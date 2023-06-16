超微气泡科技满足健康用水需求 云米Super 2 MAX净水器评测

随着生活质量的不断提升，我们对于家庭用水的需求也在不断走高，一方面通过管网升级提升市政供水的质量，另一方面也在用户端通过各式净水设备，以更便捷的方式获得高品质的用水体验。

云米推出的泉先AI净水器系列Super 2 MAX就是其中一款独特产品，采用生活水+直饮纯净水双出水龙头，并搭载6层精滤的RO反渗透滤芯与独特的超微气泡技术，还有回流冲洗技术带来久置后的新鲜无陈水体验，可以说覆盖了我们的家庭常见用水需求。

接下来让我们通过具体评测，来看看云米Super 2 MAX净水器能带来怎样的体验。

外观设计

云米Super 2 MAX净水器的尺寸约为480*421*178mm，整机不会占用过多的空间，即使厨房水槽下较小的橱柜区域也能放下。

净水器以深色为主色调，正面具有充满设计感的切割棱线，在家庭照明环境中能产生比较丰富的质感，能够成为用户家庭中一台高颜值家电。

净水器机身两侧则带有暗金色的装饰元素，增添了高端典雅的观感，右侧面底部贴有中国水效标识，并达到1级水效，净水产水率为65%，额定总净水量为4000L。

揭开机身正面的磁吸盖板，即可见到收纳其中的双滤芯、底部指示灯与操作面板，磁吸盖板背面带有简单的安装、更换滤芯与APP联网操作指引。

云米Super 2 MAX净水器采用的滤芯同样为PCB复合滤芯与RO反渗透滤芯的组合，高效去住水中固态杂质、大肠杆菌、重金属等的同时，还具有1200G大通量，能够快速满足家庭多人用水需求。

来到机身背面，云米Super 2 MAX净水器将主要的进出水口与电源管线设计在上部，并使用醒目的蓝色、红色+文字标注，十分清晰易懂。其中生活水和纯水出水口均连接至标配的双出水龙头，分别可用于洗碗、洗菜和煮饭、直饮。

值得一提的是，云米Super 2 MAX净水器此次通过搭配高压起泡器，在生活水中带来了超微气泡技术。它将水与空气进行充分混合并减压释放，使得生活水中带有大量20-50微米级气泡，可增大与各类表面的接触面积，实现深入果蔬表皮褶皱，高效清洁农残、细菌，也对清洁油渍的效果有一定提升。

除了净水器主机及滤芯、水龙头、起泡器外，云米Super 2 MAX净水器在包装内还附有三通阀、说明书、进出水管、卡销等配件。

接下来我们将云米Super 2 MAX净水器实际安装至家庭厨房场景，准备进行功能相关的各项测试。

安装完成后打开水龙头，可以注意到云米Super 2 MAX净水器的水龙头带有简易的屏显项目，可分别在使用生活水与纯净水时进行指示，并提供包括滤芯状态、纯净水用水量与TDS在内的参考值。

在使用生活水时，屏显内容则会是动态的气泡图形，表明此时正通过超微气泡技术对生活水进行增强。

出水速度测试

云米Super 2 MAX净水器标称拥有1200G大通量，从介绍来看可用3秒接满一杯150ml的水，既每分钟可出水约3L，我们实际来体验一下。

使用1L量杯首先测试水龙头左侧的生活水出水流量，实测装满1L水用时约为20.61秒，基本能够对应3L/min的的水平，用于洗碗、洗菜时出水速度比较接近普通自来水龙头。

接下来是右侧的纯净水出水流量测试，实测装满1L水需要约28.14秒，换算下来约为2.13L/min水平，同样表现不错，能够满足直饮、烹饪等需求。

水质净化性能测试

净水器最重要的性能就是净化过滤能力。首先我们通过常规的TDS测试来检测这款云米Super 2 MAX净水器的过滤能力。TDS(Total Dissolved Solids)即总溶解性固体物质，主要是水中的泥沙、细菌、镁、钙、重金属离子等各类混合物形成的杂质总浓度，数值越低水质越纯净。

对于双出水的云米Super 2 MAX净水器，我们选择测试自来水、生活水以及纯净水三类样品，并与标注添加了矿物质的瓶装水(约为15ppm)进行对照。测试工具为TDS测试笔，测试数值单位为ppm，1ppm=1mg/kg=1mg/L。使用烧杯接取测试样品，静置后将TDS测试笔探入水中，读取读数。

实测自来水TDS数值约为90ppm。

生活水TDS数值约为89ppm。

纯净水TDS数值约为10ppm。

综合来看，云米Super 2 MAX净水器能够降低水中杂质含量，同时可将纯净水出水的TDS数值降低至饮用级。

此外，云米Super 2 MAX净水器的回流冲洗技术可在静置一段时间后，将过滤后的纯净水回流至RO滤芯，对RO滤芯进行清洗，并置换滤芯中的浓缩废水，让用户放心直饮长时间静置后第一杯水。

余氯测试

自来水厂使用氯来杀灭水中的细菌病毒，不过残留的余氯会带来异味、影响饮用口感，经过滤后会降低余氯，从而改善饮用口感，这是云米Super 2 MAX净水器的一大作用。

余氯测试中，我们选择使用余氯测试液，分别滴入自来水、生活水与纯净水水样，轻轻摇匀后从颜色上区分水样的余氯含量。

实测可见，自来水滴入测试液后呈现橙色，余氯含量较高。

生活水滴入测试液后几乎不变色，余氯含量较低。

纯净水滴入测试液后同样不变色，呈现透明状态，表明其余氯含量较低。

重金属测试

重金属水污染是指相对密度在4.5以上的金属元素及其化合物在水中的浓度异常使水质下降或恶化，包括有铜、铅、锌、镍、铬、镉、汞和非金属砷等。重金属不易排出体外，易积存在大脑、肾脏等器官影响身体健康。

我们使用重金属测试剂分别滴入自来水、生活水与纯净水水样，轻轻摇匀后从颜色上区分水样是否含重金属成分，呈红色为含重金属，黄色则不含重金属。

自来水滴入重金属测试剂后颜色变红，表明其含有重金属。

生活水滴入重金属测试剂后颜色变红，同样含有重金属。

纯净水滴入重金属测试剂后颜色变黄，表明其不含重金属。

可以说，借助RO反渗透滤芯，云米Super 2 MAX净水器能够为我们提供过滤掉重金属、可直接饮用的纯净水。

超微气泡净洗测试

前面提到，云米Super 2 MAX净水器借助高压起泡器提供了生活水的超微气泡净洗功能，数以万计的微米级气泡能够混入水中形成小分子水团，深入食材、餐具表面清洁细菌、油污等。

具体而言，超微气泡水就是这种乳白色的“牛奶水”，其中的大量微型气泡带来了这一视觉现象，并会随着时间逐渐消散，因此最合适的用法就是直接使用生活水冲洗蔬果、餐具等。



我们尝试了杨梅、荔枝、葡萄、菇类、花菜等多种果蔬，并直接使用云米Super 2 MAX净水器的生活水进行冲洗，均能产生不错的效果，部分污渍能够从果蔬表面缝隙中被快速剥离，并随水流冲走。



为了更直观的对比超微气泡生活水与常规自来水的冲洗效果，我们也选用了带泥的沙姜进行冲洗测试。

冲洗过程使用相同容量的容器，均只使用水流冲洗沙姜表面直至浸没，再取出沙姜，对比余水内冲洗下的污垢量。

图中左侧容器为使用超微气泡技术的生活水冲洗结果，右侧为常规自来水冲洗结果，可以直观发现生活水能够更有效地剥离表面污渍。



油性污渍方面，我们使用两只内壁沾有食用油的碗进行测试，分别尝试使用云米Super 2 MAX净水器生活水与常规市政自来水龙头进行简单的冲洗。

左侧碗使用了生活水进行清洗，右侧碗使用水龙头冲洗，实测结果对比可见，左侧碗内残留的油渍相对更少，表明超微气泡技术能够一定程度上提升清洁效果，实际使用中搭配洗洁精等清洁剂将会带来更好的表现。

噪音测试

净水器的工作噪音，主要集中在打开水龙头进行净水工作，以及净水器回流冲洗时的两种情况。此外，云米Super 2 MAX净水器新加入的高压起泡器工作时也带来了一些额外噪音，我们对生活水出水(起泡器工作)、纯净水出水、净水器回流冲洗三种情况下的噪音分别进行了测试，并与环境底噪进行对比，测试距离均在0.5m以内。

首先我们测得家庭环境底噪约为43.4dB。

生活水出水，即起泡器工作时测得噪音为61.2dB，噪音水平较高，与起泡器产生的震动有较大关联。

可直接饮用的纯净水出水测得噪音为43.2dB，基本与环境底噪维持在同水平，基本不产生噪音影响。

净水器回流冲洗时，测得噪音为45.2dB，略高于环境底噪，但同样较低。考虑到安装位置，在夜间自动冲洗时基本不会影响用户休息

云米APP体验

云米Super 2 MAX净水器可以使用云米APP进行连接，并与其它云米生态的智能家居拥有相似的便捷操控体验。在添加净水器设备后，用户可以查看净水器工作状态、用水详情(日报、周报、月报)、水质、滤芯寿命等。进入净水器后，主界面显示进水的水质TDS值，净水机工作状态、滤芯状态等。

APP中可设置净水器的无陈水模式，这项功能用于调节云米Super 2 MAX净水器自动冲洗滤芯的频率，更频繁冲洗滤芯可提升长时间静置后首杯水的水质，但也相应的会增加一定水耗。

APP中还提供了勿扰模式设置，如果用户感觉净水器自动冲洗会产生影响较大的噪音，可设置勿扰模式，按全天或一定时间段关闭设备提示音、停止滤芯冲洗，是一项较为人性化的功能。

使用成本计算

净水器一般具有按固定周期计算的耗材寿命，因此具有较为可预期的使用成本。这款云米Super 2 MAX净水器配备1支PCB复合滤芯与1支RO反渗透滤芯，更换成本分别为299元与1299元，建议更换周期为2年与6年。

经过计算，云米Super 2 MAX净水器以6年为周期的耗材更换需求，是更换3次复合滤芯与1次RO反渗透滤芯，成本为2196元，平均每年为366元，也就可以看作1天1元。当然，由于云米Super 2 MAX净水器购买时自带复合滤芯与RO反渗透滤芯，在使用前6年间的耗材成本会更低，仅需更换2次复合滤芯，平均成本约为99.6元/年。不过由于地区水质及不同人群的用水量不同，滤芯的更换周期也可能产生差异。

评测总结

我们将前文提到的云米Super 2 MAX净水器各项主要测试，集中以视频的方式回顾一下。

实际体验中，云米Super 2 MAX净水器表现出不错的净化性能，能够将自来水中TDS、余氯、重金属含量等降低至饮用级别，同时具有较大的流量，满足家庭的健康用水需求，例如饮水、烹饪等。

另一方面，云米Super 2 MAX净水器在生活水的领域也带来了创新之处，通过超微气泡技术提升生活水在食材除菌、去农残、餐具清洁等方面的能力，实测清洗蔬果表面污渍、去除餐具油渍的表现良好，但也有噪音较大的问题。

最后是使用成本方面，这款云米Super 2 MAX净水器当前在京东等线上渠道开启了618促销活动，到手价不高于2999元，并可享付定金赠送复合滤芯、增2年全保换新等福利，结合上文提到的使用成本计算，可以说拥有不错的性价比，值得家庭用户考虑。