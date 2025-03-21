AWE2025：云鲸高端智能清洁新品首秀 全方位呈现AI加持的标杆体验

【天极网家电频道】2025年3月20-23日，中国家电及消费电子博览会(AWE)正在上海新国际博览中心举办。

AI不仅是数字时代的象征，更是引领未来生活方式的重要力量。本届AWE2025的主题为“AI科技、AI生活”，将展示AI在家电及消费电子领域的最新技术突破，场景化展示全屋智能解决方案，并扩展到人-车-家-城市的多维度智慧生活生态。

在AWE现场，全球家庭清洁服务机器人明星品牌云鲸智能携多款重磅产品及核心技术惊艳亮相，全面展示其在智能清洁领域的创新实力及前瞻布局。

云鲸新一代AI活水履带洗地机器人逍遥002(简称云鲸逍遥002)首次在国内亮相，采用“星光银”的全新配色，搭配云鲸独具特色的曲线设计，优雅却不失科技感;同时采用嵌入式激光雷达的超薄机身设计，95mm的超薄机身高度能够轻松进入低矮区域清洁，且越障能力提升至4cm。

展位现场展示了云鲸逍遥002的超薄基站上下水版本，可以看到其基站上部基本与下部机器人维护区域等高，以更低矮的体型形设计适应多种家庭环境。云鲸逍遥002也推出了常规的双水箱版本，目前均已在各大电商平台同步开启预售。

在清洁能力方面，云鲸逍遥002拥有22000 Pa超强吸力与V字型双边刷，且一改上一代产品的双旋拖布形式，采用触地面积更大、清洁能力更强的履带拖布形式，并在机身配备清污双水箱，配合45℃热活水清洁循环系统，在清洁过程中可实时清洁拖布和回收污水，即拖即净，解决了传统清洁机构存在的“以脏拖脏”的用户痛点。

在AWE现场，云鲸布置了直观的技术演示区域，展示履带拖布与双盘拖布方案进行清洁时的效果对比。

云鲸逍遥002同时在履带拖布上率先实现了无级外扩，清扫边角区域时，履带可向外拓展并保持12N恒压下压力，能够显著提升边角清洁的覆盖率和清洁效果。

同时，云鲸逍遥002也是一台与AI前沿技术深度融合的机器人，搭载AI双目仿生人眼视觉技术与AI双目强芯架构，内置旭日5智能计算芯片提供10TOPS自动驾驶级算力，可识别超200种家庭物体类别，并匹配最佳清洁策略。云鲸逍遥002同时计划接入DeepSeek大模型后，未来将协同云鲸自研NarGPT多模态大模型，大幅提升语音助手精准理解和自然交互的能力。

云鲸在AWE同台展示的还有F2、S2 Island等手持洗地机产品。云鲸F2作为最新推出的产品，带来了“机身轻集污”的自清洁方案，配备行业首创便捷过滤袋和抑菌祛味盒，颠覆传统洗地机维护模式，引领行业迈入了“机身免维护”时代。

小结

据悉，云鲸定位家庭清洁机器人公司，凭借超强的产品力和创新力在全球智能清洁赛道中不断突围，成为行业创新风向标。在本届AWE展会上，云鲸的展位设计凸显出对清洁产品、AI技术的剖析与分享，对高端旗舰逍遥系列等核心产品精心布置了结构拆解与技术实机展示区域，让参展观众能够直观了解、亲自体验。

如果你是一位有家庭智能清洁需求，同时追求前沿科技美学的极客玩家，不妨来到本届AWE2025云鲸展位，了解AI技术如何与家庭清洁深度融合。

