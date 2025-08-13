真正的“智能”：盘点一线品牌扫地机器人的各种避障技术

【天极网家电频道】避障效果好不好相信也是各位买扫地机器人最关心的问题。这买来的扫地机器人要是傻傻的，不是频繁卡沙发底，就是卷了无数次充电线或推着拖鞋就到处跑，特别是家里有养宠物的，也许你还能看到它把猫尾巴狗尾巴都给卷进去，更要命的是把狗屎猫屎什么的嚯嚯到家里每一处，从客厅到卧室，从地板到地毯，让你花上几倍时间收拾残局。

你让它干活，却还得惦记着它今天又会卡在哪个位置，闯什么祸。我想，它应该叫扫地机气人，买来纯纯活受罪的。。。

这些痛点不解决，即使有再强的清扫能力这体验也是大打折扣。好在，市面上也有些品牌在通过不同的技术路径试图解决这一难题，那目前比较好的避障技术都有哪些？下面我们就通过大疆、追觅、云鲸三个品牌的旗舰机型，了解一下他们都是如何改善避障这个问题。

大疆：旗舰无人机同款避障系统

以大疆首款旗舰扫拖机器人ROMO P为例，搭载了源自其旗舰无人机的先进避障系统，采用视觉+激光雷达的避障方案，配备了180°光教鱼眼双目视觉传感器和3个视觉达到270°的双光源3D ToF固态激光雷达，能够全方位无死角的感知周围环境，可以避免盲区遭受的卡困。外加高性能芯片和自研的动态避障算法，让它可以识别家中绝大多数障碍物，轻松避开类似超薄卡片、纸巾、电线、电池这种细小的障碍物，实现毫米级避障，即使转弯处有障碍物、面对透明或反光物体也可以提前识别并绕开，而且其暗光避障效果也依旧丝滑精准。

此外，它还能根据不同的障碍物采取不同的清洁策略，识别到线材就紧贴清扫，遇到拖鞋仅接近清扫但不会损坏，碰到宠物尿液就会自动远离并在APP推送提示(需要在APP开启“液体绕行”功能)。如果碰到家里有杂乱区域等复杂环境，它还能动态规划最佳路径，避开卡困的小路，优先选择无障碍的大路。

追觅：防人眼双目结构光立体避障

以追觅X50s Pro扫地机器人为例，搭载的防人眼双目结构光立体避障技术通过模拟人眼立体视觉构建原理，配备了双目AI避障+双线激光+ LDS激光雷达导航技术，其中双目AI避障还采用的是汽车无人驾驶和无人机同源的双目视觉避障技术，可获取家庭障碍物的三维信息，呈现出3D立体障碍物的实景照片，配合双线结构光立体测距以及激光雷达全向感知周围环境信息，在复杂的环境中也可以精准感知到各类物体，动态识别避让可达240多种障碍物，无论是常见的桌椅腿、拖鞋，还是不太容易被发现的电线、小玩具等，都能准确识别。

内置的夜视LED补光灯，还会在光线不足的时候自动开启，有效识别黑暗低矮区域的障碍物，实现全屋复杂环境下的高效导航与避障。

云鲸：真AI强芯双目人眼识别

以云鲸逍遥002扫地机器人为例，它配备的两颗高清广角RGB摄像头可进行3D定位识别，配合自动驾驶级8核10TOPS的AI算力芯片，做到每秒亿万次的信息处理和每秒百万级的空间点位信息计算，可识别出最小5mm精度的障碍物以及超过200种家庭物品种类，像电线、拖鞋、宠物粪便都能轻松避让，还能根据不同类型采取不同的避障策略，在弱光环境也同样会自动开启补光灯，比较适合有儿童、养宠的家庭或复杂户型。

另外，它还可以兼顾脏污识别与策略选择，在识别到地面有不同类型的固体或液体脏污时，自主选择合适的清洁模式打扫干净，碰到干垃圾即扫，遇到湿垃圾就拖，主打一个干湿分离。

总的来说，大疆的避障系统能够进行毫米级避障，对细小物体、透明或反光等特殊障碍物都能精准避让灵活绕行，即使暗光环境避障能力也不减，面对突发情况或复杂环境也能快速响应自动调整策略;追觅有着强大的多类型障碍物识别能力，对低矮、细小杂物的避障表现较好;云鲸依靠强大的AI算力芯片和两颗高清RGB摄像头，能进行高精度的物体识别、分类障碍物并调整不同的避障策略。

各家技术路线都有各有侧重，不存在绝对完美的避障方案，只有更适合你家庭环境的选择，用户可以结合自身地面的复杂程度、常见障碍物类型比如是否有宠物、小孩玩具多不多、地上电线是否杂乱等进行综合考量，不过最好也能在打扫前稍微整理一下环境的杂物，才能保证扫地机器人更高效的清洁。