AWE 2025：MOVA全矩阵旗舰新品来袭，引领全屋智能家居生活新潮流

【天极网家电频道】2025年3月20日，中国家电及消费电子博览会AWE在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。本届展会以“AI科技、AI生活”为主题，吸引千余家全球领先的家电及消费电子企业参展，全景展示家电及消费电子领域的前沿成果，呈现AI赋能的智慧生活新产品、新方案、新场景。其中全球高端智能家电品牌MOVA携全矩阵旗舰新品首次亮相本次AWE展会，覆盖扫地机、洗地机、吸尘器、厨房家电、个护家电以及宠物电器等新品，并首发12项创新技术，包括Space Hub多功能分区换拖布系统、首创涡轮增压速热设计以及AI深压活洗技术等，引领全屋智能家居生活的新潮流。

来到MOVA扫地机展区，现场展示了V60 MOBIUS、Z60 Pro、P60 Pro等多款重磅新品。首先是V60 MOBIUS扫地机器人，最大亮点是其搭载了全球首发的Space Hub多功能分区换拖布系统，可以智能识别瓷砖、木地板、地毯等不同地面材质，并匹配相应的拖布方案，结配合地面精细化清洁方案，还可实现抛光级养护效果，带来更高效个性化的清洁体验。

其次是Z60 Pro扫地机器人，它具备AI深压活洗技术，通过增压洗地实现“以净拖净”，同时滚筒拖布还可智能沿边外扩，配合超细绒拖布，边角地缝也能深度清洁;其滚筒舱门主动遮挡设计，还能精准识别地毯防打湿。

另外一款P60 Pro扫地机器人则具有8cm全地形底盘调校，使其能够轻松翻越台阶、门槛等复杂地形，实现全屋自由穿越清洁。

除了以上三款，展会还有Z60 Ultra，具有24000Pa飓风吸力、搭载活水洗地技术可深度去除顽固污渍，同时边角覆盖达到100%。感兴趣的读者还可前往E1馆 1F61展区体验，感受一下不同型号扫地机器人的功能与设计。

在洗地机展区，最引人注目的便是X40 Pro洗地机，它拥有MOVA首创涡轮增压速热设计，通过270W的涡轮聚能加热产生90℃高温水直喷地面，瞬间溶解顽固油污;其100℃沸水AI浸泡设计配合智能传感系统，可自动清理滚刷、刮条、吸口、内壁，确保全舱干净;还有图书馆级的静音AI智能烘干设计，可检测滚刷湿度智能匹配烘干时长，避免烘干不足或过度烘干。

全屋全能洗地机X40 Pet则针对宠物毛发清洁进行了优化，创新搭载革新瑞士PPA割毛齿刃，实现1000根长发0缠绕，同时还有首创除猫藓真菌技术，堪称养宠神器。它还具有21000Pa躺平大吸力、100%全舱循环浸泡洗，大幅提升清洁效果。

接着是吸尘器展区，重点展示了S5 Sense全能机王，具有230AW超大吸力，横扫地板缝隙及地毯深处的碎屑灰尘;它还具有除螨刷、缝隙刷等多种配件，覆盖地面、床铺、家具缝隙等全场景清洁。配合90分钟超长续航与一键倒尘设计，面对大户型的清洁也游刃有余。

S6 Station自集尘吸尘器则为用户带来了更加便捷的清洁体验。具备90天免倒垃圾的功能，真正做到清洁不脏手，同时配备了100000转/分钟高速强电机和8*2500mAh大容量电池组，拥有170AW强劲吸力，轻松应对缝隙中的灰尘。I10显尘万向双滚刷同样独具特色，首创了FreeGlide技术，将万向双滚地刷与绿光显尘相结合，无论是桌腿环绕、狭窄角落还是低矮家具底部，都做到双倍洁净效果。

除了智能清洁领域，还有个人洗护展区，现场展示有AirWave牙刷,具有1.7cm机身设计，携带方便，同时支持磁吸壁挂充电+Typec双模充电，十分便捷。

Shine 20智能高速吹风机则搭载Plasma等离子护发科技，减少头发水分流失，使头发更加顺滑、有光泽，还可以保持头发清新。

MOVA此次在AWE 2025其展示的全矩阵旗舰新品，涵盖了家庭生活的方方面面，每一款产品都以卓越性能、创新技术和人性化设计，为用户带来了前所未有的便捷与舒适。