景。

AWE 2024期间，博西家电旗下品牌博世家电和西门子家电展位信息：上海新国际博览中心，N4展馆。相约AWE 2024，博西家电与您不见不散!