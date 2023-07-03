轻量化全屋清洁解决方案 石头智能洗地机A10 UltraE评测

【天极网家电频道】如何轻松便捷地搞定全屋清洁？以扫拖机器人、洗地机为代表的新一代清洁电器会是当代年轻群体热衷的选择。覆盖地面清洁全流程，提供“解放双手”体验的扫拖机器人我们已经体验了不少，但更类似“半自动”的洗地机又具备哪些优势，能否实现一机多用、全屋覆盖呢？

近期，我们对石头智能洗地机A10 UltraE进行了体验。从名称上可以看出，这款新品同属石头科技推出的新一代洗地机A10系列，而在硬件方面，它具备与石头A10 Ultra相似的模块化多合一设计，部分功能更加轻量化的同时，保障覆盖全屋的全能清洁体验。相应的，这款石头A10 UltraE也会拥有更平易近人的售价，帮助其走入更广大年轻用户的家庭生活。

接下来我们就通过具体评测来看看这款石头智能洗地机A10 UltraE(后文简称石头A10 UltraE)的各方面表现。

外观设计

石头A10 UltraE依旧采用石头A10洗地机系列产品的家族化外观设计，采用黑白撞色作为机身主要功能区与组件的视觉划分，整机线条柔和，握持、使用感受舒适，观感上延续了石头A10 Ultra简约、时尚、大气的特点。

洗地机本体部分的握持手柄采用可拆卸设计，安装时需要用户稳固插入机身顶部的固定孔位，保障手柄顶部功能键的正常使用。手柄顶部从前往后依次排布着电源开关、档位切换与自清洁三个按键，基本覆盖洗地机控制所需，经过特殊设计的多边形手柄圈带来了更加稳定、舒适的握持感受。

囊括了电源、风机、LED屏显等功能的石头A10 UltraE主机位于机身前缘，同样为可拆卸的模块化设计，能产生最大17000Pa的强劲吸力，搭配其它独立的清洁配件使用。主机向前一侧带有握持手柄，手柄前端下沿同样带有电源开关与档位切换按键。主机可通过按下机身一侧按钮解除连接，安装至其它扩展配件上使用。

除洗地机本体外的配件方面，石头A10 UltraE提供了配备延长杆的吸尘刷头，用于清洁床品、沙发表面的除螨刷头，以及一个用于深入清洁缝隙死角与各种物体表面的二合一刷头，均可搭配石头A10 UltraE主机与集尘盒使用，覆盖多数主要的家庭清洁场景。

回到洗地机本体部分，采用模块化设计的石头A10 UltraE将两个水箱分别排列在机身前后，充分利用机身空间的同时也便于用户区分。

机身前部为污水箱，拥有770ml容量与顶部滤网，采用抗菌率可达99%的银离子抗菌材质，长时间使用也不易产生异味。

位于机身后部形态更加扁平的是清水箱，拥有950ml大容量，并内置银离子缓释模块，在洗地清洁过程中释放抗菌成分，与污水箱组成全链路银离子抗菌设计，并在搭配石头专用清洁液时提供更好的除菌效果。

继续向下来到石头A10 UltraE的滚刷区域，此处没有采用石头A10 Ultra的T字型双滚刷设计，而是前置的单滚刷，在刷头顶部位置也没有采用独立的清洁液盒，这是石头A10 UltraE相对而言有所简化的部分。但这款洗地机同样考虑到边角清洁的痛点问题，针对单滚刷采用了单侧极限贴边设计，相较常规洗地机有效减少清洁死角。

石头A10 UltraE标配支持自清洁、烘干功能的充电基座，并可与吸尘刷头、除螨刷头等其它配件的收纳基座组合成为整体，带来更加紧凑的占地面积，用户在固定位置随取随用，也无需配件担心遗失在某个角落。

功能上，石头A10 UltraE的充电基座针对洗地机的单滚刷特点，配备了相应的自清洁槽位，可通过正反交替搓洗实现高达99%的自清洁能力，同时也具备55℃热风烘干功能，杜绝滚刷潮湿滋生异味等问题。

功能体验

可以看出，石头A10 UltraE基本拥有与石头A10 Ultra相近的设计与功能组合，同样能够兼顾包括地面扫吸湿擦，床面与沙发吸尘除螨，以及桌面、键盘等更多细节部分的清洁所需，因此石头A10 UltraE是一款全能型的智能洗地机产品，能够满足适应日趋丰富的家庭清洁场景。

我们首先从最轻便灵活的两种手持式功能组合开始，将石头A10 UltraE主机与集尘盒组合起来，就能得到一个性能强劲的手持吸尘器，并可搭配二合一刷头或除螨刷头使用。

二合一刷头采用了可伸缩毛刷设计，可用作常规的吸尘口以及带毛刷的吸尘口使用，伸入家庭环境常见的死角进行清洁，也可通过毛刷拂下各种物体表面与细小缝隙的尘埃，再通过大吸力风机深度拔除。对刚步入社会的年轻群体而言最常见的用法自然是键盘表面的清洁。

另一方面，石头A10 UltraE配备的除螨刷头同样有独到之处。刷头内采用与扫地机器人相似的旋转毛刷，能够对织物表面进行拍打，实现对尘螨的深度清洁，可动的刷头平面使其不仅能用于平整的床面，也能用于弧形的沙发等其它表面，可增强贴合度，起到提升静压的效果。

随着家装设计的审美变化，地毯成为了一些家庭美化地面的选择，伴随着地面层次感与美观度的提升，地毯本身的清洁也成为用户家庭清洁的难点之一。地毯本身可能分为不同材质以及长毛、短毛等，因此包括扫拖机器人、洗地机在内的地面清洁家电都需要针对性的地毯清洁策略。

石头A10 UltraE对此采用了单滚刷+纯吸尘功能组合的刷头，并配有延长杆，使用户能够比较轻松地进行手持清洁。同样，石头A10 UltraE具有的最大17000Pa吸力能够带来强劲的扫吸效果，能够高效清洁地毯缝隙内积累的毛发、碎屑颗粒、灰尘等垃圾。

体验完一系列额外功能，现在可以回归到石头A10 UltraE的本职工作，也就是洗地机具有的“吸、拖、洗”能力。前文提到石头A10 UltraE拥有最大17000Pa的强劲吸力，并配备清洁力更强的高扭矩滚刷，一步即可完成“喷擦吸刮”多重清洁操作，地面干湿垃圾均可轻松扫除。

此外，石头A10 UltraE虽然仅为单滚刷，但80°灵动刷头与右侧极限贴边设计依旧能够提供覆盖各式墙边、角落的灵活清洁性能。滚刷头前部左侧的滑块可对滚刷前方的挡板高度进行升降调节，避免大尺寸的异物卡入滚刷造成损伤。





地面清洁工作结束后，对清洁工具本身的清洁往往也会费心费力，但石头科技为A10 UltraE洗地机搭载了全面而强劲的自清洁功能，带来收尾阶段解放双手的体验。

用户只需将洗地机放回基座，即可手动或自动执行滚刷的自清洁流程，这一部分调整可在Roborock APP的基座设置中进行，同样可调的还有滚刷的烘干模式，支持1-6小时的烘干时长与自清洁后是否自动烘干的功能调节。

Roborock APP的其它功能方面，包括了与石头扫拖机器人类似，风格简洁的主界面，可直观了解石头A10 UltraE当前的剩余电量、各档位设置等工作状态，也可在底部对洗地机模式进行快速调节。

点击右上角可进入石头A10 UltraE的各项功能细节设置，包括调整清洁档位，开启直立锁定与开始工作的联动功能，以及前面提到的基座设置，还提供了定时烘干、勿扰模式等功能，并且可以查看各部件与耗材的预测剩余寿命。此外，洗地机的提示音量和语音包都可以在APP中进行设置。

清洁测试

接下来我们通过一些具体的测试项目，来了解石头A10 UltraE洗地机对各类地面常见污染物的清洁能力。

首先是常见的较大颗粒固体垃圾，例如厨房环境无意中洒落的杂粮颗粒，或是吃瓜子等零食产生的瓜子壳。我们使用石头A10 UltraE洗地机，尝试一下默认的自动模式能否有效清除这些固体杂物。

测试中可以看到，石头A10 UltraE对较大颗粒的固体杂物有不错的清洁能力，对于固体杂物数量较多的测试环境，也能通过多次覆盖有效将其吸入扫除。

随后我们要使用石头A10 UltraE洗地机应对地面上意外洒落的液体类污渍，例如咖啡奶茶等有色液体。我们同样使用默认的自动模式对其进行清洁。

测试过程可见，石头A10 UltraE的单滚刷搭配专用清洁液，同样能够快速清洁地面上有色的液体污渍，基本单次覆盖就能使地面光洁一新，并且比较有效地去除了部分液体的特殊气味。

清洁结束后，我们也要实际体验石头A10 UltraE洗地机的自清洁性能，将洗地机放回基座并启动自清洁程序，正反交替搓洗等自清洁步骤完成后，可见洗地机滚刷表面沾染的液体污渍能够得到有效处理，观察可见无咖啡等残留痕迹。

评测总结

可以说，石头智能洗地机A10 UltraE展现出的特质，表明这是一款兼具轻量化与全能特性的产品。多样化的配件为其带来更丰富的可用场景，使得新一代石头A10 UltraE不再局限于地面清洁，更符合家庭用户的综合清洁需要。

而在功能性上，石头A10 UltraE同样为使用者提供了足够的便利，在强化“吸、拖、洗”等性能的基础上，提供集成度高、功能强大的基座配套，除充电、收纳外还实现了自清洁、热风烘干功能，帮助用户解决洗地机自身难以清洁的痛点，节省了大量时间与精力，使得作为目标受众的年轻群体拥有更易感知的轻松体验，适合想要事半功倍，为家庭日常扫除工作提质增效的消费者选择。